Tuchel lamenta empate contra o Manchester United

Após o empate em 1-1, contra o Manchester United, o treinador Thomas Tuchel não escondeu o descontentamento com o resultado. Em especial porque sua equipe fez uma boa apresentação em Old Trafford:

“Eu estou um pouco frustrado. Nós fizemos um jogo muito forte com e sem bola. Fomos muito dominantes. Vencemos muitas dividas, criamos muitas chances, mas infelizmente faltou mais determinação e precisão nas ações dentro e fora da área“.

Foram 21 finalizações no alvo dos Blues, contra apenas seis dos Red Devils. Por sua vez, nos arremates a gol os londrinhos também também levoram a melhor. Ou seja, foram seis chutes no gol do Chelsea contra apenas três da equipe de Manchester.

Contudo, mesmo com a superioridade ampla dos visitantes, cada equipe só balançou a rede uma vez e é isso que conta no placar final.

Tuchel elogia postura após o gol de empate

Marcos Alonso abriu o placar da partida aos 15 minutos da etapa complementar. Sem dúvidas, um marco que poderia dar moral aos Blues, levar a um segundo gol e a vitória. Porém, os londrinos não tiveram tempo para curtir o momento, uma vez que Cristiano Ronaldo empatou apenas dois minutos depois.

De qualquer forma, o Chelsea seguiu pressionando em busca do gol de desempate – o que não aconteceu. Mas, a postura da equipe agradou o treinador alemão:

“Quando você faz um gol, e toma o empate no minuto seguinte, começa tudo novamente. Mas nossa reação foi boa. Estou muito feliz com nossa performance. Tivemos uma reação muito forte e isso é necessário para vencer em grandes estádios, estávamos muito focados e com a parte física em bom nível para hoje“.

“Nós fomos fluídos, muito confiantes. Eu estou feliz com o futebol que praticamos hoje. Quando conseguimos acelerar as jogadas tivemos vantagens. Talvez tenha faltado ter sido decisivo mais cedo no terço final do campo no momento ofensivo“, seguiu Tuchel.

“Algumas vezes é isso que ocorre, mas temos de aprender com dias como hoje. Vamos vencer os estágios, dessa forma, precisamos ser mais clínicos para obter as conquistas. Tivemos uma atuação muito forte, ao mesmo tempo, fomos infelizes, nós não conseguimos fazer por merecer a vitória“, concluiu sobre a questão.

O que foi determinante para a campanha dos Blues até aqui?

Mais cedo na temporada, com todos saudáveis, o Chelsea estava na liderança da Premier League, tendo bons números no ataque e melhores ainda na defesa.

Porém, depois da lesão de Ben Chilwell, em especial, mas também de outras peças-chave, o rendimento caiu de forma considerável. Sendo assim, a campanha dos Blues no campeonato seguiu bem. Só que não o suficiente para se manter na liderança.

O ataque e a defesa caíram de rendimento. No entanto, o que mais chama atenção é a quantidade de chances ofensivas desperdiçadas – o que ficou evidente na partida contra o United.

Dessa forma, Thomas Tuchel comentou sobre a situação. Reconhecendo que há possibilidade para melhora, mas que não foi a falta de precisão no ataque que tirou os Blues da briga pelo título inglês:

“Eu acho que não [é por conta da baixa efetividade do ataque]. Quando vemos Reece James em campo e lembro que ele ficou 3 meses sem atuar, vejo o tamanho da falta que fez para a nossa equipe. Aliás, fico impressionado em ver nosso time entre os três primeiros, quase chegamos as semifinais da Champions League e vamos disputar a final das duas copas nacionais. Você sabe o quanto a qualidade dele [James] fez falta“.

O fator determinante

A lesão de Chilwell foi a mais séria dentre os jogadores do plantel. Entretanto, foi apenas um dos casos de lesão dos comandados de Tuchel. Além disso, mais durante a primeira metade da temporada, o time teve períodos em que jogadores tiveram covid – mais um fator que afastou peças do campo.

Com isso, o treinador alemão reforçou que acredita que os desfalques durante a temporada foram o grande fator que impossibilitou o Chelsea de seguir firme na briga pela PL:

“Hoje [no jogo conta o Man. United], Mateo Kovacic esteve ausente, o mesmo ocorre com o Ben Chillwel, e isso foi a nossa história na temporada. A grande diferença é que Liverpool e Man City tiveram seus elencos disponíveis, e nós tivemos temporada difícil por de conta da Covid, lesões por longos períodos, e isso foi mais decisivo do que qualquer outra coisa“.

Atuação do ataque e gols perdidos

Na partida contra os Red Devils, assim como em muitas outras na campanha atual, os jogadores ofensivos dos Blues desperdiçaram muitas chances. De modo que, no fim das contas, elas fizeram diferença e custaram a perda de pontos

No jogo da última quinta-feira (28), foi Kai Havertz quem desperdiçou uma grande chance que poderia abrir o placar em favor dos visitantes ainda no primeiro tempo. O que, com certeza, mudaria a tônica do jogo.

Tuchel comentou sobre a situação do camisa 29, mas também refletindo sobre outros dos homens de frente:

“Ele [Havertz] precisa retomar a melhor forma. Espero uma reação fantástica dele. Eles [Timo e Kai] seguem chegando na frente do gol. Não vamos começar a apontar os dados porque recentemente eles têm sido muito eficientes. Nós vimos isso nos jogos contra Southampton e na vitória no Bernabeu“.

Mais que apontar dedos, o treinador reforçou que muito da performance deste fim de temporada se deve ao desgaste físico dos jogadores:

“Quando olhamos o calendário, nós vemos um número forte de sprints e muita intensidade do Havertz, Timo também. Por isso, eles nem sempre chegam totalmente frescos na frente do gol, e é por isso que devo protegê-los“.

Enfim, o próximo compromisso dos Blues é no próximo domingo (1) contra o Everton no Goodison Park às 10h (horário de Brasília). O confronto, portanto, marcará o reencontro de Frank Lampard com o Chelsea e será crucial para as duas equipes. Por um lado, os Blues podem sacramentar-se no G4, por outro os Toffees podem se afundar ainda mais na zona de rebaixamento.

