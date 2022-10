Bluecast 220 – Sobrevivência na Champions

O Bluecast 220 com Tiago Santos no comando com a bancada formada por Lucas Sanches, Victor Rosa e Nathalia Tavares para falar sobre o Chelsea na Europa, a respeito do Gallagher ser tornar o jogador que esperamos e a linha de quatro voltando com Potter.

Chelsea Brasil

Facebook.com/ChelseaBrasil

Twitter.com/ChelsBrasil

Instagram.com/ChelseaBrasil

Você também pode ouvir no Soundcloud e no Itunes, basta procurar como Bluecast.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp