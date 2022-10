Pré-jogo: depois de confirmar a classificação na Champions, Chelsea enfrentam o Brighton na Premier League

Seguindo a maratona de jogos no pré-Copa do Mundo, os Blues farão seu terceiro jogo em uma semana neste sábado (29). Nesse sentido, o Chelsea viajará para o sul da Inglaterra para enfrentar o Brighton. Graham Potter voltará ao Amex Stadium para enfrentar sua ex-equipe pela primeira vez desde que assumiu o Chelsea e, com a classificação garantida na Liga dos Campeões, terá liberdade para ir com força máxima em busca de retomar a posição dos Blues no top 4 da Premier League.

Reencontros em foco

Além de Potter, será a primeira vez de Marc Cucurella de volta a Brighton desde sua transferência na última janela. O atual treinador do Chelsea, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), foi questionado sobre seu reencontro com os Seagulls, não só em relação aos seus ex-comandados. Mas também em relação à torcida.

Potter reconheceu que deixar o time tão cedo na campanha talvez não tenha sido ideal, porém, reforçou que a oportunidade que apareceu para ele, de treinar o Chelsea, não poderia ser deixada de lado:

“Claro que será um momento especial para mim voltar a Brighton. Eu passei três anos felizes por lá e estou ansioso por voltar. Às vezes, a vida te dá oportunidades e você tem que decidir sobre elas. A chance de me tornar treinador do Chelsea foi uma oportunidade fantástica para mim e para minha equipe“.

“O timing não foi bom para qualquer das partes e, por vezes, isso pode acontecer. Mas a decisão de trabalhar aqui [no Chelsea] era muito boa para recusar“, concluiu o comandante dos Blues.

Pelo lado do Brighton, haverá outro grande reencontro: Billy Gilmour poderá enfrentar o Chelsea pela primeira vez desde que saiu para o sul da Inglaterra na data limite da última janela de transferências. Vale ressaltar que, emprestado pelo clube londrino, Levi Colwill não poderá participar do jogo por questões contratuais.

Momento favorável

Apesar de deixar alguns pontos para trás nas últimas rodadas do campeonato inglês, Potter segue sem perder enquanto treinador do Chelsea. A partida deste sábado, portanto, será a 10ª do técnico no comando e, caso os Blues não percam, Graham pode se tornar o primeiro treinador inglês do clube a defender uma invencibilidade em seus 10 primeiros jogos no comando.

Diante disso, o comandante se mostrou feliz com o início da sua jornada em Stamford Bridge. Contudo, não dando muita importância em relação aos marcos e estatísticas, mas sim fortalecendo a preocupação com a próxima partida:

“Eu não fazia ideia disso [marco da invencibilidade] e não é algo em que penso muito. Meu foco principal é preparar o time para tentar e conseguir um bom resultado contra o Brighton, o que será desafiador o suficiente“.

Se o treinador e seu coletivo estão em bom momento, um jogador do elenco tem tido problemas em guardar a bola nas redes. Em outras palavras, Raheem Sterling não marca na Premier League desde agosto, apesar de ser impossível negar sua importância tática e para a equipe.

Logo, Potter aproveitou para demonstrar apoio ao camisa 17, que segue trabalhando bem e que, apesar do momento um pouco difícil, ainda se apresenta como um nome central para as campanhas dos Blues e da Seleção Inglesa na Copa do Mundo:

“A qualidade dele [Sterling] fala por si. Algumas vezes o time não funciona bem e o time sofre. É melhor pensar sobre como podemos atacar melhor e criar mais chances“.

Notícias do time

Ainda na coletiva, Graham Potter comentou sobre o elenco.

Mateo Kovacic, que marcou um dos gols da vitória por 2-1 sobre o RB Salzburg, acabou sendo substituído por precaução ao sentir um pouco a panturrilha. No fim das contas, não foi uma lesão em sim, mas sim um cansaço muscular. Portanto, o croata estará à disposição do treinador para a partida deste sábado.

Por outro lado, Kalidou Koulibaly, que já está de fora há dois jogos, não jogará de novo neste fim de semana. Potter disse que existe uma chance, mesmo que pequena, que o senegalês esteja envolvido na partida do meio de semana contra o Dínamo Zagreb. Então, para esta rodada da Premier League, além do camisa 26, os jogadores com lesão de longo prazo não estarão disponíveis, sendo eles: Wesley Fofana, Reece James e N’Golo Kanté.

Na sequência, o treinador aproveitou para falar sobre a chegada de Laurence Stewart ao Chelsea. Laurence chegou do Mônaco para assumir a posição de diretor técnico com foco global no futebol. Potter considerou a nova adição ao staff do clube bastante positiva e reforçou as expectativas de trabalhar com o novo diretor:

“Obviamente estou focado nos oito jogos que temos em outubro e o clube é responsável pela nomeação. Mas estou ansioso para trabalhar com ele e apoiar a função“.

Resumo do confronto

O Chelsea chega para a partida com um histórico muito bom na competição europeia, mas com dois empates nas últimas duas rodadas da Premier League. Ou seja, são quatro pontos perdidos nos últimos dois jogos no campeonato inglês que, no fim das contas, levaram os Blues a ficar fora do top 4 no início desta rodada.

Por sua vez, o Brighton de Roberto De Zerbi vem de uma sequência difícil de cinco jogos sem vencer. Sendo três dessas partidas contra clubes que, na temporada passada, terminaram entre as quatro primeiras colocações do campeonato. Em suma, o momento não é dos melhores, porém, de volta em casa depois da derrota para o Manchester City, os Seagulls tem muito com o que se animar.

Histórico recente

O Chelsea está invicto nos últimos 10 jogos disputados entre as equipes, acumulando seis vitórias e quatro vitórias. Mais ainda, os Blues ainda não perderam para o Brighton na Premier League em sua história. Igualmente, o Albion nunca conseguiu liderar o placar em partidas diante do Chelsea.

A última partida entre as equipes aconteceu em 18 janeiro deste ano, no Amex Stadium, e terminou empatada em 1-1. Hakim Ziyech marcou o gol dos visitantes aos 28 minutos de jogo, porém, aos 15 do segundo tempo, Adam Webster empatou para o Albion.

O outro encontro entre as equipes na última temporada foi um pouco antes, no dia 29 de dezembro de 2021, em Stamford Bridge. O confronto também terminou com um empate por 1-1. Em Londres, então, Romelu Lukaku abriu o placar, coincidentemente, no minuto 28, assim como aconteceu semanas depois em Brighton. O jogo ia se encaminhando para uma vitória dos Blues, até que, aos 45 do segundo tempo, Danny Welbeck marcou para os Seagulls.

O Brighton de De Zerbi

Desde a chegada do treinador italiano, o Brighton não venceu, conquistando dois pontos em 15 possíveis. Com isso, os Seagulls caíram da quarta para a nona colocação da Premier League. Além de perderem Potter e parte considerável de seu staff, o Albion acabou perdendo duas peças-chave da equipe para esta temporada: Cucurella e Yves Bissouma.

De Zerbi prefere a formação de 3-4-2-1, fazendo poucas mudanças táticas, se comparado com o que Potter realizava em seu tempo como treinador do clube. O italiano gosta que seus comandados retenham a posse de bola, jogando mais diretamente pelas alas, com Leandro Trossard e Solly March, e com o apoio do comandante de ataque, Danny Welbeck.

Em relação a aspectos defensivos, o Brighton pressiona bastante, sobretudo, com a atuação de Pascal Gross e Adam Lallana. Que, além de apoiarem na marcação, com a bola, são jogadores importantes para criar a triangulação nos passes característica do Albion. Nesses triângulos, portanto, são criadas as principais chances de gols do Brighton – que tem em Trossard sua grande esperança, visto que todos os gols marcados pela equipe sob o comando do novo treinador saíram dos pés do francês e como consequência de jogadas de triangulação no ataque.

Moises Caicedo e Alexis Mac Allister, outros dois destaques do meio-campo da equipe, devem estar em campo na partida deste sábado. Ambos contribuem nos dois lados do campo, com Caicedo tendo mais liberdade para apoiar o ataque, sendo mais um box-to-box. O Argentino, por sua vez, tem a possibilidade de se movimentar, porém, com mais cautela, já que é o grande pilar do setor de meio dos Seagulls.

Ficha técnica

Jogo: Brighton x Chelsea

Competição: Premier League 2022/23 – 14ª rodada

Local: Amex Stadium – Sábado, 29 de outubro às 11h (horário de Brasília)

Transmissão: ESPN 4 (TV por assinatura) e Star+ (serviço de streaming)

Árbitro principal: Andy Madley

Assistentes: Derek Eaton e Steve Meredith

VAR: Lee Mason

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp