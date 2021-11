Bluecast 200 – O líder Chelsea poderia estar ainda melhor?

Estamos começando mais um Bluecast e Hear The Chelsea ROARRRRR!!!!! Chegamos à edição de número 200 de nosso podcast para falar sobre o maior de Londres, portanto, trouxemos um programa especial, cheio de participantes para relembrar o passado e reforçar que o futuro do Bluecast está vivíssimo!

Com a apresentação de Lucas Sanches, o programa contou com comentários de Guilherme Neto, Tiago Santos, Rafael França, Vinícius Paráboa e Victor Rosa, além de mensagens especiais de alguns ex-participantes deste podcast maravilhoso!

E falamos sobre o momento do Chelsea, que empatou com o Burnley em casa, mas segue na liderança isolada da Premier League. Tá tudo certo ou devemos nos preocupar? Hazard, Barkley, Ziyech, Pulisic?

