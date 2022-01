Como joga: Manchester City é o adversário do Chelsea neste sábado

O final de semana é marcado pelo confrontos dos líderes e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 22ª rodada na Premier League.

Foram quase duas semanas reservadas para as copas. Com três vitórias nas últimas semanas, o Chelsea eliminou o Chesterfield da FA Cup. Assim como desclassificou o Tottenham com dois triunfos indiscutíveis, alcançando a final da EFL Cup. A boa sequência nas copas deu continuidade à invencibilidade da equipe de Thomas Tuchel. Agora, são 11 jogos consecutivos sem derrota dos Blues. No entanto, o adversário da rodada é o grande candidato ao título Campeonato Inglês.

Na manhã deste sábado (15), precisamente às 9h30, o Chelsea enfrenta o Manchester City no Etihad Stadium, casa dos líderes da Premier League. Dessa forma, o jogo válido pela 22ª rodada terá transmissão da ESPN Brasil e Star+. Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival.

Dominando novamente

Na temporada passada, a Premier League contou com um início ruim do Manchester City e o time emplacou incríveis 18 triunfos durante a campanha e buscou um indiscutível título da Liga Inglesa. Nesta temporada, o domínio surgiu ainda mais cedo, sem tantos vacilos o time de Pep Guardiola é o grande candidato. Mesmo ainda tendo muito campeonato pela frente.

É claro que os domínios no futebol são momentâneos e os Citizens podem cair de nível rapidamente. Porém o atual momento impõe muito respeito: são 11 triunfos consecutivos na Premier League. Portanto, a liderança e a vantagem para os demais concorrentes são justas.

Logo, os Blues têm a grande missão de desbancar o time azul de Manchester mesmo fora de casa. Visto que a equipe de Londres almeja o título, a vitória seria essencial para se aproximar da primeira posição. Além de poder representar um baque na moral do rival. No entanto, o confronto envolve os finalistas da última Liga dos Campeões e os protagonistas das melhores partidas de 2021. Então, Chelsea e Manchester City certamente querem manter o alto nível nas suas partidas.

Em suma, algo é certo: será um grande jogo.

Os números do City até aqui

O domínio da equipe na Premier League até esta rodada é provado pelo alto número de vitórias: em 21 partidas, a equipe conseguiu incríveis 17 vitórias – o próprio Chelsea e o Liverpool são as equipes que mais venceram depois do City, mas só triunfaram 12 vezes. Com este alto aproveitamento, os Citizens abriram 10 pontos de vantagem para os Blues e o intuito da equipe de Tuchel é evitar que a margem aumente.

Durante toda a temporada 2021/22, apenas cinco equipes venceram o time de Pep Guardiola: o Leicester na Community Shield, o Tottenham e o Crystal Palace pela Premier League. Bem como o Paris Saint-Germain e o RB Leipzig pela Champions League. A notícia ruim é que apenas uma destas cinco derrotas da equipe na temporada foi em casa: para o Crystal Palace, em 30 de outubro de 2021.

Já contra os adversários mais poderosos da Inglaterra, os famosos integrantes do Big Six, o Manchester City já protagonizou seis partidas e venceu quatro vezes – Chelsea, Arsenal (2x) e Manchester United -, empatou em uma oportunidade com o Liverpool e perdeu para o Tottenham ainda na primeira rodada do campeonato.

Por fim, vale destacar mais alguns dados da campanha do Manchester City. A equipe possui o melhor ataque e a melhor defesa da Premier League. Sendo assim, sofreu apenas 13 gols e balançou as redes do adversário em 53 oportunidades. Além disso, nas últimas seis partidas do campeonato, a defesa dos Citizens não foi vazada em quatro oportunidades, tendo assim um bom aproveitamento defensivo recente.

Histórico do confronto

Como dito anteriormente, um dos encontros entre Chelsea e Manchester City foi o grande jogo da temporada passada, visto que decidiu a Champions League. Porém, as equipes também se enfrentaram na semifinal da FA Cup. Além dos confrontos na Premier League, que foram animados.

A equipe de Pep Guardiola venceu a EFL Cup e a Premier League em 2020/21, mas foi eliminado pelos comandados de Thomas Tuchel na semifinal da FA Cup e perdeu a final da Champions League. Ou seja, trata-se de uma grande pedra no sapato. Principalmente porque os Blues ostentam o feito de terem evitado a temporada perfeita dos Citizens.

De qualquer forma, historicamente, os números indicam uma vantagem para o time da capital inglesa. Depois de se enfrentarem pela primeira vez em 1907, os clubes se encontraram em 170 oportunidades: o Chelsea venceu 71 vezes, houve 40 empates e o City saiu com a vitória em 59 oportunidades.

Já na Premier League, o confronto deste sábado será o 50º entre as equipes. Nas 49 partidas anteriores, o time londrino derrotou o rival 27 vezes, houve apenas sete empates e a equipe de Manchester venceu 15 jogos. A curiosidade é que 12 destes 15 triunfos aconteceram nas últimas 24 partidas. Dessa forma, a metade recente das partidas foi dominada pelos Citizens.

Mais um capítulo contra Pep Guardiola

Um dos maiores treinadores do século XXI. Pep Guardiola é um grande técnico e isso é indiscutível. Assim como é indiscutível que o espanhol tem um grande receio de enfrentar o Chelsea. Obviamente, ele nunca assumiu. Contufo, os números devem intrigar o grande comandante dos Citizens.

A equipe da capital da Inglaterra é a equipe que mais vezes venceu equipes comandadas por Pep Guardiola: são oito triunfos. Em meio a estas derrotas, alguns capítulos são marcantes como a eliminação do Barcelona pelo Chelsea na semifinal da Champions em 2012. Além da final da Liga dos Campeões da última temporada. Mesmo sabendo das dificuldades, os torcedores do Chelsea gostam de encontrar Pep Guardiola.

E os números recentes são favoráveis aos Blues: são quatro vitórias nas últimas seis partidas. No entanto, o último jogo e o único até o momento nesta temporada foi um pouco decepcionante. O Chelsea finalizou apenas quatro vezes e não acertou o alvo.

O cenário foi marcado pela atuação dos dois clubes visando neutralizar um ao outro, impossibilitando um grande jogo. Só que o City, com um volume maior de jogadas ofensivas, conseguiu um gol marcado por Gabriel Jesus, depois de passe de João Cancelo. Assim, venceu a partida com o tento do brasileiro: 1 a 0 para o City em Stamford Bridge no dia 25 de setembro de 2021.

Como joga?

Adivinhar como irá entrar em campo uma equipe treinada por Pep Guardiola é sempre um desafio. Por outro lado, o estilo de jogo do treinador é conhecido há anos e a tendência é acompanhar mais um jogo onde as equipes irão se neutralizar, visto que os quatro confrontos de 2021 após a chegada de Thomas Tuchel deixam claro que são jogos bem estudados.

Ambos os lados defesa têm defesas sólidas e tentarão controlar o jogo. No entanto, os dados dos últimos quatro duelos deixam claro que o Manchester City tende a ter a posse de bola, enquanto o Chelsea tenta encaixar contra-ataques. Por exemplo, na final da Champions League e na semifinal da FA Cup, a equipe de Guardiola teve 60% e 56% de posse de bola, respectivamente. Mas foi a equipe de Tuchel que saiu vencedora.

Além do controle da bola, o grande intuito das duas equipes será a diminuição de espaço para o adversário arriscar. Por consequência, diminuindo o número de chances criadas e a quantidade de arremates. Logo, a tendência é que seja mais um jogo bem truncado entre as equipes, onde raras oportunidades podem decidir e dar três pontos cruciais nesta Premier League.

Um último ponto das duas equipes é que ambos os treinadores estão com “dor de cabeça” por causa da Copa de Nações Africanas. Edouard Mendy, grande goleiro do Chelsea, está representando o Senegal, enquanto Riyad Mahrez do City é o craque da Argélia. Assim, ambos são desfalques. Mais ainda, Pep afirmou em coletiva nesta sexta (14) que alguns jogadores do seu elenco testaram positivo para covid e não estarão disponíveis para a partida. Por questões internas, o treinador dos Citizens não divulgou o nome dos positivados.

Os jogadores

Sendo assim, Mahrez é uma baixa bem considerável e pode contar com outros desfalques importantes para o confronto com o Chelsea. Porém, sem saber quem estará ausente, ao que tudo indica os Citizens terão na meta o talentoso goleiro brasileiro Ederson. À frente dele, a dupla de zaga é formada por Rúben Dias e Aymeric Laporte.

Nas alas, o Manchester conta com dois laterais com funções diferentes. Kyle Walker sobe bem menos e trabalha como um defensor pela direita, enquanto João Cancelo avança pela esquerda, centraliza e organiza o jogo junto ao meio-campo. A título de curiosidade, o português foi titular em 20 das 21 partidas do clube nesta temporada. Assim, evidenciando a sua polivalência, regularidade e confiança do treinador.

Assim como João Cancelo, o primeiro nome do meio-campo do City é muito regular e é homem de confiança de Guardiola. Rodri herdou a vaga de Fernandinho e é quem “segura o piano” no meio-campo. À frente, a criação fica por conta dos geniais Bernardo Silva e Kevin De Bruyne. O belga, ex-jogador do Chelsea e companheiro de Romelu Lukaku na seleção, segue sofrendo com lesões e só iniciou 10 das 21 partidas desta PL.

Já no ataque, por causa do desfalque de Mahrez e pela frequente rotação das opções, Guardiola tende a optar por Gabriel Jesus, Phil Foden e Jack Grealish, deixando Raheem Sterling como opção no banco. O brasileiro deve atuar como ponta-direita e tentará aproveitar as brechas defensivas dadas por Marcos Alonso. Já o inglês Foden será o falso nove, abrindo muito espaço para a chegada dos meio-campistas.

A escalação

Por isso, a escalação do Manchester City tende a contar com Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Cancelo; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Jesus, Foden e Grealish.

