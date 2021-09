Histórias do Bridge: Hammersmith e Fulham, o bairro que abriga o Stamford Bridge

Nessa semana sem jogos do Chelsea, por conta da data FIFA, o Chelsea Brasil retoma o Histórias do Bridge, quadro pensado para falar da cultura, os costumes, as atrações e a relação das ruas que cercam o estádio dos Blues. O tópico de hoje é a rivalidade com outro clube londrino.

De antemão, será necessário explicar algumas questões geográficas sobre a divisão territorial da capital inglesa, Londres. Dessa forma, vale dizer que existem 32 subdivisões administrativas. E elas ainda são partilhadas em duas partes: dentro e fora de Londres.

Em síntese, por fora de Londres estão as regiões que fazem divisa com outros distritos da Inglaterra. Ainda assim, o bairro de Hammersmith e Fulham se faz presente dentro de Londres e integra uma das quatro regiões mais caras para se viver na cidade. As outras três são Kensington e Chelsea; a cidade de Westminster e Camden.

História e unificação dos bairros

O bairro de Hammersmith e Fulham foi fundado em 1965, a partir da união de duas áreas de Londres: a metropolitana de Hammersfield e a região metropolitana de Fulham se transformaram em uma só. Antes disso, as duas funcionavam enquanto paróquias e eram comandadas pelas igrejas. Além disso, os dois bairros alternaram momentos de união e separação no que tange ao comando político entre os séculos XVII e XIX.

Todavia, em 1964, foi criado o Conselho da Grande Londres, onde passaram a acumular algumas responsabilidades. Dentre as quais destaco: serviços de limpeza urbana, assistência médica e assistência a famílias carentes. Pouco depois, já nos anos 90 a região passou a ser responsável pela educação dentro dos locais de sua jurisdição.

Assim sendo, a partir dos anos 2000, o Conselho da Grande Londres também ficou responsável por controlar as rodovias e alguns projetos do conselho. Contudo, sempre sob a legislação vigente pelo governo britânico.

A rivalidade entre Chelsea e Fulham

Conforme dito no tópico anterior, Chelsea e Fulham estão na mesma região. Contudo, o West London Derby é considerado um dos menos importantes derbies ingleses, devido às equipes que compõem a região – Brentford, Chelsea, Fulham e Queens Park Rangers. Em síntese, por diversas vezes os quatro times estiveram jogando em divisões diferentes.

Ademais, Chelsea e Fulham passaram boa parte de sua existência em divisões distintas – entre 1968 e 2001 os dois estiveram na mesma divisão apenas cinco vezes – e raramente foram rivais por títulos importantes. Nesse sentido, não tiveram partidas de alto nível, o que limita a possibilidade de se desenvolver o clássico. Isso serviu para enfraquecê-lo.

A proximidade geográfica das equipes é a base para a rivalidade, mais do que por motivos políticos ou religiosos, como em outros derbies. Nesse sentido, as rivalidades na Inglaterra se dão quase sempre de acordo com a proximidade. Por lógica, o maior rival do Fulham é o próprio Chelsea.

Em conclusão, vale destacar que o Stamford Bridge está situado na Fulham Road, que fica a menos de 5km de distância do Craven Cottage (estádio do Fulham), situado à beira do rio Tâmisa. Assim, o derby também é conhecido como o Derby da SW6.

Duelo futebolístico

O primeiro jogo oficial entre as equipes ocorreu em 3 de Dezembro de 1910, na Segunda Divisão, com um público de 35 mil pessoas no Craven Cottage. Quem esteve no estádio viu de perto a vitória do Fulham por 1-0.

Retomando o que já foi dito, o número reduzido de partidas do clássico fez com que os torcedores dos Blues desenvolvessem rivalidades com outras equipes – a exemplo do Leeds United – e outros clubes de Londres, como o Tottenham e Arsenal.

Assim sendo, o Fulham também formou rivalidades com outras equipes da cidade, como o Brentford e QPR. Com isso, o destaque do West London Derby foi muito reduzido.

Em conclusão, o Fulham voltou à Primeira Divisão em 2001, colocando os clubes da mesma divisão pela primeira vez desde a temporada 83/84. Ao passo que, com a chegada de Roman Abramovich ao Chelsea, o Fulham viu seu rival tomar um rumo diferente: os vizinhos se tornaram bem sucedidos e o derby ganhou tom de David vs Golias.

Atrações culturais

Para terminar essa viagem ao bairro, a localidade conta com o Fulham Palace, antiga casa do Bispo de Londres. No entanto, o local está alugado ao conselho desde 1977 e atualmente funciona como um museu. Além disso, a região conta com vários espaços destinados ao teatro, a exemplo do Riverside Studios, Bush Theatre, o Lyric Hammersmith e o Curtains Up.

O bairro ainda conta seis bibliotecas públicas e tem uma característica muito peculiar, que são as escolas destinadas apenas as mulheres. Em conclusão, desde de 1893, existe um estabelecimento chamado Sacred Heart Hard School destinado ao atendimento das meninas com idade entre 11 e 17 anos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp