Como joga: Villarreal é o adversário do Chelsea nesta quarta

Foram mais de 70 dias de espera, mas nesta quarta-feira (11) será a 1ª partida oficial da história do Chelsea como bicampeão da UEFA Champions League. Desde 29 de maio, os apaixonados torcedores do time de Londres estão em lua de mel com a sua equipe e na expectativa de uma temporada ainda melhor. E por consequência do título europeu, os Blues abrirão a temporada 2021/22 em busca de mais uma taça.

De pronto, amanhã às 16 horas, o Chelsea enfrenta o Villarreal no estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte. Em jogo único, o atual campeão da Champions e o atual campeão da Europa League irão disputar a taça da Supercopa da Europa. A partida que abre a temporada europeia de alto nível terá transmissão do TNT Sports e do SBT.

Na véspera de cada jogo dos Blues, o Chelsea Brasil traz para você um guia especial detalhando o rival. Desta vez, o adversário é o Villarreal e você pode conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Estatísticas e curiosidades

O cenário da Supercopa

Três dias antes dos torcedores do Chelsea vibrarem bastante devido ao bicampeonato europeu, o modesto município de Villarreal, com apenas 50 mil habitantes, viveu o grande momento esportivo da sua história. O clube da cidade enfrentou o poderoso Manchester United na final da Europa League e foi campeão após uma emocionante – e longa – decisão de pênaltis.

Além de conquistar o título mais importante da história, os comandados de Unai Emery ganharam o passaporte para a UEFA Champions League desta temporada e a vaga nesta decisão importantíssima frente ao Chelsea. Para o Submarino Amarelo, vencer a Supercopa da Europa é mais um passo em busca da consolidação da marca do clube no cenário europeu, além de levar mais uma taça para a modesta sala de troféus do clube fundado em 1923.

Caso esta partida acontecesse no fim de maio, na reta final da temporada e logo depois das conquistas dos clubes, teria mais cansaço dos jogadores, ao mesmo tempo que a decisão contaria com mais qualidade. O início de temporada de qualquer clube de futebol é bem arrastado e não é esperado uma grande partida, visto que alguns destaques dos dois clubes fizeram poucos treinos com o time durante a pré-temporada por causa das competições pelos seus países. No entanto, a Supercopa é um jogo único, vale taça europeia e ambas as equipes irão batalhar bastante.

A última temporada

Na La Liga de 2020/21, o Villarreal fez uma campanha mediana e garantiria vaga apenas na Conference League desta temporada, ficando fora até mesmo da Europa League. Entretanto, o título da Europa League colocou a equipe na edição da Champions que iniciará em setembro. Em resumo, foram 58 pontos em 38 jogos. Desta forma, o Submarino Amarelo ficou no 7º lugar do Campeonato Espanhol.

Já na Copa do Rei da temporada passada, o Villarreal venceu o Leioa, Zamora, Tenerife e o Girona antes de chegar às quartas de final. No entanto, entre os oito melhores clubes da competição, o Submarino Amarelo perdeu para o Levante por 1 a 0 e ficou fora da disputa do título.

Na Europa League, o clube espanhol se classificou em 1º em um grupo que contava com o Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor e Qarabag. No mata-mata, o time amarelo eliminou o Red Bull Salzburg, Dínamo de Kiev, Dínamo de Zagreb e alcançou a semifinal. Entre os quatro melhores clubes da competição, o time espanhol encontrou o Arsenal, rival do Chelsea, e passou por cima: venceu em casa e empatou em Londres, chegando à final.

Na decisão, os comandados de Unai Emery saíram na frente, sofreram o gol de empate do Manchester United e a decisão foi para os pênaltis. Após 11 cobranças certas do Villarreal, o goleiro David De Gea errou a sua penalidade e o Submarino Amarelo sagrou-se campeão invicto da Euro League.

Um título para coroar a ótima temporada que o Villarreal fez. Foram 58 partidas, 31 vitórias, 16 empates e somente 11 derrotas, tendo assim um aproveitamento de 62,6%. A equipe marcou 103 gols e sofreu apenas 55 tentos.

A pré-temporada

A decisão da Supercopa Europeia é o jogo inaugural da temporada das duas equipes e ambos os clubes chegam nesta final sem ritmo. No entanto, além de destacar os números do último ano, se faz necessário dar detalhes da campanha do time espanhol nesta pré-temporada e os resultados nos seis amistosos realizados. Em resumo, a caminhada antes da decisão da Supercopa é animadora para o Chelsea.

16/07: Valencia 3 x 2 Villarreal;

22/07: Villarreal 2 x 2 Lyon;

29/07: Villarreal 0 x 0 Levante;

31/07: Marseille 2 x 1 Villarreal ;

04/08: Leicester 3 x 2 Villarreal ;

07/08: Leeds 2 x 2 Villarreal;

Os números indicam um início bem ruim nestes amistosos: são seis partidas – duas contra clubes da La Liga, mais duas frente times da Premier League e dois jogos contra equipes da Ligue 1 – e nenhuma vitória. Foram três empates e três derrotas de um time que não se encaixou na pré-temporada.

Obviamente, uma campanha ruim em amistosos não significa automaticamente derrotas logo no início da temporada. Porém as atuações desanimadoras preocupam até a imprensa espanhola. O jornal Marca afirma que será necessário uma mudança radical desde os jogos da pré-temporada para o confronto com o Chelsea, para que o time espanhol consiga, pelo menos, competir na decisão da Supercopa.

Histórico do confronto

O retrospecto entre Chelsea e Villarreal é inexistente, visto que os clubes nunca se enfrentaram. Portanto, quem erguer a taça da Supercopa da Europa nesta quarta-feira abrirá uma vantagem histórica no confronto. Os clubes ainda podem duelar nesta temporada na Champions League. No entanto, apenas no mata-mata, visto que os dois clubes são cabeças de chave.

Como esta Europa League foi o 1º grande título do Villarreal, a equipe espanhola irá estrear na Supercopa da Europa. Entretanto, o clube espanhol irá duelar com uma equipe que irá fazer a sua 5ª participação. Mesmo com muita experiência na competição, o Chelsea não ostenta bons números: são quatro decisões de Supercopa Europeia e apenas um título.

Em 1998, após vencer a Recopa Europeia, o Chelsea enfrentou o Real Madrid, bateu o clube espanhol por 1 a 0 e ergueu a taça. No entanto, após Roman Abramovich assumir, o time ainda não venceu a competição. Em 2012, depois de vencer a Champions, os Blues perderam para o Atlético de Madrid por 4 a 1. No ano seguinte, depois de conquistar a Europa League, a equipe perdeu nos pênaltis para o Bayern de Munique, após empatar por 2 a 2 no tempo normal. Em 2019, depois de erguer outra taça da Euro League, o time azul de Londres empatou por 2 a 2 com o Liverpool e perdeu nos pênaltis, novamente.

Portanto, este título da Supercopa é a taça que falta na galeria de Roman Abramovich!

Como joga?

Obviamente, é difícil de afirmar como o time irá jogar logo no seu 1º jogo da temporada, ainda mais com as questões do futebol de seleções, visto que alguns jogadores retornaram aos treinamentos na última semana – tanto no Chelsea, quanto no Villarreal. Porém, é possível afirmar que não é fácil vencer os comandados de Unai Emery, mesmo com a posse de bola, quesito que o clube espanhol não faz tanta questão.

O Submarino Amarelo tem um padrão tático bem específico: duas linhas de quatro jogadores e dois atacantes mais incisivos, formando o tradicional 4-4-2. O time de Emery teve este esquema como base na última temporada e apresentou algumas poucas variações, tendo algumas partidas com pontas mais agudos. No entanto, a ideia central do Villarreal é reagir aos ataques. Ou seja, buscará contra-atacar o Chelsea, equipe que tende a dominar a partida.

Por exemplo, as fases finais da Europa League do clube espanhol contaram com duelos com Arsenal e Manchester United, e, nestes confrontos, o Villarreal teve menos a posse de bola, chutou menos ao gol e, mesmo assim, conseguiu o resultado.

Um outro jogo que serve para elucidar a postura reativa do time é o confronto frente ao Sevilla, na 37ª rodada da La Liga. O Submarino Amarelo goleou por 4 a 0. Mas teve menos posse e finalizou menos. Ou seja, se comporta muito bem sem a bola e sem estar na área adversária com frequência.

Gerard Moreno e Pau Torres

Antes de esmiuçar a provável escalação do Villarreal, é importante detalhar os dois pilares da última temporada do clube espanhol: Gerard Moreno e Pau Torres.

Moreno é um atacante canhoto de 29 anos e que tem uma identificação enorme com o clube. Até por isso, na véspera da final e para abrir a temporada com muita motivação, Gerard Moreno renovou contrato com o clube até 2027. O curioso é que o atacante defende o Villarreal desde 2010 e busca o seu 2º título na carreira.

Assim como Moreno, Pau Torres estava na Eurocopa defendendo a semifinalista Espanha – eliminada para a Itália de Jorginho e Emerson. Todavia, o zagueiro de 24 anos também esteve nas Olímpiadas, recebeu a medalha de prata no último fim de semana em Tóquio e retornou para a Supercopa.

Mesmo sem férias, Pau Torres irá emendar a temporada e terá férias só depois desta decisão contra o Chelsea, ou seja, o desejo de levantar um título é tão grande que o atleta retornou dos jogos olímpicos para disputar a final e, só após o jogo, Pau Torres descansará. É um jogo importantíssimo para a história do Villarreal!

Porém, mesmo com a importância da partida, o Villarreal não entrará em campo nesta decisão com força máxima. Pau Torres e Moreno estarão em campo. Contudo, outros titulares não devem atuar por causa de lesões: Coquelin, Parejo e Chukwueze devem estar fora do confronto, segundo o jornal Marca.

Provável escalação

No gol, Sergio Asenjo tende a começar a temporada como titular e tentará segurar o forte ataque do Chelsea. Na defesa, o talentoso Pau Torres fará dupla com o experiente Raúl Albiol, zagueiro de 35 anos e que possui menor velocidade. Em síntese, é o ponto mais fraco da defesa do Villarreal. Para compensar o lado com o Albiol, Unai Emery deixa o lateral Mário Gaspar mais preso, como um terceiro zagueiro pela direita. Já pela esquerda, Alfonso Pedraza tem mais liberdade e apoia bastante.

No meio-campo, o Villarreal tem muitas dúvidas, visto que vários titulares chegam nesta partida se recuperando de lesão ou até mesmo definitivamente machucados. Portanto, Unai Emery definirá o quarteto de meio-campo uma hora antes da partida. A tendência é que Éttiene Capoue será o 1º volante, o qual fica mais próximo da defesa. Ao seu lado, Manu Trigueros ditará a organização da equipe, como um 2º homem de meio-campo.

Pela esquerda, Mói Gomez é dúvida e poderá ser substituído por Juan Foyth, jogador mais defensivo. Em síntese, Trigueros iria atuar pela esquerda e o ala Pedraza teria ainda mais liberdade para atacar. Pela direita, Yéremi Pino deve receber a vaga de Chukwueze e tem a missão de ser bastante incisivo, visto que Mario Gaspar não ataca tanto.

A dupla de ataque conta com um segundo-atacante pela direita que é muito talentoso: Gerard Moreno. O atacante, que está de contrato novo, flutua bastante e finaliza muito com a sua perna esquerda. Como referência, o Villarreal tem uma dúvida: Fer Niño é uma promessa e foi titular nos amistosos. Porém Boulaye Dia estava no Stade de Reims, time francês, e foi contratado por 15 milhões de euros. Por fim, essa foi a única grande contratação do Villarreal na temporada.

A escalação

Portanto, a tendência é que o Villarreal entre nesta partida decisiva com a seguinte escalação: Sergio Asenjo; Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Manu Trigueros, Moi Gómez (Foyth); Gerard Moreno, Fer Niño (Boulaye Dia). Técnico: Unai Emery.

