Como joga: o Leeds é o adversário do Chelsea neste sábado

O final de semana é marcado por mais um confronto do Campeonato Inglês e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 16ª rodada da Premier League.

Não foi a semana que os torcedores do Chelsea imaginavam. Há uma semana, a equipe inglesa liderava o Inglês e o grupo H da Champions League. Por causa de duas estranhas atuações, a equipe perdeu para West Ham e empatou com o Zenit. Assim, caiu para a 3ª colocação na Premier League e se classificou em 2º do grupo H para o mata-mata da UEFA Champions League. Obviamente, não se trata de terra arrasada, ainda mais por conta do grande número de desfalques. Porém, é certo que a equipe deseja e precisa deixar uma impressão melhor nos próximos jogos.

Logo, o time de Thomas Tuchel tem um importante duelo neste sábado (11). Precisamente ao meio-dia, no horário de Brasília, Chelsea e Leeds United se enfrentam em Stamford Bridge, casa do clube de Londres. A partida contará com transmissão da ESPN Brasil e do Star+.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Uma campanha aquém

Uma das grandes sensações da última temporada se tornou, para muitos, uma grande decepção até o momento da atual temporada. O Leeds United ainda não emplacou uma boa sequência de atuações, está brigando contra a zona do rebaixamento e, certamente, não está agradando um dos mais exigentes treinadores do futebol mundial.

Marcelo Bielsa está na sua quarta temporada pelo Leeds – sendo o trabalho mais longo do argentino em sua carreira. O técnico, conhecido como “El Loco” pela sua forma de ser, é um dos grandes teóricos da parte tática do futebol, tendo inspirado várias gerações de treinadores. Bielsa é um gênio que ainda peca em algumas questões do futebol, mas segue fazendo bons trabalhos e tem uma sinergia inacreditável com a torcida do Leeds, onde ele está desde 2018.

No entanto, a campanha aquém do clube inglês nesta temporada já pressiona o trabalho de Bielsa. Claramente, o Leeds não tem um grande time e não disputará uma vaga em torneio continental. Contudo, era esperado que o desempenho atual fosse parecido com a última temporada. Só que na realidade está bem diferente.

Em 2020/21, o Leeds fez uma ótima Premier League e terminou na nona colocação, com 59 pontos, ficando atrás apenas do poderoso Big Six, bem como de Everton e West Ham, equipes que possuem um investimento superior ao time de Yorkshire.

A atual temporada

O início de temporada ainda não comprometeu toda uma caminhada da equipe de Marcelo Bielsa, todavia o Leeds United deve se ajustar bastante para buscar a primeira parte da tabela.

Na Premier League, a equipe disputou 15 jogos e somou apenas 16 pontos. Durante esta edição são só três vitórias, sete empates e cinco derrotas, estando assim com um aproveitamento de 35,5%. É muito baixo, ainda levando em consideração os bons jogadores que o clube possui, como Patrick Bamford e o brasileiro Raphinha.

O curioso é que, por meio das estatísticas, é possível concluir que Marcelo Bielsa está ajustando a principal deficiência do clube na última temporada: o desequilíbrio entre ataque e defesa. Em 2020/21, o Leeds teve o sexto melhor ataque e a sexta pior defesa. Ou seja, fazia muitos gols, mas também sofria muitos tentos. Já nesta temporada, com 15 gols feitos e 22 sofridos, a equipe inglesa está mais equilibrada: nona pior defesa e 13º melhor ataque.

Portanto, esta deve ser a grande “carta na manga” do treinador para recuperar o seu time. Bielsa já conseguiu melhorar consideravelmente a sua defesa, porém deve tentar encaixar o seu ataque para voltar a ser intenso na parte ofensiva, marcar mais gols e conquistar pontos.

Os tropeços

Durante a atual temporada, o Leeds perdeu seis vezes, sendo cinco derrotas pela PL e um revés pela EFL Cup. Em meio aos deslizes, um fato chama a atenção: a equipe tem muita dificuldade contra os clubes mais poderosos. A equipe já perdeu para Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham e West Ham. Sendo assim, cinco das seis equipes que bateram o Leeds estão entre os sete primeiros no Campeonato Inglês – a exceção é a derrota para o Southampton.

Outro dado positivo para os torcedores do Chelsea é que o Leeds somou apenas seis pontos fora de casa nesta Premier League. A equipe venceu somente um jogo e empatou outras três partidas, além de três derrotas longe de Elland Road. Logo, os Blues são favoritos na partida deste sábado.

Histórico do confronto

O Chelsea Football Club e o Leeds United Football Club são clubes “mais jovens” dentro da Inglaterra, levando em consideração que boa parte dos clubes surgiram ainda no século XIX. Fundados em 1905 e 1919, respectivamente, a equipe da capital e o time da região de Yorkshire só protagonizaram a primeira partida em 1927. Nesta oportunidade, o Leeds, em casa, venceu o Chelsea por 5 a 0. Depois disso, as equipes se enfrentaram mais de 100 vezes e o retrospecto é equilibrado, mas com uma leve vantagem dos Whites.

Desde esta primeira partida, as equipes se enfrentaram em 104 oportunidades: o Chelsea venceu 35 vezes, houve 30 empates e o Leeds derrotou o rival em 39 oportunidades. No entanto, o recorte recente é favorável aos Blues: são três vitórias nos últimos quatro jogos e o clube de Yorkshire não vence o time de Londres há quase duas décadas – a última derrota aconteceu em dezembro de 2002.

Já na Premier League, o retrospecto é ainda mais equilibrado e chama a atenção. Em 26 partidas, os Blues venceram nove confrontos, os Whites derrotaram o rival em oito oportunidades e o duelo terminou empatado nove vezes. Logo, o Leeds tentará empatar este histórico, enquanto o Chelsea quer dar sequência à invencibilidade e melhorar os seus números gerais.

Mesmo com o domínio recente dos Blues, o último confronto terminou em empate. Em 13 de março deste ano, já sob comando de Thomas Tuchel, o Chelsea empatou por 0 a 0 com o Leeds no Elland Road. Então, a missão de ambos os times é conseguir balançar as redes no jogo deste sábado.

Como joga?

Enfrentar uma equipe treinada por Marcelo Bielsa é sempre um enigma. É sabido que o rival tentará te pressionar bastante e não dar espaço. Porém não é possível ter uma certeza acerca de quão positiva será esta pressão. Em algumas partidas, o Leeds consegue impedir o jogo do seu adversário. Contudo, principalmente contra os clubes mais poderosos nesta temporada, a equipe concede muito espaço para o rival contra-atacar. Logo, o jogo é tão imprevisível que pode ser uma goleada do Chelsea ou uma vitória simples do Leeds, mesmo com o desnível claro entre os elencos.

Esta possibilidade deixa o jogo ainda mais chamativo e as dúvidas surgem desde a escalação, visto que Bielsa não é um adepto das repetições de escalação. O treinador tenta mexer bastante no seus onze jogadores iniciais, buscando a formação ideal para enfrentar cada adversário. Sabendo que o Chelsea tentará reter a posse de bola, “El Loco” tende a colocar em campo um time mais rápido, o qual irá pressionar e correr bastante.

No entanto, o treinador tem baixas importantíssimas. O zagueiro Liam Cooper e o ótimo volante Kalvin Phillips, coincidentemente, lesionaram os seus músculos da coxa no empate com o Brentford, na última rodada, e estão fora. Já Robin Koch ainda sofre com um problema no quadril e também não fortalecerá o sistema defensivo da equipe de Yorkshire.

Por fim das baixas, Bielsa conta com duas dúvidas na parte ofensiva do Leeds. O hispano-brasileiro Rodrigo está com um problema no tornozelo e Patrick Bamford, atleta que voltou de lesão na última rodada, sentiu um problema na coxa. Ambos serão avaliados horas antes da partida.

Os jogadores

Mesmo com todos estes problemas, o técnico Marcelo Bielsa deve manter o 3-4-3 da última partida – o clube empatou por 2 a 2 com o Brentford.

No gol, o Leeds conta com o jovem e talentoso Illan Meslier. Na trinca de zagueiros, Luke Ayling é um defensor importante, visto que também joga como lateral e faz uma boa saída de jogo por este lado. Centralizado, o espanhol Diego Llorente é o xerife da equipe. Na esquerda, na vaga de Cooper, Pascal Struijk deve ser a opção.

Já nas alas, Stuart Dallas e Júnior Firpo têm a função de apoiar os bons pontas do Leeds. Ambos se aproximam e tabelam com Raphinha, artilheiro da equipe e destaque da Seleção Brasileira, e Daniel James, ponta velocista que estava no Manchester United. As boas tramas do Leeds acontecem pelas pontas, visto que o entrosamento faz com que um destes jogadores centralize, enquanto o outro abre, facilitando triangulações.

No meio, como sustentação e, obviamente, participando dessas triangulações, o Leeds conta com duas peças. Adam Forshaw tem uma função mais defensiva, enquanto Mateusz Klich é o atleta que ataca e defende, chegando bastante à área. Como referência do ataque, mas bem longe de ser um jogador fixo, o Leeds deve ter Tyler Roberts. O substituto de Bamford e Rodrigo se movimenta bastante e abre espaços, confundindo a defesa adversária.

A escalação

Com isso e pensando que Patrick Bamford e Rodrigo não estarão disponíveis para iniciar a partida, Marcelo Bielsa deve escalar o Leeds com Meslier; Ayling, Llorente e Struijk; Dallas, Forshaw, Klich e Firpo; Raphinha, Roberts e Daniel James.

