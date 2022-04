Thibaut Courtois fala sobre sua passagem pelo Chelsea: “Boas lembranças”

A partida entre Chelsea e Real Madrid pelas quartas de final da Champions League será especial para um jogador adversário: Thibaut Courtois. O goleiro belga de 29 anos foi atleta do clube inglês durante sete anos e de 2014 a 2018 foi integrado ao elenco principal do time.

Então, além de reencontrar novamente o ex-time, Courtois vai se deparar também com a torcida azul. Isso porque, por conta da pandemia do coronavírus, na temporada passada, não houve presença da torcida em Stamford Bridge no jogo de volta da semifinal.

“Isso já é passado. Joguei aqui por quatro anos e ganhei dois campeonatos e duas copas, então só tenho boas lembranças. Talvez minha partida tenha sido menos agradável, mas é sempre difícil partir. Estou aqui como jogador do Real Madrid para vencer e ajudar a equipe a chegar na próxima fase” disse o goleiro dos Merengues.

“No total, eu fiz parte do Chelsea por sete anos e isso é uma grande parte, mesmo que eles tenham me dado a chance de ser emprestado ao Atlético [de Madrid]. Eles me deram a chance de crescer, eles me deram a chance de voltar e estar com Petr Cech também, então aprendi com ele e ganhei títulos”, destacou (via site oficial do Chelsea).

Chelsea como melhor do mundo

Mesmo que não faça mais parte do elenco do Chelsea, o goleiro belga ainda mostrou se importar com o antigo clube. Nesse sentido, sabendo que o time de Londres passa por um processo de venda bastante turbulento, Courtois espera que os novos donos mantenham os Blues como um dos melhores times do mundo:

“Foi um mês difícil para o clube e para os torcedores e, obviamente, para os jogadores. Mas acho que você pode ver que todas as pessoas que amam o Chelsea estão realmente colocando toda a sua energia para que os novos proprietários saibam que tipo de clube estão comprando. Estou sempre feliz em voltar aqui e espero que o Chelsea possa continuar sendo um dos melhores do mundo”.

Eden Hazard, ídolo do Chelsea, não joga nesta quarta-feira contra o ex-clube. O jogador belga passou recentemente por uma cirurgia no tornozelo.

Enfim, vale lembrar que o atual treinador do Real Madrid também já teve passagem na equipe londrina. Carlo Ancelotti foi campeão da Premier League e da FA Cup pelos Blues, na temporada 2009/2010, e tinha testado positivo para o coronavírus nos últimos dias. Mas depois de retornar um teste negativo, fará seu retorno à Stamford Bridge.

