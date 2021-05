Thomas Tuchel confia na capacidade do time de jogar sob pressão

Ainda há muito a ser definido pelo Chelsea na Premier League. O treinador Thomas Tuchel sabe que, mesmo na última rodada, a disputa pela vaga no Top4 segue viva.

Três times disputam duas vagas, ainda que o Chelsea esteja a frente, apenas um ponto o separa de Leicester e Liverpool.

Está em nossas mãos

Dependendo apenas de si, inicialmente Tuchel não se preocupará com os resultados de Liverpool vs. Crystal Palace e Leicester vs. Tottenham. Mas à medida que o tempo for passando, os resultados podem influenciar no jogo do Chelsea.

“Durante um longo período do jogo eu quero estar em uma bolha. Chegando perto do fim se tivermos resultados que influenciam a quantidade de risco que precisamos correr, porque não estamos vencendo ou não estamos confortáveis, então precisamos saber. Prefiro não saber, mas se for necessário adaptar nossa gestão de risco durante o jogo, acho que isto é bastante normal”.

“Primeiro de tudo, abordamos o jogo como o jogo contra Leicester, está em nossas mãos e podemos decidir as coisas com uma vitória, então nos preparamos para que este jogo esteja pronto para ganhá-lo, mas em um jogo de futebol pode haver muitas reviravoltas, então precisamos estar prontos para tudo, em nossos gramados e nos outros”.

Sabemos jogar sob pressão

Desde que assumiu o Chelsea, Tuchel enfrentou uma sequência de jogos decisivos. O treinador confia em sua equipe para render mesmo com a pressão existente, e citou a vitória contra o Leicester como exemplo.

“É exatamente o que precisamos o tempo todo, mas não é o tempo todo a mesma possibilidade. Precisamos nos adaptar ao que o jogo exige e às situações. [A vitória contra o Leicester] Foi um momento crucial para nós na temporada para manter a possibilidade de atingir nossos objetivos e a equipe teve uma resposta muito boa para isso”.

“Tivemos vários jogos sob pressão em momentos cruciais e sempre tivemos resultados muito bons, por isso confiamos em nós mesmos para sermos capazes de atuar novamente”.

