Os 21 Brasileiros Ligados à História do Chelsea

O Chelsea FC construiu uma relação histórica com o futebol brasileiro ao longo das últimas décadas. Entre títulos, gols decisivos e atuações marcantes, 17 jogadores do Brasil atuaram oficialmente pelo clube — além de um nome que foi contratado, mas não chegou a disputar partidas oficiais.

Confira a lista atualizada:

🔵 Lista dos Brasileiros no Chelsea

Alex – 134 jogos, 10 gols

Alexandre Pato – 2 jogos, 1 gol

Juliano Belletti – 94 jogos, 5 gols

David Luiz – 248 jogos, 18 gols

Deivid Washington – 3 jogos, 0 gols

Estevão Willian – 32 jogos, 7 gols

João Pedro – 39 jogos, 17 gols

Kenedy – 30 jogos, 3 gols

Filipe Luís – 26 jogos, 1 gol

Mineiro – 2 jogos, 0 gols

Oscar – 203 jogos, 38 gols

Lucas Piazon – 3 jogos, 0 gols

Ramires – 251 jogos, 34 gols

Andrey Santos – 36 jogos, 1 gol

Thiago Silva – 155 jogos, 9 gols

Emerson Thome – 22 jogos, 0 gols

Willian – 339 jogos, 63 gols

✍️ Brasileiros Contratados que Não Atuaram Oficialmente

Alguns jogadores foram contratados e ficaram vinculados ao clube por anos, mas não disputaram partidas oficiais pelo time principal:

Wallace Oliveira * – lateral-direito contratado junto ao Fluminense FC em 2013. Passou cinco anos ligado ao clube, com empréstimos para Inter de Milão, Vitesse, Carpi e Grêmio, mas não atuou oficialmente pelo Chelsea.

Nathan Allan de Souza * – meia revelado pelo Athletico Paranaense. Fez parte da chamada “loan army”, com passagens por clubes como o Vitesse, sem estrear pelo time principal.

Alcides * – zagueiro/lateral que permaneceu mais de quatro anos vinculado ao clube, acumulando empréstimos, mas sem partidas oficiais pelo elenco profissional.

Ângelo Gabriel * – ponta contratado junto ao Santos FC. Participou da pré-temporada e foi emprestado ao Strasbourg, deixando posteriormente o clube rumo ao Al-Nassr sem atuar oficialmente.

🇧🇷 Brasil e Chelsea: Uma Conexão de Sucesso

Ao longo dos anos, o Brasil se tornou um dos países que mais exportaram talento para Stamford Bridge. Alguns nomes se tornaram protagonistas em momentos históricos.

🏆 Ídolos e Momentos Marcantes

Ramires – Autor do icônico gol contra o Barcelona na semifinal da Champions League 2011/12.

Willian – O brasileiro com mais jogos e gols pelo clube.

David Luiz – Zagueiro decisivo em duas passagens pelo clube.

Thiago Silva – Capitão e líder na conquista da Champions League 2020/21.

Oscar – Um dos meias brasileiros mais longevos no clube.

📊 Destaques Estatísticos

🥇 Mais jogos: Willian (339)

⚽ Mais gols: Willian (63)

🛡️ Defensor com mais partidas: David Luiz (248)

🎯 Melhor média recente: João Pedro (17 gols em 39 jogos)

💙 Qual Brasileiro Mais Marcou Você?

Cada geração teve seu representante. Dos pioneiros aos campeões europeus, os brasileiros seguem deixando sua marca na história do Chelsea.