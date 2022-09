Pré-jogo: Emma Hayes e suas comandadas dão o pontapé na temporada

Depois de conquistar pela terceira vez seguida o título da FA Women’s Super League e a o bicampeonato consecutivo da Women’s FA Cup, Emma Hayes tem mais gana do que nunca para seguir dominando na Inglaterra e, finalmente, alcançar a primeira conquista europeia do Chelsea Women.

A caminhada das Blues, que era para começar no último final de semana, acabou sendo adiada para este domingo (18). Hayes e suas comandadas vão a Merseyside enfrentar o recém-promovido Liverpool pela 2ª rodada da FA WSL (oficialmente, mas será a primeira a ser disputada na temporada).

Com um elenco repleto de novas peças, mas com um trabalho de uma década da treinadora no comando, o Chelsea Women tem um dos melhores elencos do futebol feminino mundial e, internamente, isso é uma certeza. A partir deste domingo, portanto, elas deverão deixar isso claro para o mundo.

Janela movimentada

Em entrevista coletiva na sexta-feira (16), Emma Hayes comentou não apenas sobre a estreia da equipe na temporada, mas também de todas as transferências realizadas na janela de verão.

Da mesma forma que no masculino, a janela das Blues foi movimentada, porém, com um custo muito mais baixo visto que um grande número de jogadoras que chegaram ao clube chegaram a custo zero. Mais ainda, Hayes, novamente, buscou nomes com experiência internacional e que se destacaram ao longo de suas carreiras não apenas nos times e ligas em que atuaram, mas também no cenário europeu e mundial.

Nesse sentido, juntaram-se ao Chelsea para esta temporada: Kadeisha Buchanan, Jelena Cankovic, Eve Perisset, Johanna Rytting Kaneryd e Katerina Svitkova. Além de Lucy Watson, que saiu em empréstimo para o Charlton Athletic, mas após romper o ligamento cruzado anterior, retornou ao Chelsea para fazer sua recuperação.

Sendo assim, são seis novas adições ao elenco, com a torcida esperando ver algumas estreias no final de semana. Emma não descarta as possibilidades, porém, relembra a necessidade de ter paciência para a adaptação dos reforços:

“Demora um tempo com as novas jogadoras se adaptarem, mas conseguimos manter a vasta maioria do nosso elenco e para mim é a partir disso que construímos a base principal para nosso time“.

Defesa em foco

A temporada passada ressaltou algumas fragilidades defensivas no Chelsea Women e Emma Hayes não deixou-as passar batido. Logo, na janela de transferências, buscou Kadeisha Buchanan que estava livre no mercado após cinco temporadas jogando pelo Lyon.

Em 2021, conquistou o título olímpico com a seleção canadense, bem como conquistou o campeonato francês e a Liga dos Campeões com o Lyon. Isso tudo com apenas 26 anos de idade. Nesse sentido, a treinadora das Blues deu um destaque especial para a zagueira na coletiva, reforçando que espera que Buchanan possa atingir seu mais alto nível em Londres e se consolidar como uma das melhores do mundo:

“Ela é uma vencedora, de verdade. Ela é alguém que performa em alto nível por um longo tempo tanto pelo clube como pela seleção. Ano passado, em particular, ela realmente deu um salto em seu desenvolvimento“.

“Ela veio para o Chelsea porque ela quer este novo desafio e eu tenho certeza que este será um ambiente que vai a desafiar a seguir com essas consistências e hábitos para que ela se torne a melhor. Ela encaixou muito bem, é uma pessoa muito boa, uma menina engraçada“, concluiu Hayes.

As demandas da temporada

Outro fator que se mostrou evidente nas últimas temporadas foi a profundidade do elenco. Em verdade, Hayes sempre contou com um elenco com boas peças, porém, havia uma oscilação em relação ao time principal e a um time misto ou reserva. Sobretudo com algumas lesões que afastaram peças chave da equipe e do esquema do campo por alguns meses.

Desse modo, a treinadora do Chelsea reforçou a importância dos nomes que chegaram ao clube para a temporada. Ainda mais uma temporada um pouco especial, uma vez que a Copa do Mundo Feminina é em 2023 e todas vão querer performar para estarem na Austrália em julho do próximo ano:

“Não é como um campeonato europeu em que você tem, talvez, seis jogos. Essas jogadoras terão que jogar, no mínimo, 44 jogos. Esse ano é longo e você precisa de um elenco profundo para isso. Você não pode ter o mesmo time toda semana“.

“Então, precisamos delas. Todo mundo se fortaleceu e eu acho que para nós, obtivemos o que precisávamos. Todas sempre querem algo a mais, mas estou muito feliz com o nosso grupo“, concluiu a treinadora.

É evidente que com um elenco forte e com muitas jogadoras que seriam titulares em quaisquer equipes do mundo, haverá uma competição mais forte por vagas no XI inicial. O que é um fator que Emma Hayes sempre demonstrou achar favorável, pois, faz com que todas performem sempre no mais alto nível – o que é bom tanto individual como coletivamente para o Chelsea.

O peso da estreia

As Blues viajam, portanto, para enfrentar o Liverpool que acabou de retornar à elite do futebol feminino inglês. No comando das Reds está Matt Beard, último treinador do Chelsea Women antes de Emma Hayes assumir o cargo em 2012. No elenco, também, outras duas ex-Blues: Gilly Flaherty e Niamh Fahey. Além de Charlotte Wardlaw que está em sua segunda temporada de empréstimo no time de Merseyside, mas ela não poderá jogar por questões contratuais.

De qualquer forma, os reforços na janela por parte das Reds demonstram que elas querem permanecer na primeira divisão. E o Chelsea é o primeiro dos oponentes no longo caminho até que, eventualmente, elas alcancem seu objetivo.

“Matt é um treinador experiente que eu acredito ter formado um time bem sólido para a temporada. É bom ver que elas [Liverpool] voltaram para a primeira divisão. Eu estou muito ansiosa para enfrentá-las no domingo Eu amo que voltarei a Liverpool, eu estudei por lá, poderei rever amigos“, disse Hayes.

A treinadora das Blues aproveitou, também, para reforçar que acha que as Reds se manterão na divisão de elite e que sabe que o jogo de estreia é importante para a campanha. Porém, Emma relembrou seus próprios objetivos, em especial no que diz respeito à evolução da equipe ano a ano, semana a semana:

“Eu só quero melhorar. Eu não estou focada em vencer, só quero melhorar. Eu quero ter certeza de que o treinamento será o melhor possível amanhã [sábado], eu quero ter certeza de que quem eu escolher para começar a partida jogue no nível que demandamos neste clube“.

FA Women’s Super League

2ª rodada

Liverpool x Chelsea

Prenton Park

18 de setembro – 13h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+

