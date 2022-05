Título da WSL, possível retorno vital e pressão da decisão: Emma Hayes fala antes da final da FA Cup

Um fim de semana especial para a torcida do Chelsea chegou. No sábado, o time de Thomas Tuchel enfrenta o Liverpool na final da FA Cup. Por sua vez, no domingo, o Chelsea Women jogará contra o Manchester City, pela decisão da mesma competição. É a segunda temporada seguida que o clube consegue esse feito, uma vez que em 2020-21 ambos os times também chegaram na final.

Nesse sentido, a treinadora Emma Hayes deu uma entrevista sobre a temporada do clube e, também, comentou sobre a final do fim de semana. As Blues buscam vencer a FA Cup pela terceira vez, podendo se tornar a terceira equipe a conseguir tal feito (após Southampton e Arsenal).

A importância do título do campeonato

Primeiramente, Emma Hayes falou sobre a conquista da WSL no último domingo (8). Depois de uma corrida apertada com o Arsenal, com a vitória sobre o Manchester United, o Chelsea levou o título pela terceira vez seguida:

“Foi fenomenal, realmente foi, poder celebrar com os fãs. Sei que tivemos muito sucesso, mas teve algo especial sobre domingo que me lembrou o que construímos aqui, não apenas dentro de campo, como também fora“.

Apesar de não ser o último jogo da temporada, foi a despedida do time de Kingsmeadow. Consequentemente, Jonna Andersson, Ji So-Yun e Drew Spence fizeram sua última partida no estádio. E a treinadora aproveitou para comentar sobre esse momento especial – tanto para as jogadoras como para o clube:

“Foi uma despedida apropriada para três jogadoras de saída e um dia dramático que foi brilhante para a liga, realmente brilhante. É bom ter mais um troféu na estante“.

Um elenco (quase) completo

Além disso, Hayes também falou sobre a situação do elenco. Pela primeira vez em muito tempo, as Blues terão todas as jogadoras disponíveis – com exceção de Melanie Leupolz, que está grávida.

“A última vez que jogamos contra o City, estávamos esgotadas, essa semana temos um elenco com força total, incluindo Fran Kirby. Estamos em uma posição melhor que estávamos na final da Conti Cup“.

Ainda sobre o retorno da camisa 14, a técnica disse:

“Ela nem parece que ficou fora, ela pareceu tão bem no treino. Foi tão bom ver um sorriso no rosto dela e ela participou de tudo. Ela está treinando a semana toda, então estou muito feliz, para ser honesta“.

Kirby ficou de fora por uma parte considerável da temporada. Ainda assim, participou de 16 jogos, tendo seis gols e oito assistências.

A pressão da final

Por fim, Emma deu sua opinião sobre uma possível pressão por já terem ganho a WSL:

“Eu não acredito que haja menos ou mais pressão do que uma semana atrás. O que eu sei é que temos um time que tem sido incrível na segunda parte da temporada. O futebol feminino ganha novamente no domingo, espero que com público recorde e dois times cheios de talento“.

Vale lembrar que na Continental Cup, as Blues foram derrotadas pelo Manchester City. Dessa maneira, quem sair vencedor de Wembley nesse fim de semana terá dois títulos nacionais na temporada para expor na cabine de seu clube. Mais ainda, a treinadora do Chelsea reconheceu a virada de chave das rivais ao longo da temporada e elogiou uma das figuras chave do time de Gareth Taylor, Lauren Hemp:

“Eu vi o time crescer, crescer e crescer com Taylor este ano. E um time que conseguiu se unir em um momento difícil e se recuperou em um momento muito complicado“.

“Elas têm muito talento, particularmente em Lauren Hemp – que jogadora. Eu amo vê-la jogar, eu realmente amo. Estou animada para a Inglaterra no verão [a seleção disputará a Euro]. Espero que ela jogue muito bem no verão e muito mal no domingo“, concluiu Hayes.

Enfim, o encontro entre a equipe de Londres e a de Manchester terá início às 10h30 (horário de Brasília) com transmissão na ESPN 2 e no Star+.

