Tudo o que Xabi Alonso disse sobre as movimentações do Chelsea, os rumores envolvendo Welbeck e Henderson e a grande atuação de João Pedro

Xabi Alonso espera que nem todos os jogos do Chelsea nesta temporada sejam tão movimentados quanto este. Marcar muitos gols é ótimo, mas sofrer quatro certamente não faz parte dos planos.

O treinador dos Blues viu sua equipe estrear na pré-temporada com uma vitória eletrizante por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers, no Accor Stadium, em Sydney. Os gols foram marcados por Dastan Satpayev, Dário Essugo, Jamie Gittens e João Pedro, que brilhou com um hat-trick.

Após a partida, Alonso concedeu entrevista coletiva. Confira os principais trechos:

🔹 O que você achou da partida?

Xabi Alonso: “Acho que foi um amistoso muito útil, do qual podemos tirar muitos aprendizados. Em alguns momentos tivemos dificuldades para encontrar soluções, e isso faz parte do processo. O lado positivo é que conseguimos reagir, mas houve situações em que nossa gestão do jogo precisa melhorar.

Quando o adversário pressionou alto, tivemos dificuldade para encontrar saídas, entender rapidamente o que estava acontecendo e fazer os ajustes durante a partida. Esse tipo de situação vai acontecer muitas vezes ao longo da temporada, e quanto mais aprendermos a resolvê-las, melhor equipe seremos.

Além disso, foi importante porque todos ganharam minutos, ninguém se lesionou, os jovens puderam viver essa experiência na turnê e os jogadores mais experientes também tiveram um bom impacto. No fim, foi um jogo emocionante para os torcedores.”

🔹 João Pedro parece ainda mais motivado após ficar fora da convocação da Seleção Brasileira?

Xabi Alonso: “Muito motivado. O João está extremamente determinado a fazer uma grande temporada. Depois de um excelente ano, em que marcou muitos gols, ele quer continuar evoluindo e balançando as redes.

Nosso trabalho é ajudá-lo, porque ninguém consegue isso sozinho. Os jogadores ao redor dele também precisam ter essa mentalidade ofensiva. Não depende apenas do centroavante, mas quando vencemos e o atacante marca, isso sempre me deixa feliz.”

🔹 Como você avalia o momento de Liam Delap? Há muita especulação sobre seu futuro.

Xabi Alonso: “Todos os jogadores que estão conosco estão dando o máximo, incluindo o Liam. Ele travou uma batalha muito dura com os zagueiros durante cerca de 60 minutos, participou bem do jogo e está trabalhando forte para chegar preparado ao início da temporada.”

🔹 Você acha que falta confiança para ele?

Xabi Alonso: “Eu o vejo muito positivo, motivado para atingir sua melhor condição física, recuperar o ritmo de jogo e continuar evoluindo. Ele está fazendo tudo o que pode.”

🔹 Seu nome tem sido ligado a Jordan Henderson e Danny Welbeck. O elenco precisa de mais experiência?

Xabi Alonso: “Tenho certeza de que, entre hoje e o fechamento da janela de transferências, surgirão muitos rumores. Seria impossível comentar todos eles.

O que posso dizer é que buscamos o equilíbrio certo em termos de características, posições e composição do elenco. Queremos formar um grupo completo e construir uma grande equipe. Temos um plano e veremos como colocá-lo em prática até o início da Premier League.”

🔹 Você falou sobre gestão de jogo. É aí que jogadores mais experientes fazem diferença?

Xabi Alonso: “Todos precisam aprender. Não importa se você é jovem ou experiente.

O futebol exige inteligência para interpretar o jogo. Você pode ser rápido, habilidoso no drible, mas precisa tomar as decisões corretas. E temos pouco tempo até o início das competições, então precisamos evoluir rapidamente. Esse aspecto é fundamental no futebol atual.”

🔹 Quais lembranças você tem de enfrentar Danny Welbeck na época de jogador?

Xabi Alonso: “Existem muitos rumores neste momento, então prefiro não comentar.”

🔹 O que você achou da atuação de Dastan Satpayev? Qual é o plano para ele nesta temporada?

Xabi Alonso: “Ainda temos muitas decisões para tomar durante a pré-temporada. É importante observar jogadores que chegaram recentemente, atletas que voltaram de lesão e também nomes como Geovany Quenda e Emmanuel Emegha, que participaram dos amistosos em Cobham.

A partir dessas avaliações vamos definir o elenco para a estreia oficial, então ainda é cedo para qualquer decisão.

Eu já conhecia o Dastan desde o ano passado, quando o acompanhei em Almaty. Dá para perceber que ele é um jogador diferente. Tem faro de gol, ataca muito bem os espaços pelo centro e sabe infiltrar vindo de trás. Considerando que esta é sua primeira experiência no clube, ele tem ido muito bem.”

🔹 Ele já tem condição física para jogar a Premier League?

Xabi Alonso: “Ele é muito forte e muito rápido. Acho que vocês ainda vão se impressionar bastante com ele.”

🔹 Por que Romeo Lavia não entrou em campo?

Xabi Alonso: “Ele sentiu um pequeno desconforto nos isquiotibiais. Não é nada sério e esperamos que esteja disponível para sábado. Não fazia sentido correr riscos hoje, então o Reggie Watson atuou durante os 90 minutos e fez uma boa partida.”

🔵 Fim da entrevista coletiva de Xabi Alonso.