Como joga: Chelsea enfrenta o Aston Villa no Boxing Day

Buscando reduzir a diferença de pontos para o líder, Manchester City, o Chelsea viaja para Birmingham para enfrentar o Aston Villa. Desde a última parada para data FIFA em novembro os Villans tiveram mudanças importantes e vêm acumulando boas atuações. Por outro lado, os Blues estão em um momento montanha russa e deixaram pontos importantes pelo caminho. Nesse sentido, a partida é uma nova chance de o time da capital se reerguer na Premier League.

Ainda mais por ser disputada no Boxing Day, o confronto entre Aston Villa e Chelsea será bastante especial. Dessa forma, as equipes se enfrentam neste domingo (26) no Villa Park às 14:30 (horário de Brasília). A transmissão será na ESPN Brasil e no Star+. Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Mudanças no comando e no momento

Após a volta da última data FIFA no mês de novembro os Villans estão sob novo comando. Dean Smith foi demitido e Steven Gerrard chegou para assumir a posição de treinador do time de Birmingham. Desde a chegada do novo técnico são quatro vitórias e apenas duas derrotas na Premier League:

Aston Villa 2 x 0 Brighton

Crystal Palace 1 x 2 Aston Villa

Aston Villa 1 x 2 Manchester City

Aston Villa 2 x 1 Leicester City

Liverpool 1 x 0 Aston Villa

Norwich 0 x 2 Aston Villa

Muito mais que uma sequência positiva, visto que as duas derrotas foram em jogos duros contra o líder e o vice-líder do campeonato, chama atenção a melhora defensiva. Foram apenas cinco gols sofridos pelos comandados de Gerrard, a mesma quantidade das últimas duas partidas de Dean Smith no comando.

Eliminado da Carabao Cup pelo adversário deste Boxing Day, o Aston Villa segue também na disputa pela FA Cup. Logo, Gerrard fará sua estreia no próximo dia 10 de janeiro em duelo contra o Manchester United válido pela 3ª rodada da competição. No entanto, até lá, os Villans enfrentarão o Chelsea, o Leeds e o Brentford pela PL.

Enfim, neste momento, a equipe de Birmingham chega na rodada ocupando a 10ª posição do campeonato. Dessa forma, o confronto contra os Blues pode representar a continuação do bom momento da equipe, que, sem dúvida, almeja melhores resultados para o resto da temporada.

Mais um encontro na temporada

A partida deste domingo será o terceiro encontro entre as equipes na temporada. O primeiro deles, também válido pela Premier League, foi no último dia 11 de setembro. Em seguida, os times voltaram a se enfrentar pela EFL Cup no dia 22 do mesmo mês.

Assim, nesses últimos dois jogos contra o Aston Villa o Chelsea tem uma vitória pelo placar de 3-0 no campeonato e um empate por 1-1. Porém, os Blues venceram a disputa de pênaltis por 4-3 e eliminaram o Villa da copa da liga.

Para mais detalhes sobre o histórico dos confrontos entre Villans e Blues, deixaremos aqui o Como Joga feito pelo colaborador Pedro Bueno para a primeira partida entre as equipes. De qualquer forma, historicamente, o Chelsea tem uma vantagem no número de vitórias.

Contudo, o Villa passa por um bom momento enquanto os Blues estão tendo dificuldades. Logo, o confronto do Boxing Day pode trazer muitas surpresas.

Como joga?

Desde que chegou ao Aston Villa, Gerrard escala o time no esquema de 4-3-3. Mais ainda, promove um estilo bastante ofensivo mesmo que sem a posse de bola. Em outras palavras, desde que o novo treinador chegou os Villans não tiveram mais posse de bola em nenhum deles. Mesmo assim, marcaram gols e venceram partidas.

Defensivamente, a performance é muito superior desde a chegada de Gerrard. O time tem boa organização e posicionamento defensivo, dificultando ao máximo a construção e a finalização de jogadas por parte dos adversários. Até mesmo os melhores ataques da liga tiveram dificuldades diante da defesa da equipe de Birmingham.

Nesse sentido, fica evidente a preferência pelos contra-ataques. Em especial com a participação dos alas, que são jogadores técnicos. Ou seja, conseguem construir jogadas rapidamente e de forma objetiva. Da mesma forma, os laterais tem liberdade para apoiar no ataque – tanto pelas faixas laterais como entrando para faixa central.

Por fim, o 4-3-3 do Aston Villa se posta de modo a forçar que os adversários joguem em amplitude. Em outras palavras, mais espaçados no campo e, principalmente, pelos lados. Assim, com os adversários trabalhando a bola perto das linhas de campo, o time pressiona a marcação de modo a forçar erros e retomar a bola – para, então, sair em velocidade. Em suma, os Villans desenvolveram uma defesa compacta e efetiva em seus objetivos.

Desfalques

Do lado dos anfitriões uma baixa importante: Steven Gerrard. O treinador testou positivo para COVID e não estará no banco de reservas nas próximas duas partidas da equipe (contra o Chelsea e contra o Leeds). O goleiro Jed Steer estará fora pelo mesmo motivo. Além disso, Bertrand Traoré, Marvelous Nakamba e Leon Bailey desfalcarão os Villans por conta de lesões.

Por outro lado, os Blues terão a volta de Romelu Lukaku bem como de Callum Hudson-Odoi e Andreas Christensen. Porém, seguem fora Kai Havertz e Timo Werner, que seguem nos protocolos de saúde. Enfim, Ben Chilwell também será desfalque, pelo menos, até o fim de janeiro.

Prováveis escalações

A tendência é que o Aston villa mantenha a formação e as táticas preferidas desde a chegada de Gerrard:

Além disso, vale destacar que os Villans têm grandes nomes no banco de reservas, com destaque para Danny Ings.

Por sua vez, Thomas Tuchel deve escalar o Chelsea no 3-4-2-1. Mesmo com o retorno de Lukaku e Hudson-Odoi, é improvável que os dois comecem o jogo. Porém, sem dúvidas, são boas peças para entrar ao longo da partida e dar um gás no time. Assim, os Blues devem entrar em campo com: Mendy, Rüdiger, Thiago Silva e Chalobah; Alonso, Jorginho, Kanté (Kovacic) e James; Mount e Ziyech; Pulisic.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp