Rosenior explica difícil escolha do Chelsea e gestão de minutos antes de jogo decisivo

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, explicou que escolher o goleiro titular não é diferente de decidir qualquer outra posição em campo e que essa será apenas uma das decisões difíceis antes do confronto contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

Após a chegada da delegação a Paris, Rosenior conversou com a imprensa diretamente do Parc des Princes, palco do duelo desta quarta-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.

O treinador foi questionado sobre quem começará no gol dos Blues, após Filip Jorgensen ter atuado na última partida da liga contra o Aston Villa e Robert Sánchez ter sido o titular no jogo contra o Wrexham.

Rosenior explicou que, com a qualidade do elenco, todas as posições exigem decisões difíceis.

“Com esse elenco, cada posição é uma decisão complicada”, afirmou. “É assim que tem que ser para alcançar o sucesso. Temos muitos jogadores de alto nível. Não é difícil apenas escolher o time titular — até decidir quem ficará no banco é complicado. Esse é o trabalho que estou aqui para fazer.”

Segundo o treinador, a posição de goleiro é tratada exatamente da mesma forma que qualquer outra.

“Tomaremos a decisão sobre o goleiro da mesma maneira que fazemos para o camisa 9, o 10 ou o 7. Já disse antes: a posição de goleiro não é diferente das outras. Escolho o que acredito ser a melhor opção para cada jogo. Vocês verão a decisão amanhã, quando a escalação sair.”

Gestão física para chegar forte aos jogos decisivos

Rosenior também destacou a importância de controlar cuidadosamente a carga de trabalho dos jogadores ao longo da temporada, especialmente após a conquista do Mundial de Clubes em julho passado.

Segundo o técnico, o objetivo é garantir que o elenco esteja no auge físico nos momentos mais importantes da temporada — como o confronto contra o PSG.

“Tenho tentado gerir os minutos dos jogadores, a carga de treinos e a intensidade com que treinamos”, explicou. “Muitos membros da comissão técnica participaram desse processo e trabalhamos de forma colaborativa. A ideia é que, nesses momentos — nos jogos decisivos — estejamos o mais fortes possível.”

O treinador também atualizou a situação física de alguns atletas do elenco.

Levi Colwill já voltou aos treinamentos adaptados, enquanto Jamie Gittens também retornou às atividades.

“Estamos trabalhando muito bem na gestão das lesões no elenco e precisamos continuar assim.”

Com um calendário intenso pela frente e grandes jogos em sequência, Rosenior sabe que o equilíbrio entre desempenho e condição física será fundamental para o Chelsea seguir competitivo na temporada.