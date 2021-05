Thomas Tuchel promete a Abramovich que quer continuar vencendo

Responsável por uma transformação considerável no time do Chelsea, Thomas Tuchel conquistou sua primeira UEFA Champions League como treinador. Porém, o alemão deseja mais taças..

Além disso, Tuchel se sente parte de uma equipe ambiciosa, que combina com sua mentalidade.

Não pode parar agora

Primeiramente, o treinador afirma que a vitória não o realizou completamente. Segundo Tuchel, a meta é sempre a próxima conquista.

“É sobre o próximo”.

“Eu experimentei este sentimento em um nível inferior quando ganhei meu primeiro título no futebol profissional e foi até uma sensação agradável. Porém, quando ganhamos a taça com Dortmund, não cheguei no próximo treino com menos fome, com menos desejo ou com menos ambição”.

“É claro que agora é o momento de comemorar por alguns dias. Este é o momento, agora, de uma ou duas semanas para falar sobre isso e refletir sobre. Mas, surpreendentemente, isso não é o suficiente, e eu acho que isso é bom porque ninguém quer descansar”.

“Eu não quero descansar. Eu quero o próximo. Quero o próximo sucesso e quero o próximo título e quero o próximo processo no mesmo nível de qualidade de consistência”.

“Quero fazer parte e é isto que vem a seguir. Não tenham dúvidas”.

Conversa com o chefe

Durante a comemoração do título, foi a primeira vez que Tuchel conversou com Roman Abramovich. Portanto, o treinador aproveitou para deixar clara sua ambição no clube.

“Primeiramente, posso assegurar-lhe que ficarei com fome. Eu quero o próximo título e me sinto absolutamente feliz, me sinto parte de um clube realmente ambicioso e uma parte forte de um grupo forte que se adapta perfeitamente às minhas crenças e à minha paixão pelo futebol no momento”.

“Por isso, meu desejo é ir em busca de mais vitórias. Meu desejo é crescer como treinador e meu desejo é empurrar o grupo no primeiro dia da próxima temporada até o limite”.

“Portanto, temos trabalho a fazer. Temos que fechar a lacuna e é isso que eu farei”.

