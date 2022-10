Pré-jogo: Potter atualiza sobre o elenco e, nos bastidores, novidades

“Estou muito satisfeito. Trevoh tem sido muito profissional, trabalhando duro nos treinos. O nível dele tem está alto. Sua ótima atuação [contra o Milan] foi uma recompensa direta desse comportamento“, disse o comandante dos Blues sobre o camisa 14.

Falando de tática: o que esperar dos Wolves?

O Wolverhampton vai para Londres sob o comando de uma dupla de treinadores interinos, Steve Davis e James Collins, e sem importantes jogadores. Ruben Neves levou o quinto cartão amarelo no duelo contra o West Ham e está suspenso nesta rodada enquanto Nathan Collins ainda está cumprindo sua suspensão de três jogos.

Além dos suspensos, os Wolves não contarão com Pedro Neto, Hee Chan Hwang, Raul Jimenez, Chiquinho e Sasa Kalajdzic por conta de lesão. E um desfalque de última hora: Boubacar Traoré estará ausente do confronto por doença. Ou seja, são muitos desfalques para os visitantes de Stamford Bridge no final de semana, que buscarão quebrar uma sequência de quatro jogos sem vitória.

Apesar de jogarem grande parte dos jogos com o esquema de 3-4-3, por conta das ausências, os Wolves podem adotar outra formação tática para enfrentar o Chelsea. Se houver mudança por parte dos interinos, deve ser a opção por uma linha defensiva de quatro jogadores. Logo, os setores de meio e ataque contariam com duas linhas de três.

No entanto, até aqui na temporada, o problema do time do centro da Inglaterra não é a defesa. Mas sim o ataque. Na Premier League, o time sofreu apenas nove gols. No entanto, balançou as redes adversárias apenas três vezes em oito jogos. Contando com a Copa da Liga, são mais dois gols para o ataque dos Wolves na temporada – ainda sendo pouco.

Logo, espera-se que a postura do Wolverhampton seja esperar pelo contra-ataque. Por isso uma linha de quatro defensiva pode vir a ser utilizada. Os laterais, ao mesmo tempo que garantem mais proteção pelos lados do campo, podem servir como apoio ao ataque – seja construindo pelos lados ou distribuindo para os jogadores no meio.

Apesar dos desfalques, os Wolves terão João Moutinho no meio de campo além de Gonçalo Guedes e Daniel Podence atuando pelos lados no terço ofensivo. Ou seja, a força ofensiva é grande apesar da fase ruim. Além disso, Diego Costa pode começar jogando e sua capacidade de finalização é muito especial – não precisa de muitas chances para deixar o seu.