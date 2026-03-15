Rosenior critica arbitragem e lamenta derrota do Chelsea para o Newcastle na Premier League

O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, concedeu entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Newcastle United, neste sábado (14), em Stamford Bridge.

Os Blues foram vaiados pela torcida em casa após perderem a chance de retornar ao top 4 da Premier League. O gol de Anthony Gordon, ainda no primeiro tempo, garantiu uma vitória importante para os Magpies.

Após a partida, Rosenior comentou o desempenho da equipe, criticou a arbitragem e falou sobre os problemas de elenco.

Gol sofrido frustrante

Rosenior admitiu que o gol surgiu de um erro evitável.

“Há uma questão tática. Pressionamos de uma maneira diferente da maioria das equipes. Não avançamos na pressão e não cobrimos as posições como deveríamos. O Newcastle praticamente não criou nada durante o jogo e nós oferecemos um gol. Neste momento, parece que todos os erros que cometemos acabam no fundo da nossa rede.”

Chelsea dominou o início da partida

O treinador acredita que o time começou melhor o jogo.

“Nos primeiros 15 ou 20 minutos estava claro para qualquer pessoa que assistia qual equipe dominava. Tínhamos controle, criamos oportunidades e momentos perigosos. Mas o gol deu ao Newcastle a energia necessária para jogar da forma que queria.”

Ele também destacou a falta de eficiência no ataque.

“Faltou frescor mental no último terço do campo. A decisão certa, a combinação ou aquele toque de qualidade no momento certo.”

Lesões e suspensão afetaram o ataque

Rosenior explicou que o elenco está limitado ofensivamente.

“Não vou inventar desculpas, lesões fazem parte da temporada. Mas estamos sem três jogadores importantes para desmontar um bloco defensivo baixo.”

Entre os desfalques estão Estêvão Willian, lesionado, e Pedro Neto, suspenso.

Já Jamie Gittens sentiu um problema muscular no treino de sexta-feira e também ficou fora.

Rosenior critica arbitragem

O treinador demonstrou insatisfação com a atuação do árbitro Paul Tierney.

“Se o Paul tivesse se concentrado mais no trabalho dele, que é tomar decisões corretas, teríamos tido um pênalti hoje. Acho que ninguém pode dizer que Nick Woltemade não derrubou Cole Palmer na área.”

Situação de Jorgensen e Acheampong

O técnico também comentou duas ausências.

“O Filip Jørgensen sentiu dores na virilha ontem e não conseguiu treinar.”

Apesar disso, Rosenior elogiou o substituto.

“O Robert Sánchez teve uma atuação muito boa hoje.”

Sobre Josh Acheampong, ele afirmou que a ausência foi apenas uma decisão tática.

Corrida pela Champions continua

Mesmo com o resultado negativo, Rosenior acredita que a equipe segue consistente.

“Foi um dia frustrante porque não conseguimos o resultado que queríamos. Mas ainda vejo consistência nas nossas atuações.”