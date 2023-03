Pré-jogo: Chelsea recebe o Borussia Dortmund em mais uma decisão na temporada

Nesta terça-feira (7), o Chelsea recebe o Borussia Dortmund em Stamford Bridge às 17h (horário de Brasília) pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

A partida representa mais uma decisão para os Blues, apesar de não ser uma final de copa ou campeonato. Em má fase e Graham Potter sendo constantemente questionado pelo seu trabalho, o jogo é de vital importância para dar sobrevida ao time em 2022/23. Sem qualquer exagero, tudo está na linha para o Chelsea neste meio de semana.

A narrativa de Dortmund

O jogo de ida, na Alemanha, caminhava para o melhor jogo do Chelsea depois do retorno do futebol após a Copa do Mundo. Os Blues foram superiores na etapa inicial, defendendo muito bem e apostando em contra-ataques para criar suas melhores chances.

O Borussia, por sua vez, controlou a posse e teve suas chances. Porém, foram pouco objetivos com Kepa tendo que agir muito pouco durante os primeiros 45 minutos. Assim, o jogo foi para o intervalo com o empate sem gols no placar.

No segundo tempo, as histórias se inverteram. Os Blues buscaram ter mais a bola e, com isso, o Dortmund escolheu apostar no contra-ataque e deu certo.

Em uma das duas finalizações que o time alemão deu no gol. Após cobrança de escanteio do Chelsea, Raphael Guerreiro achou Karim Adeyemi que recebeu e partiu em velocidade para o campo ofensivo. Na defesa Blue, Enzo Fernández estava sozinho e não foi difícil para o atacante veloz bater o argentino na corrida.

Adeyemi passou por Enzo, driblou Kepa e marcou o gol do Dortmund – que acabou sendo o diferencial entre as equipes no jogo.

O lance do gol marcou o único grande erro do Chelsea na partida e foram punidos. Uma punição que foi sentida pela torcida de forma muito maior já que, antes de sofrerem o gol, os Blues poderiam ter feito dois ou três.

Em parte, os londrinos foram mal na hora da finalização, desperdiçando boas chances por decisões erradas no terço final – e até mesmo com a bola parando na trave. Mas também enfrentaram um inspirado Gregor Kobel que foi vital para impedir que os Blues marcassem.

Assim, os comandados de Graham Potter não aproveitaram suas chances e acabaram voltando para Londres derrotados.

Estatísticas (Borussia Dortmund – Chelsea)

Chutes (no gol): 14 (2) – 21 (7)

Grandes chances: 1 – 1

Gols esperados sem contar pênaltis: 1.11 – 1.94

Posse de bola: 44% – 56%

Passes (% de passes completos): 450 (83%) – 480 (87%)

Passes progressivos (% de passes completos): 73 (47%) – 80 (70%)

Divididas (% de divididas ganhas): 29 (62%) – 31 (52%)

Interceptações: 6 – 10

Duelos no chão ganhos: 45 – 40

Duelos aéreos ganhos: 8 – 9

Faltas: 13 – 12

Cartões amarelos: 6 – 4

Cartões vermelhos: 0 – 0

Defesas do goleiro: 7 – 1

O cenário inicial em Stamford Bridge

Com a vitória por 1 a 0, o Borussia Dortmund tem a vantagem do empate no confronto de volta. Desse modo, caso o jogo termine empatado os alemães passam. Da mesma forma, caso vençam, o Dortmund sela sua classificação sem problemas.

Nesse sentido, o Chelsea precisa vencer para avançar na competição e são duas opções possíveis.

Caso os Blues vençam, nos 90 minutos, por apenas um gol de diferença, o jogo vai para a prorrogação. Caso o placar agregado persista em empate após os 30 minutos extras, a decisão da vaga para as quartas de final irá para os pênaltis. Quem vencer a disputa, portanto, avança.

Qualquer vitória do Chelsea por mais de dois gols de diferença garante a classificação para o clube inglês.

Longe do ideal, mas com uma base para crescer

Depois de seis jogos sem vencer, o Chelsea bateu o Leeds por 1 a 0 na última rodada da Premier League. Não entrando nos méritos da partida em si, foi um resultado importante. Sobretudo porque era o último “teste” antes da decisão deste meio de semana pela Liga dos Campeões.

Além de garantir três pontos importantes, a vitória pode representar uma base para o time construir seu momento. Ainda mais tendo a oportunidade de jogar novamente diante da torcida em Stamford Bridge.

No Chelsea, é melhor que você vença. Por mais que possamos celebrar a vitória sobre o Leeds precisamos focar rapidamente na partida desta terça-feira, disse Potter na última coletiva de imprensa antes do jogo.

O treinador também foi objetivo ao dizer o que o time precisa fazer diante do Dortmund:

Precisamos jogar bem e nos manter positivos. É uma ocasião especial. Tivemos alguns jogos em que poderíamos ter marcado mais que um [gol]. Precisamos de uma performance dessas na terça à noite. É simples assim, mas não vai ser fácil.

Como nas últimas semanas, Potter ressaltou sobre o ambiente em Cobham. Em passados não tão distantes, uma sequência negativa como a recente dos Blues teria servido como base para muitas mudanças nos bastidores.

No entanto, com a nova era, novas ideias estão sendo implementadas e o treinador segue tendo respaldo da diretoria para seguir seu trabalho (por enquanto). Da mesma forma, não há indicativos fortes de embates entre jogadores e treinador, como também foi comum por algum tempo em Cobham.

O ânimo tem sido inteiramente positivo. Não é sobre estar feliz, brincando e sorrindo quando perdemos, claro que não. Mas há apoio e alma. Quando vencemos, o sorriso retorna.

Notícias do time

Um grupo grande de jogadores esteve em Cobham nesta segunda-feira para fazer o último trabalho coletivo antes da partida conta o Borussia Dortmund. Dentre eles N’Golo Kanté, Christian Pulisic e Reece James.

Apesar do retorno do francês aos treinos, a volta de Kanté aos gramados, em jogos, demorará um pouco mais de tempo. Em entrevista coletiva, Potter reforçou que o clube está administrando a recuperação do camisa 7 do Chelsea:

É um caso complexo porque ele está fora há muito tempo. É desta forma [cautelosamente] que você garante a ele ritmo de jogo para jogar na Liga dos Campeões e na Premier League. Ele não vai estar apto a jogar 90 minutos tão cedo.

Reece James, que não esteve em campo na vitória sobre o Leeds no último sábado, ainda é dúvida para a partida da Liga dos Campeões. Reece participou dos treinos nesta segunda-feira, porém, uma decisão sobre sua participação ainda não foi feita.

Por outro lado, Christian Pulisic voltará a ser relacionado após se recuperar completamente de lesão. Zakaria, Kovacic e Fofana, que também se lesionaram há pouco tempo, seguem bem e estarão disponíveis para enfrentar o Borussia.

Enfim, Potter terá um grande desfalque: Mason Mount. O meia inglês acabou sendo amarelado no jogo de ida e, por acumulo de cartões, cumprirá suspensão nesta terça-feira.

Do lado de lá

O Borussia Dortmund vem de uma sequência de 10 vitórias em 10 jogos em 2023. Além de estar disputando a vaga nas quartas de final da competição europeia, o BVB segue vivo na Copa da Alemanha e briga diretamente com Bayern e Union Berlin pelo título da Bundesliga.

No entanto, os alemães contam com algumas baixas para a partida em Stamford Bridge, dentre elas, Adeyemi, que garantiu a vitória no jogo de ida. Além disso, o goleiro Kobel, que fez sete defesas no Signal Iduna Park, é dúvida para o confronto contra o Chelsea.

Por sua vez, Julian Ryerson cumprirá suspensão após ser amarelado no jogo do último dia 15 de fevereiro enquanto Marius Wolf ainda ser recupera de lesão, mas foi relacionado para a partida.

Ficha técnica

Jogo: Chelsea x Borussia Dortmund

Data: 07 de março de 2023

Competição: Liga dos Campeões da Europa – Oitavas de final (jogo de volta)

Local: Stamford Bridge – Londres, Inglaterra

Horário: 17h (horário de Brasília)

Árbitro: Danny Makkelie

