Todas as declarações de Liam Rosenior após a primeira vitória como técnico do Chelsea

Preocupação com Cole Palmer, elogios aos jovens e análise do jogo contra o Charlton Athletic

O técnico Liam Rosenior concedeu sua primeira entrevista coletiva pós-jogo no comando do Chelsea, após a vitória convincente por 5 a 1 fora de casa sobre o Charlton Athletic, no estádio The Valley, pela Copa da Inglaterra.

Os gols de Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto e Enzo Fernández garantiram um início perfeito para Rosenior à frente dos Blues.

Confira abaixo a transcrição completa e adaptada da coletiva:

🗣️ “O que você achou do seu primeiro jogo como treinador do Chelsea?”

“Fiquei muito satisfeito com a atitude da equipe, especialmente no primeiro tempo. Não é um lugar fácil para jogar, ainda mais em uma terceira fase da Copa da Inglaterra. Nossa pressão foi muito intensa e eficaz. Controlamos bem o jogo e criamos chances de fora da área. O gol saiu em um momento importante, com um chute fantástico do Hato.

No segundo tempo, o jogo se abriu, e sabemos que temos jogadores excepcionais. Pude colocar atletas de alto nível que estavam no banco, mas fiquei muito satisfeito com o time titular. Os três atacantes foram muito bem. O Ale (Garnacho) manteve intensidade nos duelos individuais.

O Marc Guiu foi magnífico e mereceu o gol. O Jamie Gittens foi agressivo contra os defensores e criou várias situações. Foram muitos pontos positivos e um começo muito bom.”

🗣️ “Os torcedores ainda parecem insatisfeitos. É importante conquistá-los rápido?”

“Quando os torcedores estão felizes, é sinal de que você está fazendo um bom trabalho. Meu foco agora é trabalhar duro para ajudar este elenco a alcançar todo o seu potencial, que é enorme. Se fizermos nosso trabalho corretamente, acredito que as pessoas verão que estamos no caminho certo.”

🗣️ “Por que Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto ficaram fora?”

“Foi por precaução. Não quis correr riscos neste momento da temporada. Eles sentiram pequenos problemas físicos contra o Fulham. Temos um elenco muito forte e não há necessidade de forçar ninguém. Temos jogos importantes na quarta-feira e no sábado. Vou analisar os relatórios médicos para decidir os próximos passos.”

🗣️ “Quais são as prioridades até o próximo jogo?”

“O principal desafio foi a reação da equipe diante das adversidades e a intensidade. Nada especificamente tático ou técnico. Esses jogadores já são muito bem treinados. Fiquei muito satisfeito com a união do grupo, a intensidade nas disputas, nos duelos aéreos e nos fundamentos básicos. É daí que vem a alegria no futebol.”

🗣️ “Você ficou satisfeito com os jogadores que começaram no banco?”

“Sim, totalmente. O Guiu foi excelente no posicionamento e na pressão. O Jamie Gittens jogou muito bem. O Ale quase marcou um golaço e foi agressivo no um contra um. Acredito muito neste grupo. Para termos uma temporada forte, precisamos confiar em todos — e eles corresponderam hoje.”

🗣️ “Seu estilo é parecido com o de Enzo Maresca. O time vai evoluir sem grandes mudanças?”

“Este é um time que venceu o Mundial de Clubes há cinco meses e a Liga Conferência na temporada passada. É uma boa equipe, muito bem treinada. As táticas são importantes, claro, mas existem outros aspectos do futebol que podemos melhorar. É nisso que vamos trabalhar.”

🗣️ “Você ficou feliz pelo gol e atuação de Jorrel Hato?”

“Ele tem apenas 19 anos. Já havia me impressionado contra o Fulham. Hoje ele elevou ainda mais o nível. Não só pelo gol, mas pela qualidade defensiva, pela calma com a bola e pela energia para apoiar o ataque. É um jovem jogador excepcional.”

🗣️ “O que achou do gol sofrido?”

“Sabíamos que o Charlton é forte em bolas paradas. Eles marcaram assim, e nós também. Precisamos melhorar nesse aspecto: laterais longos, faltas e escanteios. Apesar disso, nossa reação após sofrer o gol foi excelente, aceleramos o jogo, e isso foi muito gratificante.”

🗣️ “O quanto este jogo se aproximou da sua ideia de futebol?”

“Foi apenas o meu primeiro jogo. Tivemos passes muito bonitos e jogadores magníficos. Mas o mais importante é vencer de forma consistente. É um bom começo, apenas isso. Agora precisamos manter regularidade em um calendário muito intenso.”