Pré-jogo: Chelsea visita o West Ham no clássico londrino

Neste sábado (11), às 9h30 (horário de Brasília), o Chelsea visita o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida pela 23ª rodada da Premier League. O treinador Graham Potter falou com a imprensa em coletiva publicada no site oficial do clube, comentando sobre suas expectativas para o jogo e o adversário.

De volta aos jogos

Depois de cumprir os três jogos de suspensão pelo cartão vermelho direto que recebeu na estreia, o atacante João Félix estará à disposição para a partida.

“É ótimo tê-lo de volta. Acho que todos vimos o impacto que ele teve nos 60 minutos anteriores ao cartão vermelho. Você podia ver a qualidade dele. Eu vejo isso todo dia. É um jogador que acho que pode fazer a diferença para nós, mas ao mesmo tempo é sobre ajudá-lo a se encaixar no time, se integrar e ter os companheiros ao seu lado. Mas os sinais são muito positivos”, disse Potter.

O futuro de Aubameyang

Potter foi perguntando a respeito dos rumores sobre o atacante Pierre-Emerick Aubameyang e seu futuro. O treinador ressaltou que o atleta segue sendo um valioso membro do elenco e não tem quaisquer reclamações sobre suas atitudes ou seu trabalho.

“Não há nada para reportar. Ele esteve treinando conosco nessa semana, treinando muito bem. Ele está vindo bem, é um ótimo profissional e tem apoiado seus companheiros de equipe. Enquanto está aqui, faz exatamente o que espero dele, que é treinar bem e agir bem”, disse.

Atualização sobre as lesões

Potter deu uma atualização a respeito dos jogadores que estiveram indisponíveis nas últimas partidas. O atacante Raheem Sterling, que tinha retornado contra o Fulham, teve outro problema e está em observação.

“Tivemos um pequeno atraso com Raheem, foi no treino e estamos o avaliando. Acho que é uma dúvida para amanhã, eu diria. É uma nova lesão, foi na lateral do joelho”.

“Ninguém mais está de volta, mas todos estão cada vez mais perto. Wesley [Fofana] tem treinado com o time. Denis [Zakaria] tem treinado com o time. Além disso, Mateo [Kovacic] está treinando com o time, mas seria muito cedo para ele. Então temos boas notícias, temos algumas opções”.

Apesar disso, outros nomes seguem fora. Além de Sterling, também estão se recuperando Christian Pulisic, N’Golo Kante, Armando Broja e Edouard Mendy.

Sequência indesejada

A última vitória que o Chelsea conquistou atuando fora de casa foi em outubro, quando os Blues derrotaram o RB Salzburg por 2×1, em partida válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Perguntado sobre esse dado, Potter destacou a postura que deve ser adotada para reverter a situação.

“Não é uma estatística que gostamos, isso é uma certeza. Jogar fora de casa na Premier League não é simples, todos sabem disso e tivemos problemas com lesões. Mas é algo que estamos tentando acertar. Temos que começar isso contra o West Ham. Eu estive lá com o Brighton e tive bons resultados, mas é um contexto totalmente diferente. É um Derby londrino, ninguém quer perder, essa é a atmosfera. E isso é ótimo, é uma boa atmosfera para nos testarmos”.

“Sempre são jogos difíceis. Os times de David Moyes são competitivos. Todos sabem o que estão fazendo. Eles têm alguns ótimos jogadores. Atacam bem os grandes espaços, defendem bem em número e são fortes na bola parada”.

“É sobre entender o ambiente, entender o fato de que é um Derby de Londres, entender que precisamos igualar a intensidade que vier e começar bem o jogo para sair com os três pontos”, finalizou.

O jogo em números Jogos: 119 Vitórias: 54 Empates: 22 Derrotas: 43 As maiores vitórias de cada lado: Chelsea 6-2 West Ham – 1965/66 (Division One) West Ham 0-4 Chelsea – 2007/08 (Premier League) West Ham 4-0 Chelsea – 1980/81 (Division Two) Chelsea 0-4 West Ham – 1985/86 (Division One) O Chelsea busca a sua terceira vitória consecutiva contra o West Ham, feito que não ocorre desde 2011. Ficha técnica Jogo: West Ham x Chelsea Data: 11 de fevereiro de 2023 Competição: Premier League 2022/23 – 23ª rodada Local: Estádio Olímpico de Londres – Londres, Inglaterra Horário: 9h30 (horário de Brasília) Árbitro: Craig Pawson

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp