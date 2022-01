The Best FIFA: Tuchel e Hayes são eleitos os melhores técnicos da temporada

Na última segunda-feira (17), a FIFA realizou o famoso The Best, que premia os melhores da temporada passada. Logo, a cerimônia do início desta semana reconheceu e premiou os melhores jogadores e treinadores da temporada 2020/21.

Sem dúvidas, por conta das campanhas dos times masculino e feminino do Chelsea grandes nomes do clube apareceram nas listas preliminares. Bem como também foram vencedores.

Em síntese, na eleição dos melhores treinadores, Thomas Tuchel e Emma Hayes foram premiados em suas categorias. Além do mais, o clube entrou com um total de 10 indicados nas listas preliminares de jogadores. Enfim, Edouard Mendy foi eleito o melhor goleiro e Jorginho, N’Golo Kanté, Magdalena Eriksson e Millie Bright estiveram presentes no XI ideal de suas categorias. No fim das contas, se trata de uma questão de representatividade em todas as categorias para coroar uma temporada fantástica para os azuis de Londres.

Melhor jogador da FIFA The Best

Assim como no prêmio Bola de Ouro divulgado, Kanté e Jorginho tiveram seus nomes na lista. Cá entre nós, torcedores,… nada de surpresa por aqui! Segue abaixo os 11 que foram listados para a premiação de melhor jogador que atuaram no mais alto nível na última temporada:

Karim Benzema (França / Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Erling Haaland (Noruega / BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Itália/ Chelsea FC)

N’Golo Kanté (França / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polônia / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (França / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito / Liverpool FC)

Apesar de Robert Lewandoski ter sido eleito o jogador da temporada, Jorginho e Kanté também receberam reconhecimento e representaram bem o Chelsea na premiação. Então, se tratando do time do ano, ambos apareceram.

Logo, o time eleito por 25.000 membros do FifPro do futebol masculino foi escalado em um 3-3-4 com Gianluigi Donnarumma no gol. Na zaga, David Alaba, Ruben Dias, Leonardo Bonucci. No meio campo, os Blues Jorginho e N’Golo Kanté estiveram acompanhados de Kevin De Bruyne. Enfim, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski e Lionel Messi fecharam o time no ataque.

O melhor goleiro em 2020/21

Como esperado, Édouard Mendy, que foi central para a equipe na temporada passada, dessa vez não foi esquecido! Ao contrário do que aconteceu na premiação da Bola de Ouro, Mendy foi coroado o melhor em sua posição. Juntamente ao goleiro dos Blues e da Seleção Senegalesa estavam:

Alisson Becker (Brasil / Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Itália / AC Milan / Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Alemanha / FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Dinamarca / Leicester City FC)

The best in the world! ⭐ Edouard Mendy is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper! 👏 pic.twitter.com/izkH6S8FVv — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 17, 2022

Grande clube, grande goleiro

Aos 29 anos, o senegalês do Chelsea venceu como melhor goleiro entre os homens. Ele saiu na frente de Gianluigi Donnaruma, que foi campeão da Eurocopa pela Itália e vencedor do Prêmio Yashin da última edição do Bola de Ouro. Na premiação da FIFA Mendy também superou Manuel Neuer, do Bayern de Munique e da seleção alemã.

É evidente a importância do goleiro no título da última Liga dos Campeões da Europa, com apenas 2 anos no clube. Em outras palavras: O espaço que ele conquistou dentro do clube se tornando titular absoluto e altamente eficaz, despertou brilho nos olhos da torcida levando em consideração o momento ruim de Kepa Arrizabalaga no clube.

No entanto, Kepa nesta temporada tem brilhado nas defesas de pênalti e pouco a pouco estabelece equilíbrio e confiança – apesar das grandes ausências defensivas no time no momento. Enfim, não é do dia para a noite que se esquece as falhas recorrentes do espanhol. Só que enquanto Mendy cumpre sua missão na Copa das Nações Africanas, Kepa assume a titularidade – e pode aproveitar para somar mais confiança aos olhos da torcida e treinador.

Os melhores comandantes da temporada

A lista dos finalistas na categoria masculina contou com os seguintes nomes:

Antonio Conte (Itália / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemanha / FC Bayern München / Seleção Alemã)

Pep Guardiola (Espanha / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Itália / Seleção Italiana)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Seleção Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemanha / Chelsea FC)

Sem dúvidas, a presença de Thomas Tuchel não foi surpresa. Tampouco foi reconhecimento dado ao treinador no The Best.

Trabalho recente que rendeu bons frutos

No fim das contas, o alemão Thomas Tuchel conquistou o prêmio de melhor técnico do mundo no futebol masculino na temporada 2020/21. O técnico do Chelsea, então, desbancou o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e o italiano Roberto Mancini, que dirige a seleção do seu país.

Ao receber o prêmio, ele comentou sobre a honra de ser reconhecido e reforçou seu compromisso com o clube e com a busca por mais conquistas:

“Estava sendo um dia normal, já dei treino mais cedo, até vocês abrirem o envelope. É algo surreal, estou feliz demais, estou até sem jeito. Não sei o que dizer. Perdemos um pouco de força no campeonato, mas em outras competições estamos em forma. É emocionante estar aqui, também parabenizo a Emma, técnica do Chelsea.”

Deu Blue no feminino também

Da mesma forma que na categoria do masculino, a lista deste ano não trouxe grandes surpresas e fez jus às expectativas dos expectadores, torcedores e entusiastas do futebol feminino. Nesse sentido, os nomeados foram:

Lluís Cortés (Espanha / FC Barcelona)

Peter Gerhardsson (Suécia / Seleção Sueca)

Emma Hayes (Inglaterra / Chelsea FC Women)

Beverly Priestman (Inglaterra / Canadian national team)

Sarina Wiegman (Holanda / Seleção Holandesa / Seleção Inglesa)

Enfim, a comandante do Chelsea Women foi reconhecida pelo trabalho incrível que fez na última temporada – bem como em todas as temporadas desde que chegou ao clube. Afinal, Hayes está sob comando da equipe desde 2012 e vem somando forças desde então para colocar o clube no mais alto patamar da modalidade.

Atualmente, a técnica e suas comandadas são bicampeãs inglesas e vices da Liga dos Campeões feminina. Além disso, ganharam as copas nacionais e completaram o quadruple.

Emma Hayes demonstrou surpresa após ser anunciada a vencedora do prêmio de melhor treinadora. A inglesa saiu na frente de Lluís Cortés, treinador campeão da UWCL com o Barcelona, e de Sarina Wiegmann, ex-treinadora da Holanda, que assumiu em agosto a seleção inglesa e que foi a grande vencedora da última edição.

“Eu estou sem palavras, completamente em choque. Devo isso às jogadoras, às pessoas que acompanham meu trabalho. O técnico é só reflexo das pessoas que fazem parte de um clube, de um time. Estou em choque” – afirmou Emma.

Jogadoras e goleira também foram destaque

A premiação começou com o reconhecimento da melhor goleira da temporada. Nesse sentido, a lista do prêmio The Best FIFA Women’s Goalkeeper contava com nomes de peso:

Ann-Katrin Berger (Alemanha / Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile / Paris Saint-Germain / Olympique Lyonnais)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá / FC Rosengård / Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suécia / Atlético de Madrid Femenino)

Alyssa Naeher (EUA / Chicago Red Stars)

Infelizmente, Berger não levou a melhor. A vencedora foi Christiane Endler, que ganhou pela primeira vez o prêmio após mudar deixar Paris Saint-Germain, onde ficou por quatro temporadas, para acertar com o Lyon. Vale lembrar que a chilena teve uma passagem curta pelo Chelsea em 2014.

Em relação ao prêmio de melhor jogadora da temporada, Sam Kerr estava no top 3. Mas o favoritismo era todo de Alexia Putellas, o grande pilar do Barcelona na última temporada. No fim das contas, o favoritismo foi confirmado e Putellas levou o prêmio. Além das duas, Jenni Hermoso era uma das finalistas.

Enfim, como no masculino, um time feminino foi eleito por membras do FifPro. Magda Eriksson e Millie Bright estiveram presentes na defesa da equipe. E junto delas estavam Lucy Bronze e Wendie Renard. No gol, Christiane Endler. O meio campo por sua vez contou com Estefania Banini, Barbara Bonansea e Carli Lloyd. No ataque, Marta, Vivianne Miedema e Alex Morgan.

Se no masculino a seleção do Fifpro foi elogiada, no feminino não aconteceu o mesmo. Sobretudo porque as três melhores jogadoras da temporada não estavam presentes. Além de que o time campeão da UWCL não esteve contemplado. Grandes críticas surgiram, uma vez que a votação foi claramente baseada no status das jogadoras muito mais do que em suas performances na temporada.

