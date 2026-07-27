Tudo o que Xabi Alonso disse sobre Morgan Rogers, Maxence Lacroix e os planos do Chelsea para a janela de transferências

Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (27), pela segunda vez desde que assumiu o comando do Chelsea. Os Blues seguem em pré-temporada na Austrália, onde realizaram mais uma sessão de treinamentos no Sky Park, centro de treinamento do Sydney FC.

Antes do amistoso diante do Western Sydney Wanderers, o treinador falou sobre a contratação de Morgan Rogers, a possível chegada de Maxence Lacroix, o planejamento para o elenco e as expectativas para a temporada 2026/27.

Empolgação com Morgan Rogers

“Sem dúvida. É uma excelente contratação. Precisávamos de um jogador importante para essa posição e acredito que havia poucas opções melhores do que Morgan Rogers. A chegada dele significa muito para todos nós e também para os jogadores que já estão aqui. Todos estão otimistas e ansiosos para tê-lo conosco nas próximas semanas.”

Sobre a possível contratação de Maxence Lacroix

“Queremos construir uma equipe competitiva. Estamos nesse processo. Temos muita qualidade e talento, mas precisamos entender o que é necessário para competir na Premier League. Buscamos um elenco equilibrado em qualidade, mentalidade, maturidade, ambição e comprometimento. Estamos iniciando uma nova temporada com uma energia muito boa, e isso é importante.”

A negociação por Rogers

“Felizmente tudo aconteceu rapidamente e agora temos o Morgan. Nós já o acompanhávamos há bastante tempo. Tenho certeza de que ele será uma peça muito importante para a equipe.”

Já conversou com Rogers?

“Isso é confidencial.”

O Chelsea ainda pretende fazer mudanças no elenco?

“Precisamos estar preparados. A janela ainda ficará aberta por algumas semanas. Temos um plano e uma ideia do que queremos, mas precisamos avaliar cada situação no momento certo. Não podemos prever exatamente o que acontecerá, mas mudanças ainda podem acontecer.”

Qual será a posição de Morgan Rogers?

“Uma das maiores qualidades dele é a versatilidade. Pode atuar mais próximo do centroavante, como um camisa 10, também pelo lado direito, embora apareça mais pela esquerda. Ele vive um ótimo momento e acredito que criará boas conexões com os companheiros. Se conseguirmos desenvolver essas conexões, nossa equipe dará um grande salto de qualidade.”

Há quanto tempo Xabi acompanha Rogers?

“Eu amo futebol. Mesmo quando treinava na Alemanha e na Espanha, acompanhava a Premier League. Agora ainda mais. Conheço muitos jogadores.”

O investimento de £117 milhões

“Quando começamos esse projeto, queríamos montar um elenco competitivo. Para isso, precisávamos de jogadores capazes de causar impacto imediato. Tenho certeza de que Morgan não precisará de muito tempo para se adaptar ao clube, ao sistema e aos companheiros. Queríamos contratar um jogador de elite, e ele é um deles.”

Elenco mais enxuto?

“Ainda devem acontecer mudanças. Precisamos ser flexíveis e agir rapidamente. O mais importante é termos um plano claro, mesmo sabendo que algumas coisas podem mudar até o fechamento da janela.”

“Eu quero todo o elenco.”

Sobre um número ideal de jogadores, Alonso preferiu não estipular uma quantidade:

“Nem muito grande, nem muito pequeno. Não vou dizer um número. Precisamos ter opções por causa das lesões, controlar a minutagem dos atletas e disputar todas as competições. Quando encontrarmos o equilíbrio entre qualidade, personalidade e maturidade, estaremos prontos para começar a Premier League.”

Quem será o goleiro titular?

“Todas as posições estão em aberto. A competição interna é positiva e eu gosto disso.”

Morgan Rogers e Cole Palmer podem jogar juntos?

“Tenho um plano. Consigo imaginá-los atuando muito bem juntos. Precisamos encontrar o equilíbrio certo para colocar esses jogadores especiais nas posições ideais. Assim seremos mais competitivos com e sem a bola.”

A evolução da Premier League

“Mudou muito. A evolução da liga, dos clubes, dos treinadores e dos jogadores foi enorme. Espero aproveitar essa experiência agora como treinador. Estou muito satisfeito com a energia do grupo e também impressionado com os jogadores da base. São jovens, mas têm qualidade de altíssimo nível. A Premier League é extremamente competitiva.”

Quando veremos a identidade do time?

“Precisamos evoluir passo a passo. É importante criar uma boa energia e uma boa química dentro do grupo. O time que começará a temporada em agosto certamente será diferente do que terminará a temporada em maio. Espero que sejamos muito melhores até lá.”

Objetivos para a temporada

“Não quero falar sobre metas tão cedo. Queremos fazer uma grande temporada e merecer estar o mais alto possível na tabela. Para isso, precisamos trabalhar muito. Temos jogadores novos, um treinador novo e novas ideias. Estamos satisfeitos com o início e vamos integrar os jogadores que ainda vão chegar o quanto antes.”

Flexibilidade tática

“Seremos flexíveis na forma de jogar e na abordagem das partidas. Temos princípios claros, mas vamos experimentar diferentes ideias. Trata-se de evoluir o trabalho já realizado, acrescentando novos conceitos.”

Participação nos treinamentos

“Eu gosto disso. Preciso estar próximo do grupo, transmitir energia e intensidade. Se eu puder correr e tocar na bola durante o treino, melhor ainda.”

Os jogadores que disputaram o Mundial

“Sim. Todos os jogadores que voltaram mais tarde por causa do Mundial estarão prontos para o início da temporada.”

Mais intensidade em campo

“Precisamos competir. Precisamos de energia, correr, trabalhar duro e fazer os sacrifícios que a Premier League exige. Vencer cada jogo é extremamente difícil. Estamos usando esse período para nos preparar da melhor maneira possível. Veremos isso no primeiro jogo.”

📌 Acompanhe a cobertura completa da pré-temporada do Chelsea aqui no Chelsea Brasil.