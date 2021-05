Reece James relembrou a foto com Phil Foden

Criado em Cobham, Reece James compete com a camisa do Chelsea desde criança. Por outro lado, Phil Foden fez o mesmo, porém, pelo Manchester City.

Antes da final, que marcará o encontro entre os dois, cada jogador espera realizar o sonho de criança.

Velhos conhecidos

Inicialmente, James falou em valorização às categorias de base. Os dois possuem uma foto de quando se enfrentaram quando crianças.

“É meio louco realmente ver alguém contra quem você joga há tantos anos, e agora você vai jogar contra ele na final da Champions League”

“É ótimo ver. Tanto as academias do Chelsea como do City fizeram tão bem em produzir jogadores que agora estão aqui, vivendo o sonho e jogando em uma final da Champions League”.

“Eu me lembro disso. Foi em um torneio da Premier League quando eu tinha cerca de 13 ou 14 anos de idade. Todos os anos, sempre nos deparávamos com o City na final”.

“Eu ainda estava jogando no meio-campo na época, então eu o enfrentei no centro do campo. Ele era o mesmo de então – realmente difícil de se jogar contra ele. Ele joga exatamente o mesmo, mas acabou de amadurecer e ficou ainda melhor como jogador. É por isso que ele passou no City, um dos melhores clubes”.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp