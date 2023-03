Pré-jogo: Chelsea visita o Leicester buscando virar de vez a chave

Neste sábado (11), o Chelsea visita o Leicester City no King Power Stadium às 12h (horário de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League.

Depois de vencer o Borussia Dortmund por 2×0, o Chelsea conseguiu sua classificação para as quartas da Liga dos Campeões. O clube vem também de uma vitória por 1×0 contra o Leeds United na rodada anterior da Premier League e agora busca o terceiro triunfo seguido, o que seria essencial para o momento dos Blues. O técnico Graham Potter falou com a imprensa a respeito da partida e do momento do time. A entrevista está disponível no site oficial do clube.

O esquema com três zagueiros

Nas vitórias contra Leeds e Dortmund, o Chelsea atuou com um sistema de três zagueiros e dois alas. De acordo com Potter, esse é o melhor esquema para o momento.

Até nesses jogos tivemos linhas de três diferentes, com Benoit [Badiashile] jogando contra o Leeds e Marc [Cucurella] contra o Dortmund. Thiago se machucar significou que tivemos que ajustar as coisas e no momento isso está servindo. Todos estão focando na outra parte e com razão, porque não temos feito muitos gols, mas defensivamente estamos entre os melhores da liga. É algo positivo, mas claramente precisamos acertar o outro lado. Consistência ajuda.

Potter também falou de Cucurella, eleito o melhor em campo na classificação contra os alemães. O técnico reconheceu que o espanhol passou por momento difíceis na temporada.

Chegou a ficar complicado, mas ao mesmo tempo tentamos protegê-lo e esperamos pelo momento certo para que ele jogasse. Sei como ele é bom. Com Benoit fora do jogo da Liga dos Campeões, essa era uma boa oportunidade para que ele mostrasse sua qualidade e estou satisfeito que ele tenha conseguido.

Desfalques e retornos

Potter confirmou que Pierre-Emerick Aubameyang, Reece James e Raheem Sterling tiveram problemas durante a semana, tornando suas presenças no confronto improváveis.

Reece esteve doente, então não treinou hoje e não vai para o jogo. Raheem teve um pequeno incômodo no tendão, mais um aperto do que outra coisa, então é dúvida. Aubameyang teve um leve problema nas costas, então parece que ficará de fora. Tirando isso, todos estão bem.

Potter comentou sobre a possível presença de Mykhailo Mudryk na partida. O ucraniano não atuou nos últimos dois jogos.

Mykhailo certamente entra nessa equação. É um jogador no qual acreditamos muito, está se adaptando à nova situação. Quando chegou ele estava na verdade no início de uma pré-temporada, então vir e chegar com tudo na Premier League não é fácil. Mas a cada dia e a cada semana ele está mais e mais forte, portanto ele estará conosco amanhã e tem chance de jogar.

N’Golo Kante, que ainda não atuou sob o comando de Potter, está mais próximo de retornar. O francês se machucou contra o Tottenham, em agosto do ano passado. O técnico também comentou sobre as chances de Kante e Thiago no time titular ao retornarem.

N’Golo não estará conosco, ele ainda precisa de tempo. Estamos pensando no jogo contra o Everton, mas infelizmente amanhã não. O mais importante para N’Golo e Thiago é que fiquem livres das lesões e então quanto mais jogadores bons tivermos melhor. Aí será o futebol decidindo, em termos de desempenho e resultados. É onde estamos, claro que estamos vindo de dois bons resultados, mas coisas mudam, oportunidades surgem e só precisamos seguir trabalhando.

Mason Mount, que não atuou nas duas últimas partidas, ainda não estará disponível.

Ele está como todos, querendo jogar. No momento está sofrendo com uma leve lesão, então vai precisar de mais um pouco de tempo antes que possa voltar. Mas ele está feliz, quer ajudar o time. Esse é o normal com Mason, nada mudou. Ele quer ajudar, quer que o time vença, quer se recuperar e jogar futebol.

Christian Pulisic retornou de lesão contra o Dortmund e poderá atuar novamente; Armando Broja e Edouard Mendy seguem indisponíveis.

Histórico recente contra o Leicester

O Chelsea está invicto nos últimos quatro confrontos de liga contra o Leicester. O adversário venceu uma das últimas seis partidas que disputou contra os Blues como mandante na liga.

Na primeira partida entre as equipes na temporada, o Chelsea venceu por 2×1, com dois gols de Sterling. Os Blues buscam a primeira temporada com dois triunfos de liga contra o Leicester desde 2016/17, com vitórias por 3×0 naquela temporada.

Curiosamente, na temporada anterior o Leicester sagrou-se campeão da liga após um empate do Chelsea com o Tottenham, o que impediu o rival londrino de alcançar a pontuação do Leicester. O placar da partida em questão foi 2×2, com gols de Gary Cahill e Eden Hazard.

São 123 partidas na história do confronto, sendo 60 vitórias do Chelsea, 35 empates e 28 vitórias do Leicester.

Ficha técnica

Jogo: Leicester City x Chelsea

Data: 11 de março de 2023

Competição: Premier League – 27ª rodada

Local: King Power Stadium – Leicester, Inglaterra

Horário: 12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Andre Marriner

