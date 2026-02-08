Todas as palavras de Liam Rosenior sobre Cole Palmer, Reece James e a vitória do Chelsea

O técnico Liam Rosenior falou com a imprensa após a vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Wolverhampton Wanderers no Molineux Stadium, na tarde de sábado.

O grande nome do jogo foi Cole Palmer, que marcou um hat-trick ainda no primeiro tempo e garantiu três pontos fundamentais na luta dos Blues pelas primeiras posições da Premier League.

Palmer abriu o placar logo nos primeiros 15 minutos, trazendo tranquilidade após um início nervoso. Pouco depois, ampliou a vantagem ao converter um pênalti. Antes do intervalo, aproveitou um cruzamento de Marc Cucurella para marcar o terceiro.

No segundo tempo, o Wolves voltou melhor e diminuiu com Tolu Arokodare, obrigando o Chelsea a administrar o jogo até o apito final.

A seguir, confira todas as declarações de Liam Rosenior na coletiva pós-jogo.

🗣️ Sobre Cole Palmer e seu papel no time

“O mesmo de sempre. Não quero que ele mude, isso é certo. Ajustamos um pouco o sistema hoje pela primeira vez, e os jogadores executaram muito bem.”

“Claro que o Cole marcou três gols, mas o nosso futebol coletivo foi exatamente o que eu queria ver. Ele é um jogador de classe mundial.”

“Ele jogou muito no último ano, sem descanso suficiente. Quando está no seu melhor, é imparável. Estou muito feliz por trabalhar com ele.”

🗣️ Reação do time após sofrer o gol

“Existem diferentes formas de controlar um jogo. Eu desafiei os jogadores no intervalo. Da última vez que o Chelsea esteve aqui, vencia por 3 a 0 e o jogo terminou 4 a 3.”

“Queria o mesmo desempenho do primeiro tempo, mas o gol muda o ritmo. Gostei da frustração dos jogadores por não manterem o zero no placar.”

“Às vezes, ter a bola é a melhor defesa. O primeiro tempo foi uma base muito boa para continuarmos evoluindo.”

🗣️ O gol em jogo aberto de Cole Palmer

“Esse gol começa com o Robert. Criamos superioridade no meio, exploramos o lado oposto e o Cole finaliza.”

“Foi um gol muito bonito. É exatamente o tipo de futebol que queremos jogar.”

🗣️ Enzo Fernández atuando pela esquerda

“Ele jogou praticamente a temporada inteira ali. O que muda é que agora damos mais liberdade dentro do sistema.”

“Sem a bola, ele fica mais aberto, o que pode dar a impressão de algo diferente. Mas com a bola, é a mesma função.”

🗣️ Situação física de Reece James

“Infelizmente, o Reece está muito perto, mas ainda é dia a dia.”

“Não é nada grave, apenas uma contusão. É controle de dor. Ele chegou a correr ontem, mas não se sentiu bem.”

“Esperamos tê-lo disponível contra o Leeds United na terça-feira.”

🗣️ Comemoração de Cole Palmer e pressão externa

“Ele já está em um nível altíssimo. Não precisa mudar nada.”

“Em clubes como este, existe muita cobrança. É preciso bloquear o ruído e lembrar do jogador incrível que você é.”

“Espero que possamos aproveitar o futebol dele até o fim da temporada.”

🗣️ Frustração por sofrer gols

“É sempre frustrante. Quero 90 minutos perfeitos.”

“Não podemos nos distrair em bolas paradas ou desperdiçar chances claras.”

“Com mais tempo de trabalho, podemos nos tornar ainda mais difíceis de vencer.”