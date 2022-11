Pré-jogo: Chelsea e Arsenal se reencontram com projetos contrastantes

Neste domingo (6) às 9h (horário de Brasília) o Chelsea recebe o Arsenal em Stamford Bridge em jogo válido pela 15ª rodada da Premier League 2022/23. A partida será a antepenúltima dos Blues antes da pausa para a Copa do Mundo e, de certa forma, traz uma pressão para a equipe de Graham Potter.

Depois de dois empates seguidos, com Brentford e Manchester United, o Chelsea foi ao Amex Stadium e no retorno de Potter ao sul da Inglaterra, o treinador viu seu novo clube sofrer uma dura derrota por 4-1. Com isso, neste momento, os Blues ocupam a 6ª colocação na tabela do Campeonato Inglês e quaisquer pontos deixados para trás podem levar o clube a perder algumas posições mais.

Mais que isso, o jogo deste domingo marcará o reencontro entre os rivais do oeste e do norte de Londres depois da partida da pré-temporada nos Estados Unidos na qual o Arsenal enfiou um sonoro 4-0 pra cima do Chelsea, que ainda era treinado por Thomas Tuchel. De qualquer forma, os Gunners mantém sua boa forma, fruto de um plano que ocorre há três anos. Por sua vez, Blues buscam, com a nova diretoria e com Potter, consolidar um projeto de longo prazo, que não comprometa tanto o presente – e ainda estão buscando uma fórmula para isso dar certo.

Favoritismo do outro lado

Se por muito tempo o Chelsea apareceu como favorito para levar os dérbis contra o Arsenal, neste meio de temporada, a história é outra. Ou seja, os Gunners, de certo modo, aparecem como favoritos para vencer o confronto,

Depois da temporada imbatível do Arsenal em 2003/04, o time do norte de Londres só terminou na frente do time do oeste em duas ocasiões: nas temporadas 2011/12, temporada em que os Blues conquistaram sua primeira Liga dos Campeões, e na temporada 2015/16, que marcou o fim da segunda passagem de José Mourinho no Chelsea.

Nesse ínterim, também, os Gunners venceram o Chelsea em duas finais da FA Cup em 2017 e 2020. Assim como venceram ambos os jogos entre as equipes da Premier League na temporada passada. Ainda assim, os Blues aparecem em melhor situação na última década, conquistando muito mais que os rivais do norte.

Sendo assim, apesar de vitórias o Chelsea aparece melhor, inclusive, na temporada passada, mesmo tendo vencido ambas as partidas contra os Blues, o Arsenal não conseguiu sua vaga para a Liga dos Campeões. Por sua vez, o time do oeste londrino está em sua quarta aparição consecutiva na competição de elite dos clubes europeus.

Porém, para o jogo deste fim de semana da Premier League, a história é outra. Pelo menos, até aqui, parece que o poder saiu do oeste e foi para o norte da capital inglesa. Mais ainda, será o embate entre Chelsea e um clube que realiza o que Boehly e companhia demonstraram desde o início da defesa de seu consórcio: montar um time jovem e que garanta o futuro do clube por bons anos.

Os Gunners em 2022/23

Por algumas temporadas, o Arsenal vem investindo em talentos jovens para agregar o elenco. Martin Odegaard, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Fábio Vieira e William Saliba são alguns dos nomes que traduzem isso. Além disso, nesta temporada, o clube tem quatro nomes formados em Hale End no plantel de Mikel Arteta: Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe e Reiss Nelson.

A média de idade do time é de 23.8 anos, é o elenco mais jovem da Premier League nesta temporada. Ainda assim, em 12 partidas disputadas pelo clube até aqui são 10 vitórias, um empate e uma derrota, com 30 gols marcados. Logo, além de ocupar a liderança do campeonato, os Gunners chegam para o confronto com o segundo melhor ataque da competição – e também com uma das melhores defesas.

Da mesma forma, esse trabalho está sendo coordenado há algum tempo. Sobretudo desde que Arteta assumiu como treinador do clube. Até aqui, o clube falhou em retornar à Champions e ganhou apenas uma FA Cup. Porém, os sinais para os Gunners em 2022/23 são animadores e, a não ser que alguma coisa muito fora do normal aconteça, é provável que eles retornem à disputa da Liga dos Campeões. Mais ainda, a juventude do elenco demonstra que essa briga no topo não é algo momentâneo, mas que pode continuar por muito mais tempo.

Dessa forma, o que os adversários dos Blues deste domingo construíram se aproxima bastante do que Todd Boehly quer para o Chelsea. Com o Chelsea ainda tendo mais recursos e nomes de Cobham para integrar o elenco, não necessitando gastar tanto para tal. Só que ainda há muito a ser feito para que isso se concretize no oeste de Londres.

Maratona perto do fim

Sem contar com o jogo deste domingo, faltam apenas três jogos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Chelsea, portanto, ainda tem pela frente o Arsenal e o Newcastle no Campeonato Inglês e entre esses dois jogos os Blues enfrentam o Manchester City pela Copa da Liga.

No entanto, até o fim desta primeira metade da temporada, e possivelmente além dela, Graham Potter terá que superar problemas com lesões e pensar em alternativas para evitar novos desfalques no time. Na última quarta-feira, no jogo contra o Dínamo Zagreb pela Liga dos Campeões, o treinador escalou um time forte, sem muita necessidade, e ainda deixou quatro lugares vagos no banco. Resultado: Ben Chilwell acabou sendo substituído por lesão e poderá ficar de fora por um tempo considerável:

“Ben fará um scan mais tarde nesta tarde para que possamos descobrir como ele está e então teremos atualizações amanhã“, disse o técnico do Chelsea sobre o camisa 21 em entrevista coletiva nesta sexta-feira (4).

Logo, ainda não se sabe qual a lesão e muito menos qual grau da lesão de Chilwell. De modo que não se sabe, também, por quanto tempo ele ficará fora. Porém, está quase confirmada sua ausência da Copa do Mundo.

Em relação aos outros lesionados, Reece James e Wesley Fofana seguiram para reabilitação em Dubai, acompanhados por médicos do Chelsea. N’Golo Kanté segue se recuperando da cirurgia e Kepa Arrizabalaga, que lesionou a fáscia plantar, não voltará aos gramados antes do Mundial. Enfim, Mateo Kovacic, que não jogou no meio de semana, estará de volta enquanto Carney Chukwuemeka segue de fora:

“Kovacic treinou hoje [sexta-feira], então, poderá participar do jogo. Carney ainda tem um pequeno problema muscular que estamos tentando solucionar“, concluiu Potter.

Expectativas para a partida

Ainda na entrevista coletiva desta sexta-feira (4), Potter reconheceu, novamente, a falta de intensidade do Chelsea contra o Brighton e disse esperar que a lição tenha sido aprendida. Sobretudo porque, nesta rodada, os Blues enfrentarão os líderes:

“Você não quer fazer isso em qualquer jogo, é um desafio para nós. Foi uma situação única no último fim de semana e agora temos que aprender com isso e estar prontos para o dérbi de Londres. É um jogo especial. É um jogo animador. Precisamos estar prontos para jogar o futebol que nos dará o resultado“.

O comandante do Chelsea aproveitou a oportunidade para comentar sobre o calendário que está apertado para todos os clubes. Em relação ao Arsenal, os Blues ainda terão uma dia a mais de descanso, visto que os rivais jogaram pela Europa League na quinta-feira (3). Nesse sentido, o técnico reforçou que é complicado para os clubes, mas que ter uma vantagem de 24 horas a mais de descanso ajuda:

“Mas ajuda, de certa forma, ter 24 horas extra, nós pegamos o que pudermos neste ponto da temporada. Estamos acostumados com a rapidez, com o espaço reduzido entre os jogos. Porém, todo tempo que você tem você deve usá-lo bem“, concluiu Potter.

Chelsea x Arsenal: estatísticas na palma da mão

O Arsenal é o adversário que o Chelsea mais enfrentou em sua história: são 205 partidas contra os Gunners somadas todas as competições. São 13 jogos a mais que Chelsea x Manchester United e 14 a mais que Chelsea x Liverpool.

Nesse sentido, outra estatística mais recente que chama atenção é que os Gunners venceram quatro das últimas cinco partidas contra o Chelsea, sendo a última vitória dos Blues no início da temporada 2021/22 no Emirates. Naquela ocasião, os gols de Romelu Lukaku e Reece James deram a vitória para o Chelsea.

Desde a última vitória do Arsenal sobre o Chelsea em Stamford Bridge na temporada passada, os Blues estão invictos em casa, acumulando cinco vitórias e quatro empates. Além disso, o Chelsea jamais perdeu três jogos consecutivos para o Arsenal diante de sua torcida.

Marcas pessoais

De pronto, Graham Potter traz uma estatística pessoal favorável: o treinador ganhou três dos seis jogos que disputou contra o Arsenal. Na Premier League, portanto, é o time sobre o qual Potter tem mais vitórias.

Por sua vez, Pierre-Emerick Aubameyang terá seu reencontro com a torcida dos Gunners, mesmo que estejam em menor número, na partida deste domingo. Como se sabe, a partida do atacante foi bastante polêmica, acima de tudo pelo desgaste da relação com Arteta.

No entanto, além de ser uma oportunidade de mostrar para seu ex-clube o que estão perdendo, Auba pode se tornar o segundo jogador a marcar pelos dois clubes, sendo o outro jogador que fez isso nada mais nada menos que Cesc Fábregas. O jogador do Gabão, além disso, é o 11º jogador que representou tanto os Blues como os Gunners neste século.

Mais ainda, o jogo poderá representar um grande feio para César Azpilicueta. Caso entre em campo, o capitão dos Blues fará sua 334ª aparição pelo clube na Premier League, ultrapassando Petr Cech, que fez 333 jogos pelo Chelsea no Campeonato Inglês. Com isso, Azpi poderá se tornar o terceiro jogador com mais jogos pelo Chelsea na Premier League, ficando atrás apenas de Frank Lampard e John Terry.

Por fim, Édouard Mendy pode chegar ao 50º clean sheet pelos Blues caso não sofra gols na partida deste fim de semana.

Como chegam os oponentes?

Os Gunners carregam uma ampla vantagem em relação ao Chelsea nos confrontos recentes, assim como venceram nove dos 10 primeiros jogos da Premier League nesta temporada. Essa marca, portanto, é a melhor da história do clube – até mesmo se comparada com a temporada invicta.

Ademais, o time de Arteta se mostra letal no início das partidas. Dos 30 gols marcados pelo Arsenal até aqui, 11 deles aconteceram nos primeiros 30 minutos de partida. Nenhum outro clube da Premier League marcou mais gols nos 30 minutos inicias. Por outro lado, os Gunners são o único clube que ainda não sofreram gols na primeira meia hora de partida.

Além da boa fase coletiva, vale destacar um nome do ataque dos rivais: Bukayo Saka. Sobretudo com a ausência de Emil Smith Rowe, Saka tem assumido a responsabilidade e neste início de temporada conseguiu chegar às 20 assistências em sua carreira na Premier League. Nesse sentido, ele é o terceiro mais jovem a conseguir tal feito, aos 21 anos e 55 dias, atrás apenas de Fábregas e Wayne Rooney.

Ficha técnica

Jogo: Chelsea x Arsenal – Sábado, 6 de novembro às 9h (horário de Brasília)

Competição: Premier League 2022/23 – 15ª rodada

Local: Stamford Bridge

Transmissão: ESPN Brasil (TV por assinatura) e Star+ (serviço de streaming)

Árbitro principal: Michael Oliver

VAR: Jarred Gillett

