Super Fran Kirby é a Jogadora do Ano no Chelsea Women

Depois de uma temporada marcada por uma grave lesão em 2019/20, Kirby conseguiu recuperar a ótima forma na campanha atual.

A atacante de 27 anos foi fundamental na conquista da Barclays FA Women’s Super League e da Continental League Cup, além de ajudar na ótima campanha na UEFA Womens Champions League, na qual as Blues foram derrotadas na final.

Atacante completa

Jogando na maior parte do tempo pelo lado direito em um trio ofensivo, a camisa 14 se destacou em números, tanto em gols quanto nas assistências.

Na liga inglesa, foram 18 jogos, 16 gols e 11 assistências – média de 1,5 participações diretas em gols por jogo.

Além disso, em seus 1.382 minutos no campeonato inglês, finalizou 34 vezes, sendo 23 no alvo (taxa de conversão de 47%).

Decisiva, Kirby marcou dois e se envolveu em todos os gols na vitória por 6-0 na final da Continental League Cup.

Já no cenário europeu, disputando a Champions League feminina, Kirby foi a artilheira dos Blues com seis gols e duas assistências em oito partidas – uma participação direta por jogo.

Suuuper, Super Fran!

Escrevendo sua história, a Fran Kirby marcou dois gols na partida de estreia na Champions League desta temporada, contra o Benfica, e passou a ser a maior artilheira da história das Blues.

Desde 2015 no Chelsea, a atacante agora tem 90 gols em 134 partidas.

Além disso, Kirby renovou seu contrato e agora tem vínculo com as Blues até 2023, com a opção de estender por mais uma temporada.

Ou seja, a jogadora que já é considerada uma lenda, ainda terá muito mais tempo para fazer história com a camisa azul.

Outras vencedoras

Essa foi a segunda vez que Francesca Kirby foi a jogadora da temporada nos Blues, o prêmio é entregue desde 2015. Veja a lista completa!

2015 – Eni Aluko

2016 – Katie Chapman

2017 – Karen Carney

2018 – Fran Kirby

2019 – Erin Cuthbert

2020 – Bethany England

2021 – Fran Kirby

