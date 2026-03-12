Tudo o que Rosenior disse após a derrota do Chelsea para o PSG

O técnico Liam Rosenior concedeu entrevista coletiva após a derrota do Chelsea por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain, na noite desta quarta-feira, no Parc des Princes.

O que parecia ser uma noite positiva para os Blues acabou se transformando em frustração. Depois de um bom desempenho durante boa parte da partida, um colapso nos últimos 15 minutos deixou o Chelsea em situação complicada para o jogo de volta, que acontece na próxima semana em Stamford Bridge.

Erros do goleiro Filip Jorgensen também tiveram impacto direto no resultado e aumentaram a frustração da equipe.

A seguir, confira todas as declarações do treinador do Chelsea após a partida em Paris.

🔹 Como você viu o jogo?

🗣️ “Foi um resultado muito decepcionante. Durante grande parte da partida eu estava muito, muito satisfeito com o nosso desempenho. Mas os últimos 15 ou 20 minutos foram caóticos em muitos aspectos.

A responsabilidade é minha. Preciso ser melhor em determinados momentos. Contratempos e erros acontecem, mas é preciso manter a calma nessas situações — inclusive eu. Não conseguimos fazer isso e fomos punidos por uma grande equipe. Isso torna o resultado ainda mais doloroso, porque durante 75 minutos estivemos no jogo.”

🔹 Você concorda com a decisão de Filip Jorgensen?

🗣️ “Jogadores cometem erros. O Filip não é o primeiro e não será o último. Isso faz parte do futebol. Claro que é amargo.

Naquele momento, com o jogo em 2 a 2, eu sentia que estávamos por cima. Estivemos a centímetros de empatar em 3 a 3 — acho que o gol do João Pedro foi anulado por um impedimento mínimo.

Mas no nível da Liga dos Campeões as margens são muito pequenas. O quinto gol foi o mais doloroso, porque perdemos a calma e não lidamos com uma situação básica de jogo. Isso acabou tornando a eliminatória muito difícil para nós.”

🔹 Sobre Enzo Fernández jogar a bola em Jorgensen e Pedro Neto empurrar o gandula

🗣️ “Sinceramente, não vi nada de errado nas duas situações. Vi que houve uma discussão com o gandula, mas se aconteceu algo fora do normal da nossa parte, peço desculpas em nome do clube.

Acho que o Pedro já falou sobre isso nas entrevistas. Mas, honestamente, não vi nada de errado.

Falamos muito sobre disciplina e manter a calma. Cabe a mim encontrar a solução, porque não vamos falar agora sobre o que fizemos de bom no jogo. No final, estamos aqui para vencer. Acabamos prejudicando a nós mesmos e deixando essa eliminatória muito mais difícil — mas não impossível.”

🔹 O Chelsea ainda está vivo na eliminatória?

🗣️ “Mesmo com o placar em 4 a 2, pelas chances que criamos e pela forma como controlamos a posse de bola em alguns momentos, eu ainda sentia que estávamos muito vivos no confronto.

O quinto gol foi muito doloroso. Precisamos resolver esse tipo de situação, porque estamos muito perto de nos tornar uma equipe excepcional. Precisamos superar esse obstáculo para atingir esse nível.”

🔹 Existe preocupação com os goleiros da equipe?

🗣️ “Os dois têm qualidades diferentes. O Rob é excelente em bolas aéreas e é um ótimo goleiro.

Estou pensando tanto no curto quanto no longo prazo. O Filip tem características diferentes e, por exemplo, contra o Aston Villa ele foi uma das razões para nossa vitória por 4 a 1.

Conseguimos manter mais calma com a bola sob pressão. Contra uma equipe que pressiona tanto como o PSG, isso é importante. Conseguimos causar problemas, mas aquele erro acabou mudando o rumo do jogo.”

🔹 A escalação vazou na imprensa francesa. Você sabia disso?

🗣️ “Não, eu não sabia. Se isso realmente aconteceu, vamos descobrir o que houve.

Essas coisas acontecem com frequência hoje em dia. Também recebemos informações sobre adversários. Estou mais preocupado com o resultado final do que com isso.”

🔹 O que você precisa melhorar como treinador?

🗣️ “Precisamos manter a calma quando enfrentamos momentos difíceis. A responsabilidade é minha, não da equipe.

Falamos sobre isso desde o meu primeiro dia no clube: reagir de forma positiva aos contratempos. Hoje não conseguimos fazer isso.

Não estou apontando o dedo para os jogadores. A intensidade da nossa pressão e algumas chances criadas foram excelentes. Mas se não superarmos esse obstáculo, não atingiremos nosso potencial.”

🔹 O time pareceu desmoronar após os gols

🗣️ “Se o Enzo não estivesse impedido por centímetros no gol do João Pedro, que seria o 3 a 3, talvez estivéssemos falando de outra história.

Mas o quarto gol do Kvaratskhelia foi um chute incrível. Nenhum goleiro do mundo defenderia.

Nesse momento é preciso lembrar que são dois jogos. Mesmo perdendo por dois gols, a eliminatória ainda era recuperável. Agora, com três de desvantagem, ficou muito mais difícil.”

🔹 O PSG tem características diferentes da Premier League?

🗣️ “Na Premier League eu não enfrento jogadores como Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Vitinha ou João Neves.

Eles são uma equipe excelente, campeões europeus de altíssimo nível. Talvez por isso eu esteja tão desapontado, porque até o terceiro gol nosso desempenho foi muito bom.”

🔹 Como está Jorgensen após o erro?

🗣️ “Antes de tudo, ele merece crédito por assumir a responsabilidade no vestiário.

Erros acontecem. Eu cometo erros, todos cometem. Às vezes eles custam caro e doem mais.

Agora precisamos cuidar uns dos outros como equipe. Este é um grande teste de caráter. Temos um jogo importante contra o Newcastle em dois dias e quero ver uma reação verdadeira.”