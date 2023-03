Pré-jogo: Chelsea recebe o Leeds com pressão por vitória

Neste sábado (04), às 12h00 (horário de Brasília), o Chelsea recebe o Leeds United pela 26ª rodada da Premier League. Após a derrota no clássico contra o Tottenham, a partida é vista como uma decisão para o clube londrino.

Questionado no cargo, o técnico Graham Potter deu entrevista coletiva disponível no site oficial do clube. Potter falou sobre a pressão, o confronto e deu atualizações a respeito dos lesionados.

Chance de recuperação

Com a proximidade do jogo de volta na Liga dos Campeões, Potter explicou porque sente que é seu trabalho assumir a responsabilidade pelos últimos resultados obtidos.

Os resultados são os resultados e no fim das contas o treinador é responsável, então temos que melhorar isso, é a primeira coisa. Você precisa ver o desempenho do time e como podemos melhorar isso porque normalmente, se você melhorar o desempenho do time, consegue melhores resultados. É a minha responsabilidade e é o que devo fazer.

O técnico destacou que aceitar essa responsabilidade é parte do trabalho.

Não acho que seja uma responsabilidade total, mas certamente é muita coisa. Os resultados não foram bons o bastante, sabemos disso e aceitamos. Não vamos nos esconder. Temos que fazer melhor e isso começa comigo.

Em outro momento, Potter reconheceu o esforço que vem sendo feito pelos atletas e lamentou a falta de resultados positivos em campo.

Vemos coisas positivas no cotidiano, mas ainda não foi possível transferir isso para o campo em questão de resultados. Treino diário, o espírito dos jogadores, o grupo junto, tudo isso é positivo, mas é difícil falar em algo positivo porque os resultados não são bons. O desempenho não tem sido tão ruim, mas ainda assim sabemos como é o ramo e não gostamos dos resultados.

O inglês disse que os jogadores também estão assumindo a responsabilidade e admitem que podem fazer melhor.

Estamos todos aqui, estamos todos lutando, mas temos que mostrar isso no campo e isso deve se manifestar com os três pontos.

Atualização sobre os lesionados Como é de costume, Potter falou sobre a questão dos atletas que estão voltando e os que não estarão disponíveis para a partida.

Thiago Silva teve uma lesão na última partida contra o Tottenham e o técnico confirmou que ele deve ficar de fora por até seis semanas. Ele ainda mencionou os casos de Edouard Mendy, N’Golo Kante e Cesar Azpilicueta.

Thiago deve ser algo em torno desse tempo. Não tenho certeza do período exato. Mendy está fazendo progresso mas ainda não se juntou ao treino completo com o grupo. N’Golo teve sua primeira sessão de treino completa hoje, mas claro que precisa de tempo. Azpi tem feito progresso, porém ainda não passou por todos os protocolos que temos depois de uma lesão na cabeça como aquela.

Reece James é dúvida para a partida por precaução. Com um problema no tendão, o clube acompanha a situação e é provável que o lateral fique fora. Potter também confirmou a ausência de Mason Mount devido a um problema no abdômen e comentou a situação contratual do meia.

Mason tem sido alguém incrível de se trabalhar. Tem sido ótimo. Está sofrendo como nós porque queremos fazer melhor, queremos melhores resultados. Em termos de contrato, é entre ele e o clube. Sou o técnico, trabalho com os jogadores e ajudo-os a melhorar, mas no momento não estamos como queríamos, então esse é meu foco.

Armando Broja segue indisponível enquanto continua no processo de recuperação. Mateo Kovacic pode fazer seu retorno após estar ausente na partida anterior por doença. Christian Pulisic está de volta aos trabalhos externos e vem caminhando para o retorno.

Histórico contra o adversário

O Chelsea busca a sua sexta vitória consecutiva contra o Leeds United como mandante na liga, o que seria um feito inédito. A última vitória do clube adversário pela liga enfrentando os Blues fora de casa foi em 1999.

Ao todo, os times se enfrentaram 107 vezes. São 37 vitórias do Chelsea, 30 empates e 40 vitórias do Leeds. A última partida em Stamford Bridge ocorreu em dezembro de 2021, quando os Blues venceram por 3×2.

Será a primeira partida do clube em março de 2023. Curiosamente, a última derrota sofrida pelo Chelsea em um mês de março ocorreu em 2019, contra o Everton. Desde então, foram 13 vitórias e um empate.

Ficha técnica

Jogo: Chelsea x Leeds United

Data: 04 de março de 2023

Competição: Premier League – 26ª rodada

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Horário: 12h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp