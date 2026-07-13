Xabi Alonso abre o jogo sobre Enzo Fernández, Garnacho, reforços e o futuro do Chelsea

Em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Chelsea, o espanhol falou sobre o projeto do clube, planejamento do elenco, mercado de transferências e os objetivos para a temporada 2026/27.

Depois de comandar os primeiros treinamentos em Cobham, Xabi Alonso concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Chelsea. O espanhol apresentou sua visão para o futuro dos Blues, falou sobre a construção da equipe, comentou a situação de Enzo Fernández e Alejandro Garnacho e deixou claro qual será a identidade que pretende implementar em Stamford Bridge.

Confira os principais destaques da coletiva.

Orgulho de assumir o Chelsea

Xabi afirmou que comandar o Chelsea representa uma enorme honra e destacou o potencial do clube.

“A emoção vem da oportunidade de trabalhar em um clube tão grande, criar uma conexão com os torcedores, vencer jogos e construir uma equipe de sucesso.”

Um projeto de longo prazo

Questionado sobre os objetivos para sua primeira temporada, o treinador evitou estabelecer metas imediatas, mas reforçou a ambição de recolocar o Chelsea entre os protagonistas do futebol inglês.

Segundo ele, a prioridade é construir uma identidade forte, criar uma mentalidade competitiva e desenvolver um time capaz de disputar títulos nos próximos anos.

Mercado de transferências

Xabi confirmou que trabalha diariamente ao lado dos diretores esportivos no planejamento do elenco.

Segundo o treinador, o clube já definiu as posições que pretende reforçar e todas as decisões estão sendo tomadas de forma conjunta.

“Estamos totalmente alinhados sobre o que queremos fazer.”

Enzo Fernández permanece nos planos

Naturalmente, um dos principais assuntos da coletiva foi o futuro de Enzo Fernández.

Xabi revelou que já conversou com o argentino, mas preferiu manter o conteúdo da conversa em sigilo. Quando perguntado diretamente se deseja contar com o camisa 8, respondeu de forma objetiva:

“Sim.”

A resposta reforça que o treinador considera Enzo uma peça importante para o projeto esportivo.

Cole Palmer será um dos protagonistas

Xabi Alonso também rasgou elogios a Cole Palmer.

Para o espanhol, o meia possui um talento especial e será um dos principais jogadores da equipe no setor ofensivo.

“Ele toma a decisão certa no momento certo. Se construirmos uma equipe forte, Cole será um dos nossos jogadores-chave.”

Qual será o estilo do Chelsea?

Sem confirmar se utilizará uma linha de quatro ou cinco defensores, Xabi explicou quais serão os pilares do novo Chelsea.

Segundo ele, a equipe deverá:

Ser agressiva e protagonista;

Jogar um futebol ofensivo;

Competir em alto nível;

Construir uma forte mentalidade vencedora.

O treinador ressaltou que a identidade será construída ao longo da pré-temporada.

Garnacho tem futuro indefinido

Perguntado sobre Alejandro Garnacho, que não participou do primeiro treinamento, Xabi confirmou que existem conversas envolvendo uma possível transferência.

“Há interesse dele e também de outros clubes. Vamos acompanhar como essa situação evolui.”

A declaração indica que o futuro do argentino segue aberto nesta janela.

Nicolas Jackson ganhará nova oportunidade

Sobre Nicolas Jackson, que retorna após empréstimo ao Bayern de Munique, Xabi confirmou que o atacante fará parte da turnê de pré-temporada pela Ásia.

O treinador demonstrou entusiasmo em trabalhar novamente com o centroavante e avaliá-lo durante a preparação.

Confiança no projeto

Ao ser questionado sobre quanto tempo precisará para tornar o Chelsea novamente candidato ao título da Premier League, Xabi evitou criar expectativas imediatas.

Para ele, o mais importante é estabelecer uma cultura vencedora e criar bases sólidas para o futuro.

“Precisamos construir princípios fortes, uma mentalidade sólida e uma cultura vencedora. O tempo dirá onde podemos chegar.”

A primeira coletiva de Xabi Alonso deixou claro que o treinador pretende iniciar um novo ciclo em Stamford Bridge baseado em organização, intensidade e desenvolvimento coletivo. Embora tenha evitado promessas sobre títulos, o espanhol reforçou a ambição do clube e demonstrou confiança no elenco atual, especialmente em nomes como Enzo Fernández e Cole Palmer, enquanto o mercado de transferências segue movimentando os bastidores do Chelsea nas próximas semanas.