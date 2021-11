Sam Kerr renova com o Chelsea até 2024

Gols, títulos e parceira mortal. Assim está sendo a passagem da australiana Sam Kerr pelo Chelsea. Dessa forma, a atacante renovou seu contrato com o clube até junho de 2024. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (16), junto do auxiliar técnico Paul Green.

“Me sinto muito confortável aqui”

Junto com a renovação, Kerr falou um pouco sobre sua passagem e a decisão de renovar. A camisa 20 disse: “É muito empolgante. Estou feliz no clube. Tivemos sucesso, estar em um clube como o Chelsea é uma oportunidade incrível“.

“O momento parecia certo, me sinto muito confortável aqui. Acho que o clube me dá todas as oportunidades de ser bem sucedida como jogadora. Não consigo me ver indo a qualquer outro lugar ou saindo da Europa, tendo o que tenho no Chelsea“.

Além disso, Green também comentou a renovação de Kerr: “Estamos encantados que Sam estendeu seu contrato com o clube. Sam é simplesmente uma das melhores atacante e artilheiras do mundo. Esperamos continuar construindo nosso sucesso recente, e Sam vai desempenhar um grande papel em atingir nosso objetivos no futuro“.

As estatísticas de Kerr

O sucesso da atacante australiana é refletido em suas estatísticas. Desde que chegou, a camisa 20 marcou 39 gols em 56 partidas. Além do mais, foi a artilheira da última edição da Women’s Super League, assim como uma das maiores assistentes da competição. Atualmente, na temporada, possui nove gols e lidera a artilharia da liga inglesa.

