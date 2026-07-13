Xabi Alonso abre o jogo sobre Enzo Fernández, Garnacho, reforços e o futuro do Chelsea

Em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Chelsea, o espanhol falou sobre o projeto do clube, planejamento do elenco, mercado de transferências e os objetivos para a temporada 2026/27.
Depois de comandar os primeiros treinamentos em Cobham, Xabi Alonso concedeu sua primeira entrevista coletiva como treinador do Chelsea. O espanhol apresentou sua visão para o futuro dos Blues, falou sobre a construção da equipe, comentou a situação de Enzo Fernández e Alejandro Garnacho e deixou claro qual será a identidade que pretende implementar em Stamford Bridge.
Confira os principais destaques da coletiva.
Orgulho de assumir o Chelsea
Xabi afirmou que comandar o Chelsea representa uma enorme honra e destacou o potencial do clube.
“A emoção vem da oportunidade de trabalhar em um clube tão grande, criar uma conexão com os torcedores, vencer jogos e construir uma equipe de sucesso.”
Um projeto de longo prazo
Questionado sobre os objetivos para sua primeira temporada, o treinador evitou estabelecer metas imediatas, mas reforçou a ambição de recolocar o Chelsea entre os protagonistas do futebol inglês.
Segundo ele, a prioridade é construir uma identidade forte, criar uma mentalidade competitiva e desenvolver um time capaz de disputar títulos nos próximos anos.
Mercado de transferências
Xabi confirmou que trabalha diariamente ao lado dos diretores esportivos no planejamento do elenco.
Segundo o treinador, o clube já definiu as posições que pretende reforçar e todas as decisões estão sendo tomadas de forma conjunta.
“Estamos totalmente alinhados sobre o que queremos fazer.”
Enzo Fernández permanece nos planos
Naturalmente, um dos principais assuntos da coletiva foi o futuro de Enzo Fernández.
Xabi revelou que já conversou com o argentino, mas preferiu manter o conteúdo da conversa em sigilo. Quando perguntado diretamente se deseja contar com o camisa 8, respondeu de forma objetiva:
“Sim.”
A resposta reforça que o treinador considera Enzo uma peça importante para o projeto esportivo.
Cole Palmer será um dos protagonistas
Xabi Alonso também rasgou elogios a Cole Palmer.
Para o espanhol, o meia possui um talento especial e será um dos principais jogadores da equipe no setor ofensivo.
“Ele toma a decisão certa no momento certo. Se construirmos uma equipe forte, Cole será um dos nossos jogadores-chave.”
Qual será o estilo do Chelsea?
Sem confirmar se utilizará uma linha de quatro ou cinco defensores, Xabi explicou quais serão os pilares do novo Chelsea.
Segundo ele, a equipe deverá:
- Ser agressiva e protagonista;
- Jogar um futebol ofensivo;
- Competir em alto nível;
- Construir uma forte mentalidade vencedora.
O treinador ressaltou que a identidade será construída ao longo da pré-temporada.
Garnacho tem futuro indefinido
Perguntado sobre Alejandro Garnacho, que não participou do primeiro treinamento, Xabi confirmou que existem conversas envolvendo uma possível transferência.
“Há interesse dele e também de outros clubes. Vamos acompanhar como essa situação evolui.”
A declaração indica que o futuro do argentino segue aberto nesta janela.
Nicolas Jackson ganhará nova oportunidade
Sobre Nicolas Jackson, que retorna após empréstimo ao Bayern de Munique, Xabi confirmou que o atacante fará parte da turnê de pré-temporada pela Ásia.
O treinador demonstrou entusiasmo em trabalhar novamente com o centroavante e avaliá-lo durante a preparação.
Confiança no projeto
Ao ser questionado sobre quanto tempo precisará para tornar o Chelsea novamente candidato ao título da Premier League, Xabi evitou criar expectativas imediatas.
Para ele, o mais importante é estabelecer uma cultura vencedora e criar bases sólidas para o futuro.
“Precisamos construir princípios fortes, uma mentalidade sólida e uma cultura vencedora. O tempo dirá onde podemos chegar.”
A primeira coletiva de Xabi Alonso deixou claro que o treinador pretende iniciar um novo ciclo em Stamford Bridge baseado em organização, intensidade e desenvolvimento coletivo. Embora tenha evitado promessas sobre títulos, o espanhol reforçou a ambição do clube e demonstrou confiança no elenco atual, especialmente em nomes como Enzo Fernández e Cole Palmer, enquanto o mercado de transferências segue movimentando os bastidores do Chelsea nas próximas semanas.