Tuchel fala sobre fim da temporada e projeta expectativas para a próxima

O Chelsea recebe o Watford neste domingo (22) às 12h (horário de Brasília) pela 38ª rodada da Premier League. Com 71 pontos, o clube londrino já tem o terceiro lugar garantido. Enquanto isso, o adversário ocupa a 19ª posição, com 23 pontos, e já está rebaixado.

Em coletiva disponível em inglês no site oficial do clube, Thomas Tuchel falou a respeito dessa partida e dos dias que virão a seguir. Em outras palavras, da pré-temporada do Chelsea, que promete ser bem movimentada.

Ao ser perguntado a respeito do desempenho na temporada, o técnico admitiu que o clube passou por momentos ótimos e também por algumas dificuldades. Tuchel sente que o Chelsea teve bom desempenho considerando algumas circunstâncias, como a mudança de proprietário, mas também quer que o time melhore.

“É claro que eu penso que podemos fazer melhor. Vamos olhar positivamente para a próxima temporada. Agora não é o momento de analisar tudo sobre essa temporada porque eu não tenho todas as respostas. Poderíamos ter mudado algumas coisas antes. Sofremos, obviamente, com a eficiência, com nossos números de ataque, com a consistência, com determinação e precisão na área contra times que defendem mais. Muitas coisas assim. Não tivemos descansos, então talvez seria necessário ter todo o elenco disponível, mas é difícil quando você joga tantas partidas, e é assim com todos os times de ponta”.

“Você olha para os times de qualidade e eles tentam evitar isso fortalecendo seus elencos. O Liverpool comprou um jogador fantástico (Luis Díaz) em janeiro para melhorar e o Manchester City contratou Haaland para a próxima temporada. Estamos perdendo jogadores, então, até o momento, meu foco está em construir um time forte e ver o que seria possível, assim poderemos pensar em como eliminar a distância até o topo.”

Expectativas a respeito do adversário

Ademais, Tuchel falou sobre o técnico do Watford, Roy Hodgson, que provavelmente deve se aposentar após o fim dessa temporada.

“Roy com certeza não parece ter 74 anos! Estarei muito feliz por encontrá-lo novamente. Eu o encontrei uma vez e foi aqui em Londres, para discutir futebol, o que foi ótimo. Eu era técnico do Dortmund na época e ele foi impressionante por ser muito amigável, um verdadeiro cavalheiro e disposto a trocar seus pontos de vista e opiniões.”

“Será muito bom enfrentá-lo e caso seja seu último jogo, então, ele merece muito crédito por sua carreira. Claramente, é impressionante que nessa idade ele ainda tem a energia, o comprometimento e o amor pelo jogo. Acho que isso pode acontecer comigo, sendo sincero, mas veremos. Estou certo de que ainda continuarei amando o futebol aos 74 também!”, finalizou Tuchel. A partida entre Chelsea e Watford marcará a despedida de Antonio Rüdiger e, possivelmente, de outros jogadores que deixarão o clube na próxima janela. Enfim, a partida terá transmissão exclusiva no Star+.

