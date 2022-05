Sam Kerr é eleita a Jogadora da Temporada do Chelsea

Entre altos e baixos, a temporada do Chelsea Women chegou ao fim. Em síntese, foi uma boa temporada, com dois títulos (Women’s Super League e FA Cup) e um vice-campeonato (Conti Cup). No mesmo sentido, individualmente, as jogadoras tiveram bons momentos, assim como ruins.

Ainda assim, atletas como Erin Cuthbert, Millie Bright, Fran Kirby, Guro Reiten e Jess Carter fizeram temporadas memoráveis. Porém, foi Sam Kerr que foi eleita a melhor jogadora do time, de forma merecida.

A artilheira da Inglaterra pelo segundo ano consecutivo

Ao longo da temporada, as Blues sofreram com inúmeras lesões. No ataque, Kirby e Pernille Harder ficaram de fora em momentos importantes e decisivos. Dessa forma, coube à Kerr assumir a responsabilidade do ataque londrino, o que ela fez muito bem.

A australiana foi a artilheira da WSL pelo segundo ano seguido, com 20 gols em 20 jogos, além de quatro assistências. Com isso, ela se tornou a primeira jogadora da história a marcar 20+ gols em temporadas consecutivas na liga inglesa.

Kerr também marcou quatro gols na FA Cup, sendo dois na final e um na Conti Cup, também na final. Por fim, a artilheira teve outros quatro gols na Women’s Champions League, tendo jogado os seis jogos que o Chelsea disputou.

Artilheira e decisiva

Um diferencial de Kerr na temporada 2021-22 foi seu poder de decisão. Mais de uma vez, a australiana marcou gols que deram a vitória para o Chelsea. Alguns exemplos são o gol nos acréscimos contra o Aston Villa, na vitória por 1 a 0, os dois gols na última rodada da WSL, contra o Manchester United e dois gols na final da FA Cup.

Além disso, a camisa 20 também marcou dois gols na final da FA Cup contra o Arsenal, em dezembro. No entanto, a partida foi válida para a temporada 2020-21, uma vez que a competição era daquela temporada.

Congratulations @SamKerr1, the 2021/22 Women’s Player of the Season! 🏅 pic.twitter.com/wFmyCKT0ux — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) May 22, 2022

