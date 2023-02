Pré-jogo: Chelsea recebe Southampton em busca de pontos necessários na Premier League

Neste sábado (18), às 12h (horário de Brasília) o Chelsea recebe o Southampton em Stamford Bridge em confronto válido pela 24ª rodada da Premier League. Sem vencer há quatro jogos, os Blues precisam que a melhora tática se traduza em gols, caso contrário, o caldo vai engrossar para todos os lados em breve.

A Era Potter em números

Graham Potter foi anunciado como o novo treinador do Chelsea no dia 8 de setembro de 2022. Seu primeiro jogo no comando do clube londrino foi no dia 14 de setembro, contra o RB Salzburg, pela 2ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Desde então, são 24 jogos somando nove vitórias, sete empates e oito derrotas. Ou seja, 38% de vitórias. Um número bastante preocupante, sem dúvidas, porém, são 24 jogos em um contexto bastante único no futebol mundial e no clube.

Assim que chegou, Potter contou com o elenco completo e em seus primeiros 10 jogos no comando foram seis vitórias, três empates e uma apenas derrota. Contudo, nesse período, jogadores importantes acabaram se lesionando e a partir dai a forma do Chelsea caiu bastante.

Com algumas novas lesões já confirmadas, como de Reece James, Ben Chilwell e Wesley Fofana, nos últimos quatro jogos antes da pausa para Copa do Mundo foram quatro derrotas e uma vitória.

Na volta dos campeonatos pós-Mundial, a crise de lesões no elenco piorou a ponto de os Blues terem um time completo no departamento médico. Ao mesmo tempo em que a janela de transferências abriu, dando a oportunidade do clubes de reforçar o elenco, mesmo as contratações ainda estejam encaixando.

Enfim, desde 27 de dezembro, quando o Chelsea venceu o Bournemouth em Stamford Bridge, são 10 jogos com duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

De forma mais específica, o retrospecto de Potter até aqui na Premier League é de cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas em 16 jogos. Visando o confronto deste sábado contra o Southampton, portanto, são os números no campeonato inglês que interessam.

Números defensivos

Nos jogos de Premier League desde que Potter assumiu, o Chelsea sofreu 13 gols.

A partida na qual os Blues mais sofreram gols foi contra o Brighton no dia 29 de outubro, foram quatro. Por outro lado, o time não teve sua defesa vazada em sete oportunidades – sendo três clean sheets nos últimos quatro jogos do campeonato inglês.

De acordo com o levantamento do fbref, a expectativa era de que os Blues sofressem 19 gols nesse período. Ou seja, com 13 gols sofridos, a defesa do Chelsea tomou seis gols a menos que o esperado.

Em suma, isso demonstra que o desempenho defensivo do time sob o comando de Potter é bom. O que, então, chama atenção para o outro lado do campo: o ataque.

Números ofensivos

No panorama da Premier League, em especial, a produção ofensiva do Chelsea não parece tão ruim em termos estatísticos.

Nos 16 jogos sob o comando de Potter no campeonato inglês, a expectativa era que o Chelsea marcasse 18,7 gols. No entanto, a equipe só marcou 15 gols nesse período. Isso, ou seja, ter menos gols do que o esperado, demonstra que os Blues desperdiçam chances criadas ao longo da partida.

Mas o cenário da Premier League ainda parece favorável, levando em conta que nos últimos 13 jogos, considerando todas as competições disputadas, o Chelsea marcou apenas seis gols enquanto a expectativa de gols por parte dos Blues era de 16,35.

Em outras palavras, pelas chances criadas, nos últimos 13 jogos, o Chelsea deveria ter marcado 16,35 gols, mas marcou apenas seis. Logo, o time marcou 10 gols a menos que o esperado pelos cálculos matemáticos.

Sendo assim, o estilo de jogo proposto pode não agradar a todos, contudo, a forma como o time joga sim favorece a criação de chances. Porém, elas não são aproveitadas e muitas vezes isso acontece por tomadas de decisão erradas dos jogadores em campo.

O trabalho de Potter daqui para frente

Passada a janela de transferências e percebidas as principais fragilidades do Chelsea no momento, a tarefa central de Graham Potter desde já até o fim da temporada é equilibrar a administração do elenco com a obtenção de resultados.

Se a diretoria Blue foi bem em trazer novos nomes ao elenco, deixou um pouco a desejar nas saídas e o elenco, que já era inchado, inflou ainda mais. Como os ânimos no vestiário importam para o dia a dia do clube e no trabalho do próprio treinador, Potter precisa ter cuidado para não perder o controle.

Contudo, o treinador tem um apoio da diretoria que, há muito tempo, não se via no clube. Por isso, Potter precisa também começar a pensar no futuro. Por um lado, dando prioridade para quem está performando à altura do que o clube demanda e precisa. Por outro, já considerando eventuais saídas na próxima janela, dar oportunidade para aqueles que serão a base do time do Chelsea para os próximos anos.

Nesse sentido, o ataque também se mostra a maior questão por ser o setor onde o Chelsea tem mais opções – ainda mais depois da última janela de transferências. O momento de alguns jogadores não é bom, enquanto outros ainda estão indisponíveis por conta de lesão. Mas, agora, Potter tem boas alternativas à disposição e deve utilizá-las para buscar o resultado.

Na coletiva desta sexta-feira (17) visando a partida contra o Southampton, o treinador dos Blues comentou sobre a performance do ataque do time:

A coisa mais difícil de se fazer é colocar a bola na rede. Nós criamos chances. Pensando em termos de gols esperados, tivemos um número alto considerando que estávamos jogando fora de casa na Liga dos Campeões [contra o Dortmund], mas queria que o número fosse um pouco mais alto, disse Potter. Gostaria que criássemos mais chances, então você aposta na qualidade do jogador mais avançado no campo. Mas penso que o terço final é a área em que podemos e devemos melhorar, concluiu o comandante do Chelsea.

Mais ainda, Potter se mostrou consciente quanto às críticas e defendeu que elas fossem feitas, reforçando no que acredita, em uma visão que preza pelo coletivo: criando mais chances, o Chelsea vai performar melhor.

O criticismo sobre nós, e eu diria que são críticas justas e algo que estamos tentando melhorar nesse período, é que nós não atacamos tão bem quanto desejamos. Atacar melhor significa criar chances, sustentar chances, boas chances, declarou Graham.

Terminando com uma fala do próprio treinador dos Blues: “Temos um diferente desafio no fim de semana porque jogaremos em casa contra um time da Premier League, então, precisamos estar prontos para isso“.

Retrospecto do confronto

Chelsea e Southampton se enfrentaram em 47 oportunidades na história com o histórico sendo favorável aos Blues, que tem 26 vitórias. Além disso, são 11 empates e 10 vitórias dos Saints.

Com 85 gols marcados, quatro dos maiores artilheiros do confronto são do Chelsea:

Eden Hazard (Chelsea) – 6 gols

Timo Werner (Chelsea) – 5 gols

James Beattie (Southampton) – 5 gols

Frank Lampard (Chelsea) – 5 gols

Diego Costa (Chelsea) – 4 gols

O Southampton, por sua vez, marcou 49 gols em partidas contra os Blues.

Como chega o Southampton?

Com a derrota para o Wolverhampton de virada na última rodada da Premier League, Nathan Jones foi demitido e deixou o cargo de treinador dos Saints. Então, Ruben Salles será o comandante do time na partida deste sábado em Stamford Bridge.

Apesar do momento ser ruim, uma das quatro vitórias do Southampton na temporada atual do campeonato inglês foi justamente sobre o Chelsea, no Saint Mary’s Stadium, em 30 de agosto. De virada, com gols de Romeo Lavia e Adam Armstrong, os Saints derrotaram os Blues que ainda eram comandados por Thomas Tuchel.

Sendo assim, se enfrentaram neste sábado dois times longe de seus melhores momentos e que, por razões diferentes, precisam pontuar. O Chelsea precisa entrar no jogo de forma completamente diferente daquela que entrou no Saint Mary’s há cinco meses, sem achar que o jogo está ganho.

Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1): Arrizabalaga; Azpilicueta, Chalobah, Badiashile e Hall; Zakaria e Fernandez; Madueke, Felix e Mudryk; David Datro.

Provável escalação do Southampton (3-5-2): Bazunu; Caleta-Car, Bednarek e Salisu; Walker-Peters, Lavia, Ward-Prowse, Alcaraz e Perraud; Sulemana e Adams.

Ficha técnica

Jogo: Chelsea x Southampton

Data: 18 de fevereiro de 2023

Competição: Premier League – 24ª rodada

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Horário: 12h (horário de Brasília)

Árbitro: Darren Bond

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp