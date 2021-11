Tuchel fala sobre ausências e expectativas para a partida contra o Leicester

Após a pausa para a data FIFA, o Chelsea volta a campo neste sábado contra o Leicester City fora de casa. Nesse sentido, o técnico Thomas Tuchel deu a típica entrevista pré-jogo nesta sexta. Enfim, o treinador dos Blues comentou a respeito do adversário e dos atletas que estarão à disposição para o confronto.

Principais desfalques

De antemão, Tuchel confirmou as ausências de Mateo Kovacic e Romelu Lukaku para o jogo:

“Romelu está perto de voltar a treinar com o time, e espero que isso possa ocorrer no domingo. Enquanto isso, Kovacic deve perder mais algumas partidas. Precisará de mais dias até que volte a treinar com a equipe“.

Em contrapartida, o alemão indicou um possível retorno de Timo Werner. O atacante já está treinando com o time e a decisão a respeito do seu retorno ocorrerá após os últimos treinos realizados.

Ainda sobre Lukaku, Tuchel não quis se comprometer e garantir uma data específica para o retorno do belga. Sendo assim, o camisa 9 dos Blues poderá voltar tanto no confronto com a Juventus como na partida contra o Manchester United:

“Isso é pura especulação e não ajuda em nada. Não apressaremos as coisas. Levaremos tudo a sério. Como sempre, falaremos com o departamento médico, os fisioterapeutas e o jogador, e se algo for decidido será na segunda-feira“.

Retornos após a pausa internacional

O treinador também falou sobre outros três jogadores. Em especial, dois que estavam envolvidos em partidas por suas Seleções nas últimas semanas:

“Christian Pulisic se sente bem. Thiago Silva treinará hoje. Ele não jogou contra a Argentina (na terça), mas ainda sofre com algumas diferenças de horário. Veremos como se sairá“.

Além disso, Tuchel comentou sobre a situação de Mason Mount, que passou por uma retirada de siso. O camisa 19 dos Blues, que não pôde servir à seleção inglesa, treinou normalmente e será avaliado para saber quantos minutos terá condições de jogar.

Por fim, ao falar do adversário, Tuchel ressaltou a cautela necessária. Principalmente por conta das capacidades do Leicester, por ser um time com muitas qualidades individuais. Bem como tem um técnico. Além disso, o treinador dos Blues declarou que espera uma partida com muita vontade do Chelsea para retomar ao ritmo após a pausa internacional.

