Thomas Tuchel: “Momento de crescer e evoluir”

A história se repetiu. Um treinador que chegou no meio da temporada ergueu a UEFA Champions League pelo Chelsea. Porém, Thomas Tuchel espera construir mais histórias sob o comando do Chelsea.

O futuro é animador

Incansável, Tuchel falou sobre evoluir e conquistar mais, mesmo que logo depois do título.

“Temos um grupo forte que pode realmente defender e defender é uma grande parte do futebol. Eles têm uma enorme energia juntos e podem entregar sob pressão”.

“Portanto, isto estabelece o nível para nós e, uma vez que as comemorações tenham terminado e todos tenhamos digerido esta experiência, é o momento de crescer, de evoluir e de usá-la para se tornar melhor”.

“Muitos jovens jogadores tiveram este enorme sucesso e agora é um grande desafio ficar com fome e ir para o próximo”.

Análise da conquista

Inicialmente, Thomas Tuchel valorizou a forma de jogar defensivamente, e, principalmente, a atitude da equipe sob pressão. Além disso, lembrou todos que trabalham no clube.

“Precisávamos de um desempenho de alto nível e precisávamos de um forte vínculo só para ter a chance de vencer esta partida. Foi o que fizemos e estou muito feliz em compartilhar este momento com esta equipe e com todo o pessoal, com todos que apoiam diariamente em Cobham. A equipe luta por eles”.

“O esforço foi enorme. Superamos alguns momentos difíceis e alguns momentos muito perigosos com uma atitude fantástica de defesa”.

“Mesmo nos momentos em que era difícil escapar da pressão, mantivemos a formação e estávamos constantemente ativos”.

