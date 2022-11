Pré-jogo: Chelsea enfrenta o Newcastle no último jogo antes da Copa do Mundo

Neste sábado (12), o Chelsea faz sua viagem mais longa da temporada para o Saint James’ Park. Os Blues, portanto, enfrentam o Newcastle às 14h30 (de Brasília) em busca dos três pontos – não apenas por necessidade em termos de classificação, mas também para elevar o moral do grupo.

A kriptonita Blue

Eddie Howe, antes de assumir o Newcastle, foi treinador do Bournemouth por quase nove anos em sua segunda passagem pelo clube. Somando suas duas passagens pelos Cherries, foram 457 jogos no comando do time. E, nesse ínterim, ele enfrentou o Chelsea em algumas ocasiões, por vezes, até mesmo, sendo motivo de grande dor de cabeça para a torcida.

Até aqui, Howe enfrentou os Blues em 13 ocasiões como treinador sendo 12 delas comandando o Bournemouth e uma comandando o Newcastle, que aconteceu já no final da última temporada: Stamford Bridge, o Chelsea bateu os Magpies de Howe por 1-0. Por sua vez, como comandante dos Cherries foram quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

Apesar de o histórico ampliado favorecer o Chelsea, o histórico recente mostra outro cenário. Nos últimos quatro jogos dos Blues contra uma equipe comandada por Howe são duas derrotas, um empate e uma vitória:

30/01/2019, Premier League 2018/19 – 24ª rodada: Bournemouth 4-0 Chelsea

14/12/2019, Premier League 2019/20 – 17ª rodada: Chelsea 0-1 Bournemouth

29/02/2020, Premier League 2019/20 – 28ª rodada: Bournemouth 2-2 Chelsea

13/03/2022, Premier League 2021/22 – 29ª rodada: Chelsea 1-0 Newcastle

E ainda assim, a vitória dos Blues sobre os Magpies no returno da Premier League na última temporada não foi fácil. O gol da vitória saiu aos 43 minutos do segundo tempo, apenas, com Kai Havertz marcando após lançamento incrível de Jorginho.

Sendo assim, os embates entre Chelsea e times comandados por Eddie Howe trazem muita disputa e algumas surpresas – e para enfrentar os Blues, ao longo dos anos, Howe montou seu time em diversos esquemas táticos diferentes.

Em seu primeiro confronto contra o Chelsea, na Premier League 2015/16, Howe escalou o Bournemouth em um 4-2-3-1, que venceu a partida por 1-0 em pleno Stamford Bridge. Já no returno da mesma temporada, os Cherries entraram com uma variação do esquema anterior, o 4-4-1-1, e acabaram derrotados por 4-1 no Vitality Stadium.

Outros esquemas já utilizados pelo treinador foram: 3-4-2-1; 4-4-2 (com e sem duplo pivô); 3-5-2; 3-4-3; 5-4-1; 3-1-4-2; 4-4-1-1; 4-1-4-1; 4-3-3; e 3-4-3. Nesse sentido, é interessante notar que apenas um esquema tático, no papel, se repetiu que foi o 4-4-1-1. A expectativa é que Howe não tente inovar tanto como já fez no passado e siga favorecendo o 4-3-3 tradicional adotado pelo Newcastle na temporada.

Sendo assim, poderá ser a segunda vez em que o treinador vai repetir um esquema tático contra os Blues. Mas, sem dúvidas, desta vez, Howe terá o melhor time que já teve em mãos para buscar, mais uma vez, frustrar os planos do Chelsea.

Newcastle x Chelsea: estatísticas na palma da mão

Nos confrontos diretos recentes entre as equipes a vantagem é ampla para o lado dos Blues: são sete vitórias nos últimos oito encontros no campeonato inglês. Mais ainda, o Chelsea sustenta uma sequência de quatro vitórias sem sofrer gols sobre o Newcastle.

Na era moderna da Premier League, por sua vez, são 29 vitórias sobre os anfitriões deste sábado. Com isso, os Magpies são o segundo clube que os Blues mais venceram na competição, ficando atrás apenas do Tottenham, que foi derrotado pelo Chelsea em 33 oportunidades.

Mais ainda, a maior vitória dos Blues no Saint James Park foi pelo placar de 3-0, o que aconteceu duas vezes na história: na última temporada e na temporada 2011/12. Reece James (2) e Jorginho marcaram os gols no jogo de outubro de 2021 enquanto em dezembro de 2011 os marcadores foram Didier Drogba, Salomon Kalou e Daniel Sturridge.

Na história, a maior vitória dos Blues sobre o Newcastle fora de casa foi em março de 1961. Com Ted Drake no comando, os londrinos venceram pelo placar de 6-1 com os gols do Chelsea sendo marcados por Jimmy Greaves (4) e Junior Ron (2).

Como chegam os times para a partida deste sábado?

Newcastle

Eddie Howe faz uma campanha fantástica no comando dos Magpies no que está sendo a primeira temporada completa sob a administração de Mohammad bin Salman. Sendo assim, entrando nesta rodada da Premier League, o clube do norte da Inglaterra ocupa a 3ª colocação do campeonato e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas. Além disso, são 10 jogos sem perder em todas as competições.

Com bons reforços para a temporada, o Newcastle tem uma base bastante sólida e de qualidade que encaixou com certa rapidez. Não apenas os jogadores uns com os outros, mas também ao esquema e ao estilo de jogo propostos por Howe. No papel, o time é escalado no sistema de 4-3-3, porém, em campo, a dinâmica muda bastante.

Os laterais, Dan Burn e Kieran Trippier, tem liberdade para ir ao ataque – sobretudo Trippier pelo lado direito. Ainda pela direita, Miguel Almirón melhorou significativamente em relação à temporada passada, se movimentando muito bem nos espaços deixados pela defesa adversária e criando boas triangulações. Sendo assim, muito da construção ofensiva dos Magpies surge bastante desta faixa do campo.

Do lado esquerdo, Burn também tem liberdade para ir ao ataque, ainda que fique mais recuado, por vezes, atuando como um zagueiro na linha de três que se forma com a descida de Trippier. Com isso, o brasileiro Joelinton, além de exercer a função convencional do 8 tático, atua mais próximo à linha lateral esquerda, apoiando Allan Saint-Maximin nas construções ofensivas.

Joelinton e Joe Willock, mais ainda, tem grandes leituras no meio de campo para receber passes de Bruno Guimarães. O atleticismo dos meias do Newcastle e a boa leitura de jogo permite muitos acertos de passe nos espaços entrelinhas, que favorecem a construção ofensiva por meio de triangulações, principalmente.

Por sua vez, a defesa dos Magpies é a melhor do campeonato – empatada com a do Arsenal – tendo sofrido apenas 11 gols até aqui na Premier League. Sven Botman e Fabian Schär encaixaram de forma rápida e constituem um grande miolo de zaga para dar ainda mais apoio ao goleiro Nick Pope.

Enfim, para o jogo deste sábado Howe tem duas dúvidas no plantel: Callum Wilson e Ryan Fraser. Enquanto a possível ausência de Wilson será por conta de mal-estar, Fraser é dúvida por conta de um problema na panturrilha.

Chelsea

Por sua vez, os Blues vem de uma dura sequência de resultados. De pronto, são quatro jogos sem vencer na Premier League. Além disso, houve a derrota para o Manchester City por 2-0 na Carabao Cup no meio de semana. Nesse sentido, nos últimos sete jogos do Chelsea em todas as competições, são apenas duas vitórias sendo as duas na Liga dos Campeões.

Com isso, o time de Graham Potter ocupa a 7ª colocação do campeonato com 21 pontos conquistados e, caso deixe pontos para trás, pode se ver ainda mais baixo na tabela, podendo chegar ao 10º lugar dependendo dos resultados da rodada. Porém, certamente ninguém em Cobham quer isso. Tendo descansado alguns nomes na partida da Copa, é evidente que Potter entrará em campo com força máxima neste fim de semana.

Nesse sentido, os desfalques são os mesmos das últimas partidas: Wesley Fofana, Reece James e Ben Chilwell, com problemas no joelho, e Carney Chukwuemeka e N’Golo Kanté com problemas musculares. A expectativa é que todos, menos Kanté, voltem a atuar logo após a Copa do Mundo.

No entanto, o treinador contará com a volta de Jorginho que ficou de fora da partida contra o Manchester City pela Carabao Cup no meio da semana. O camisa 5 treinou com o grupo na sexta-feira (11) e, portanto, viajou junto ao grupo para o norte da Inglaterra.

A volta do ítalo-brasileira é animadora visto que, já sem Chilwell e James, o time perde muito em seu poderio ofensivo e, apesar da falta de intensidade de tempos em tempos, Jorginho apoia bastante no ataque sendo um dos únicos que tenta algo diferente. Ou seja, o camisa 5 aproveita de sua qualidade para passar a bola por meio de passes longos e passes que quebram linhas, principalmente.

Mais ainda, os sinais que o time deu no meio de semana são animadores. As ideias que Potter está buscando implementar estão começando a aparecer. Contudo, o elevado número de desfalques impacta não apenas a performance em campo, mas também a rapidez com a qual o time vai se adaptar ao esquema e às táticas do novo treinador.

Ao mesmo tempo, o jogo contra o Manchester City relembrou ao Chelsea que errar custa caro quando se joga no mais alto nível. Nesse sentido, a tomada de decisão do time como um todo precisa melhorar – mais um aspecto que é favorecido pela presença de Jorginho no meio campo. E isso vale tanto para o ataque como para a defesa.

Ficha técnica

Jogo: Newcastle x Chelsea – Sábado, 12 de novembro às 14h30 (horário de Brasília)

Competição: Premier League – 16ª rodada

Local: Saint James’ Park

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (serviço de streaming)

Árbitro principal: Robert Jones

VAR: Andy Madley

