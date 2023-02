Pré-jogo: de volta às noites europeias em Dortmund

Pelo jogo de ida oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2022/23, o Chelsea enfrenta o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (15) no Signal Iduna Park às 17h (horário de Brasília). O jogo marcará o encontro de duas equipes que passam por momentos bastante diferentes em seus campeonatos nacionais. No entanto, as noites europeias são diferentes e nelas tudo pode acontecer.

Como chegam as equipes para o confronto?

Borussia Dortmund

Desde o retorno da Bundesliga no final de janeiro, o Borussia venceu todos os seus jogos no futebol nacional. Nesse ínterim, marcando 17 gols e sofrendo apenas seis.

Últimos resultados:

Mainz (fora): 2-1 (vitória)

Bayer Leverkusen (fora): 2-0 (vitória)

Freiburg (casa): 5-1 (vitória)

Bochum (fora – Copa da Alemanha): 2-1 (vitória)

Werder Bremen (fora): 2-0 (vitória)

Por sua vez, a campanha do Dortmund na Liga dos Campeões até aqui é bastante favorável. Os alemães sofreram apenas uma derrota na fase de grupos, diante do Manchester City, no Etihad Stadium, na segunda rodada.

Apesar dos empates consecutivos no returno das partidas, o time comandado por Edin Terzić conseguiu a classificação no grupo G, em segundo lugar, sem muitos sustos:

Copenhague (casa): 3-0 (vitória)

Manchester City (fora): 1-2 (derrota)

Sevilla (fora): 4-1 (vitória)

Sevilla (casa): 1-1 (empate)

Manchester City (casa): 0-0 (empate)

Copenhague (fora): 1-1 (empate)

Chelsea

O momento do Chelsea na Premier League está longe de ser favorável, porém, também não é mais o pior momento dos Blues até aqui na temporada. Na última rodada do campeonato inglês, os comandados de Graham Potter empataram com o West Ham no London Stadium e estenderam a sequência sem derrotas do clube.

Últimos cinco jogos:

Fulham (fora): 1-2 (derrota)

Crystal Palace (casa): 1-0 (vitória)

Liverpool (fora): 0-0 (empate)

Fulham (casa): 0-0 (empate)

West Ham (fora): 1-1 (empate)

No entanto, na Liga dos Campeões a história é outra. Mesmo com as dificuldades apresentadas no futebol nacional, na competição europeia o time se mostrou sólido na fase de grupos após a derrota por 1 a 0 na primeira rodada para o Dínamo Zagreb, na Croácia, quando Thomas Tuchel ainda era o treinador.

Depois da chegada de Potter, o time se manteve invicto na competição, conseguindo a classificação para as oitavas de final como líder do grupo E:

RB Salzburg (casa): 1-1 (empate)

Milan (casa): 3-0 (vitória)

Milan (fora): 2-0 (vitória)

RB Salzburg (fora): 2-1 (vitória)

Dínamo Zagreb (casa): 2-1 (vitória)

Retrospecto do confronto

O encontro entre Chelsea e Dortmund nesta quarta-feira marcará a primeira partida competitiva entre as equipes na história.

Os Blues enfrentaram o Borussia em maio de 1954, com os dois clubes fazendo parte de uma turnê de oito partidas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Naquela ocasião, os alemães venceram o jogo disputado no Randall’s Island, em Nova Iorque, por 6 a 1.

No entanto, o Chelsea já enfrentou outros clubes alemães anteriormente. De forma mais específica, são 25 jogos oficiais dos Blues contra times da Alemanha sendo 11 vitórias, oito empates e seis derrotas.

Os últimos jogos do Chelsea na Alemanha:

19 de maio de 2012: Bayern 1-1 Chelsea (vitória por 4 a 3 nos pênaltis)

22 de outubro de 2013: Schalke 0-3 Chelsea

25 de novembro de 2014: Schalke 0-5 Chelsea

2 de maio de 2019: Eintracht Frankfurt 1-1 Chelsea

8 de agosto de 2020: Bayern 4-1 Chelsea

Notícias dos times

A última adição à lista de ausências do Borussia Dortmund é o jovem atacante Youssoufa Moukoko que acabou lesionando o ligamento do tornozelo na partida contra o Werder Bremen. Dessa forma, a expectativa é que Sebastian Haller ou Anthony Modeste assumam a titularidade para a partida deste meio de semana.

Além de Moukoko, do lado alemão, estão fora do confronto desta quarta-feira: Marius Wolf, Abdoulaye Kamara e Mateu Morey. Por outro lado, Terzić terá a volta de Thomas Meunier, recuperado de uma distensão muscular, e Karim Adeyemi, que cumpriu suspensão na última rodada da Bundesliga.

Provável escalação do Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Bellingham e Can; Adeyemi, Reus e Brandt; Haller. Técnico: Edin Terzić.

Do lado do Chelsea, são quatro desfalques: N’Golo Kanté, Christan Pulisic, Armando Broja, Raheem Sterling e Édouard Mendy, todos por lesão. Além disso, Graham Potter precisou tomar decisões quanto a quais novas contratações do clube seriam inscritas na Liga dos Campeões. Optando, portanto, pela inscrição de: Enzo Fernández, João Félix e Mykhailo Mudryk.

Com isso, Pierre-Emerick Aubamyang foi retirado da lista de inscritos na competição europeia, e também ficaram de fora Benôit Badiashile, Noni Madueke, David Datro Fofana e Andrey Santos.

Por outro lado, Potter terá retornos importantes para o importante confronto no Signal Iduna Park. A expectativa, então, é que Wesley Fofana, Mateo Kovacic, Denis Zakaria e Kalidou Koulibaly estejam à disposição para serem selecionados para o confronto deste meio de semana.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly e Chilwell; Loftus-Cheek e Fernandez; Mount, Felix e Mudryk; Havertz. Técnico: Graham Potter.

Ficha técnica

Jogo: Borussia Dortmund x Chelsea

Data: 15 de fevereiro de 2023

Competição: Liga dos Campeões da Europa – Oitavas de final (jogo de ida)

Local: Signal Iduna Park – Dortmund, Alemanha

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp