Mikel abre o jogo: Como Mourinho “quebrou” Salah e De Bruyne, e o domínio de John Terry no vestiário do Chelsea

O ex-meio-campista dos Blues, John Obi Mikel, abriu a caixa-preta do vestiário do Chelsea durante uma das eras mais vitoriosas e intensas da história do clube. Em uma declaração sincera, o nigeriano detalhou os motivos pelos quais jovens promessas não vingaram em Stamford Bridge, a intensidade brutal de José Mourinho e como os veteranos comandavam os bastidores do clube.

Abaixo, detalhamos as revelações impressionantes de Mikel sobre o clima em Cobham e Stamford Bridge.

A saída de Salah, De Bruyne e Lukaku: “Eles não eram fortes o suficiente”

Hoje, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku são estrelas mundiais consolidadas, mas suas passagens iniciais pelo Chelsea foram marcadas por frustrações. Mikel não hesitou em explicar o motivo: o peso do vestiário e o estilo implacável de Mourinho.

“Mo Salah, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, grandes jogadores hoje, que deixaram [o Chelsea] na época. Sim, ele [Mourinho] os quebrou”, revelou Mikel. “Eles eram fortes o suficiente para estar naquele vestiário? Não. Eles não eram fortes o suficiente. Definitivamente não eram. Se fossem, eles teriam ficado e encontrado um jeito, mas eles não conseguiram lidar com isso.”

O “Método Mourinho”: Intensidade, medo e legado

A passagem de José Mourinho pelo Chelsea é lendária, mas Mikel deixou claro que trabalhar com o “Special One” não era para qualquer um, destacando que o prazo de validade daquela convivência era curto devido à exigência mental.

“José é muito intenso. Você aguenta ele no máximo por dois anos, pela intensidade, a maneira como ele te pressiona”, explicou. “Ele parava o treino, xingava, e dizia: ‘Entra no clima! Se não quer treinar, vai pra casa! Vai sentar na sua casa e volta quando estiver pronto pra treinar!’. Então a intensidade sempre esteve lá.”

Essa pressão também se refletia nos dias de jogo. Segundo Mikel, os intervalos podiam ser aterrorizantes se o time não estivesse rendendo.

“Durante os jogos, se a gente não estivesse jogando bem, no primeiro tempo a gente ia pro vestiário e pensávamos ‘meu Deus’. Você não queria estar naquele vestiário, porque ele não conhecia outro jeito de lidar com a situação e tirar o melhor dos jogadores.”

Apesar de reconhecer que o treinador português às vezes passava dos limites, Mikel valoriza o resultado prático disso: “Era isso o que nos impulsionava”. O impacto de Mourinho foi tão profundo que sua mentalidade permaneceu no clube mesmo após sua saída. Mikel conta que, em momentos de dificuldade, John Terry costumava reunir o time e dizer: “Ouçam, a gente sabe o que o José nos diria. Vamos voltar a ser aquilo.”

O poder de “JT” e a queda de André Villas-Boas

O vestiário do Chelsea naquela época era dominado por grandes líderes. Mikel confirmou o que muitos torcedores já imaginavam sobre a influência de John Terry:

“O vestiário na época era muito, muito difícil. O JT comandava tudo, ele mandava no lugar, era o clube dele. Tudo passava por ele.”

Essa hierarquia rígida foi o principal obstáculo para treinadores que tentaram impor mudanças drásticas, como foi o caso de André Villas-Boas. O técnico português, que conhecia o elenco por ter sido analista de Mourinho, tentou bater de frente com a “velha guarda” assim que assumiu, um erro fatal.

“Se um técnico entra e pensa: ‘Ok, quer saber de uma coisa? Você tem muito poder e eu não quero que tenha. Quero cortar um pouco disso.’ Então ele sentia. Logo de cara, nós percebíamos isso, ele percebia também e já dizia ‘ok, tudo bem, acho que alguma coisa vai acontecer aqui’ e, eventualmente, o JT ganhava”, detalhou Mikel.

O ex-jogador revelou a abordagem desastrosa de Villas-Boas com os ídolos do clube:

“Como o André Villas-Boas que nos conhecia de antigamente […] assumiu o time e disse: ‘Frank Lampard, você não vai jogar mais. JT, você vai entrar e sair. E eu não vou te explicar o porquê’. E você não pode fazer isso com jogadores como eles, que sabiam como manipular o time todo. Era tudo sobre manipular os jogadores que jogavam.”

A manipulação do vestiário e o efeito cascata

Mikel explicou de forma cirúrgica como os veteranos insatisfeitos conseguiam derrubar o ambiente sem precisar causar confusões públicas, usando apenas a linguagem corporal e a influência sobre os mais novos.

“Se John Terry não joga, Lampard não joga, Didier Drogba não joga, eles sabem como manipular os mais novos que estão lá jogando. Com suas atitudes, com seu humor. E você está jogando, mas está olhando pro pessoal que você se espelha e vê que eles não estão felizes.”

Esse clima gerava um ciclo de negatividade impossível de ser quebrado pelo treinador, culminando na eventual demissão de Villas-Boas.

“Então era tipo um joguinho com todo o ambiente e aí a negatividade vai chegando, você perde um jogo, no outro dia eles chegam pro treino infelizes e o Villas-Boas fica tentando te dizer o que fazer, mas você está olhando pro John Terry e o Lampard de caras feias, achando que eles deviam estar jogando. A negatividade começava, sabe, e não passava. Você sentia a tensão.”

A conclusão de Mikel resume perfeitamente a dinâmica de poder daquele elenco lendário: “E quando as coisas começam a ir mal, elas vão mal, porque não tem volta daquilo. Porque as únicas pessoas que podem te tirar disso, são os caras que você tirou do time.”