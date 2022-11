Chelsea e Manchester City se cruzam novamente nas copas nacionais

Nesta quarta-feira (9), o Chelsea enfrenta o Manchester City pela terceira rodada da Carabao Cup, a Copa da Liga, desta temporada. A partida, que acontecerá no Etihad Stadium, tem início previsto para às 17h (horário de Brasília).

Nas últimas temporadas, Blues e Citizens foram postos frente a frente nas copas nacionais, protagonizando grandes partidas e até mesmo decidindo título. Logo, para a estreia do Chelsea nesta edição da Carabao Cup, o Chelsea Brasil, traz um retrospecto dos confrontos entre as equipes nas copas nacionais.

Muito antes da Era Premier League: Chelsea x Manchester City na FA Cup

O primeiro encontro entre as equipes em uma das copas foi na temporada 1970/71 quando o Chelsea recebeu o Manchester City pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, a FA Cup, em 23 de janeiro de 1971. Mesmo jogando em casa, os Blues foram derrotados por 3-0 e acabaram eliminados da competição.

Pela mesma competição, as equipes só se esbarraram novamente na semifinal da temporada 2012/13, quando a semifinal já era disputada em Wembley. Os Blues foram derrotados por 2-1 com Demba Ba marcando o gol do time naquela ocasião.

Depois de mais de 40 anos sem se enfrentarem na Copa da Inglaterra, o destino mandou um novo confronto entre Citizens e Blues na temporada 2013/14 e, como na temporada anterior, o time de Manchester levou a melhor. Sendo assim, o Chelsea acabou eliminado na quinta rodada.

Finalmente, em 2015/16, o Chelsea conseguiu sua primeira vitória sobre o City na Copa da Inglaterra e que vitória. Sob o comando de Guus Hiddink, em Stamford Bridge, os Blues golearam os visitantes por 5-1. Diego Costa abriu o placar aos 35 minutos para David Faupala empatar para os Citizens aos 37.

Porém, ainda nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, Willian e Gary Chahill marcaram para deixar o placar em 3-1 a favor dos donos da casa. Eden Hazard marcou o quarto gol do Chelsea com uma bela cobrança de falta e Bertrand Traoré fechou o placar aos 44 do segundo tempo.

Enfim, na temporada 2020/21, os Blues enfrentaram o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra no dia 17 de abril de 2021. Hakim Zieyech marcou o gol da partida, que terminou em 1-0 para o Chelsea – que foi derrotado para o Arsenal na final.

Um tabu a ser quebrado: Chelsea x Manchester City na Copa da Liga Inglesa

Na história da competição, os times só se enfrentaram em duas ocasiões até aqui – logo, o jogo desta quarta-feira será a terceira. Sendo assim, o primeiro deles aconteceu na temporada 1993/94 na terceira rodada da copa – a mesma que Chelsea e City disputarão no meio de semana. No dia 25 de outubro de 1993, no Maine Road, os Citizens bateram os Blues pelo placar de 1-0. Portanto, avançando na competição.

O encontro seguinte ocorreu na final da Copa da Liga na temporada 2018/19 em um jogo memorável em Wembley no dia 24 de fevereiro de 2019. Durante os 90 minutos do tempo regulamentar mais os 30 minutos da prorrogação, o Chelsea, então comandado por Maurizio Sarri, aguentou uma grande pressão ofensiva do City.

Depois de tomarem um abafa da equipe de Guardiola na etapa inicial, os Blues voltaram ligados do intervalo e chegaram mais ao ataque. Sobretudo com escapadas, dribles e distribuições de Eden Hazard pelo lado esquerdo. Na prorrogação, o Chelsea seguiu apertando no ataque, mas não foi o suficiente para marcar. Com isso, o jogo terminou em 0-0 e o título foi decidido nos pênaltis.

Kepa, que fez uma de suas melhores atuações na meta Blue, sentiu durante o jogo e se recusou a sair, para delírio de Sarri. No fim das contas, o goleiro ficou em campo para defender as penalidades, inclusive, defendendo um pênalti na disputa. Porém, Jorginho e David Luiz perderam suas cobranças e os Citizens venceram por 4-3 nas penalidades, portanto, conquistando o título.

Pré-jogo: mais lesões aparecem na reta final de 2022

Como de costume, Graham Potter falou com a mídia na véspera do confronto para dar atualizações do elenco e também para, de certa forma, expressar suas expectativas para o confronto.

Reece James, Wesley Fofana, Kepa Arrizabalaga, N’Golo Kanté, Ben Chilwell e Carney Chukwuemeka seguem sendo desfalques para Potter no jogo deste meio de semana, porém, mais um jogador juntou-se aos lesionados: Jorginho. O treinador do Chelsea confirmou que o camisa 5 sentiu um desconforto no pé, sendo dúvida para a partida da Copa da Liga.

Conhecendo o treinador e pela necessidade maior que a partida contra o Newcastle, que fecha a maratona de jogos do Chelsea antes da Copa do Mundo, representa, é pouco provável que Jorginho atue contra o City. Portanto, como disse Potter:

“Para além disso [lesão de Jorginho] nós somos basicamente o mesmo grupo que já tínhamos“.

Efeito Catar

De um lado, o Mundial se aproximando representa um certo alívio para um calendário de futebol de clubes bastante cheio. Por outro, gera apreensão em jogadores que vivem com a expectativa de serem convocados por suas Seleções. Sobretudo aqueles jogadores que acabaram se lesionando há poucas semanas da Copa – e um desses jogadores é Reece James.

O ala direito é um dos pilares do Chelsea, mas também é bastante valorizado por Gareth Southgate na Inglaterra. Logo, a lesão perto do Mundial acabou sendo um choque para todos os lados e a recuperação de James é pauta constante nas coletivas de Graham Potter. E nesta terça-feira não foi diferente. Logo, o treinador dos Blues reforçou que Reece segue bem em seu processo de recuperação, mas que não se pode fazer milagres:

“Nós não colocamos um prazo na recuperação. É sobre como ele responde, nós não queremos apressar nada. Eu certamente não quero colocar prazos, isso é algo para ele [James], médios e fisiologistas. Ele está otimista, e precisa estar assim“.

Outro nome que provavelmente estará no Catar é Mateo Kovacic, que há algum tempo lida com um desconforto no joelho. O croata, inclusive, já ficou de fora por algumas partidas desde a temporada passada por conta dessa questão.

“Ele tem um problema recorrente no joelho que é um pequeno desconforto, mas isso não o impediu de jogar. Certamente temos que ter consciência desse fato durante período, mas não é um grande problema para ele. Estará bem para a Copa do Mundo“, disse Potter sobre Kovacic.

Hora de Cobham brilhar

Graham Potter tem um olhar especial para jovens e sua carreira, sobretudo no Brighton, demonstra isso. No Chelsea, não é diferente. Apesar de, neste início de jornada, mesmo com a possibilidade aberta em jogos passados, jovens de Cobham não terem figurado nas partidas com tanta regularidade.

Muitos jogadores das categorias de base já treinaram sob o comando de Potter desde sua chegada ao clube, porém, até aqui somente Omari Hutchinson e Lewis Hall figuraram no plantel. Hutchinson ficou no banco na derrota por 4-1 para o Brighton enquanto Hall foi bancário no clássico contra o Arsenal na última rodada da Premier League.

Com a tradição de rodar mais os times nas fases iniciais das copas, mesmo que com um adversário de peso pela frente, os meninos de Cobham podem ser boas armas para os Blues.

“Omari está no grupo, Lewis está no grupo. Eles tem impressionado, eles tem treinado com a gente há algum tempo e tem algumas boas qualidades. Eles são jovens jogadores que precisam ser protegidos e dar os paços certos. Mas eles estão no grupo e estarão envolvidos na partida“, disse Potter sobre o envolvimento de Hutchinson e Hall.

Além dos dois jogadores confirmados pelo comandante do Chelsea, em vídeo postado no Instagram do clube, o goleiro Eddie Beach foi visto embarcando no ônibus para viajar junto com o time. Além disso, em outro vídeo postado no Twitter, outros dois jogadores da base apareceram envolvidos: Josh Brooking e Bashir Humphreys – de acordo com o setorista Adam Newson, Humphreys também seguiu para Manchester enquanto o envolvimento de Brooking não foi confirmado.

O lado de lá: como o Manchester City chega para o jogo?

Os donos da casa chegam para o confronto em uma situação melhor, tanto em termos de jogadores disponíveis como em resultados recentes.

De pronto, Pep Guardiola tem basicamente seu plantel inteiro à disposição. Ou seja, os únicos desfalques são Kyle Walker, que está lesionado, e João Cancelo, que cumprirá a suspensão pelo cartão vermelho que recebeu na última rodada da Premier League. Mais ainda, Pep terá um reforço para a partida, já que Kalvin Phillips, muito próximo da recuperação completa de sua lesão, volta ao plantel.

Mesmo assim, o treinador do City tende a rodar bastante seu elenco em jogos de copa – ainda mais precisando conquistar todos os pontos possíveis no campeonato inglês para, pelo menos, se manter na cola do líder Arsenal. Por isso, é bastante possível que jovens das categorias de base dos Citizens apareçam no time amanhã, como apareceram a partida da última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ainda sobre a competição europeia, sem muitas surpresas, o Manchester City avançou para as oitavas de final após terminar na liderança do grupo C com uma vantagem de cinco pontos para o Borussia Dortmund, que terminou em segundo lugar. Logo, nas oitavas de final, o City enfrentará o RB Leipzig.

Por sua vez, na Premier League os comandados de Pep Guardiola fazem mais uma temporada fantástica – mesmo que, até aqui, o Arsenal esteja sendo melhor. Em suma, os Citizens estão na vice-liderança do campeonato inglês, com 32 pontos conquistados em 13 rodadas, tendo 39 gols feitos e apenas 12 sofridos.

Ficha técnica

Jogo: Manchester City x Chelsea – Quarta-feira, 9 de novembro às 17h (horário de Brasília)

Competição: Copa da Liga Inglesa – Terceira rodada

Local: Etihad Stadium

Transmissão: Star+ (serviço de streaming)

Árbitro principal: Simon Hooper

Assistentes: Darren Cann e Adrian Holmes

