Reece James desbrava uma ótima fase pelo Chelsea

Além da segurança defensiva, que foi um dos fatores importantes que levaram o Chelsea a conquistar a segunda UEFA Champions League, Reece James tem demonstrado grande evolução no setor ofensivo. O ala-defensor dos Blues está em uma ótima fase nesta temporada. Até o momento, marcou quatro gols. Bem como registrou três assistências em oito jogos da Premier League.

Ótima fase no Chelsea

O jogador de 21 anos está próximo do seu 100° jogo pela equipe principal dos do Chelsea, somando à sua melhor fase. Para chegar até aqui, o jogador passou por uma temporada em empréstimo para adquirir experiência. Nesse sentido, ele defendeu o Wigan Athletic na temporada 2018/19. Logo, durante sua participação por lá, disputou 46 partidas, marcando três gols e contribuindo com três assistências em um ano.

Após esse período, o inglês retornou ao Chelsea, para não sair mais. Desse modo, com altos e baixos, Reece James até o momento completou 96 partidas pelos Blues, marcando sete gols e contribuindo com 12 assistências. Além disso, ele conquistou dois títulos, ambos continentais.

Influência de Thomas Tuchel na ótima fase de James

Depois de experimentar inicialmente Callum Hudson-Odoi como ala direito, Tuchel resolveu optar por James como sua primeira escolha na direita no seu esquema de 3-4-2-1. Devido à posição alta e ampla que James ocupa, ele frequentemente se encontra em uma posição avançada – principalmente quando as laterais do campo ficam abertas.

Por outro lado, em eventuais situações de contra-ataque dos adversários, o camisa 24 tem uma boa recuperação e consegue se posicionar bem para ajudar a última linha de marcação. Dessa forma, ele está regularmente envolvido em muitas jogadas tanto ofensivas como defensivas, ainda mais que envolvem pressão no alto do campo.

Dessa forma, Reece comentou sobre como o padrão de jogo de Tuchel impactou não só sua performance, mas a de todo o time:

“O estilo de jogo que ele trouxe era evidente e claro para entendermos. Quanto mais jogarmos juntos, mais fortes seremos. Jogo a jogo, vamos melhorar e construir juntos. Nossa formação mudou, o que ele exige dos jogadores mudo. Ele quer que todos estejam atacando e constantemente atacando a área, e acho que isso ajudou a temporada até agora.“

Enfim, James sabe envolver entusiasmo e comprometimento. É evidente o quanto ele ama e dá o melhor de si pelo clube, que ele defende desde a infância. Dentro de campo ele demonstra todo seu talento e inteligência, seleciona bem o seu ângulo de abordagem e sendo muito importante no corte das linhas de passe. Mais ainda, consegue indicar o jogo para seus companheiros e tem um papel importante nas tentativas de desafogar as jogadas em situações em que o time é pressionado.

Análise tática

Acima de tudo, é importante lembrar que Reece James se encaixa como um lateral completo. No Chelsea, já atuou tanto como lateral direito, zagueiro e até mesmo como meio-campista. Porém, acabou sendo preferido pela ala-direita, uma posição em que exige um pouco mais de habilidades com a bola e rapidez para construção de jogadas.

Em suma, temos um ala completo que avança com a bola e consegue vencer o adversário. Mais ainda, que está sempre em busca de uma posição para servir seus companheiros e auxiliar nas descidas – principalmente ao empurrar a bola para frente e ganhar do adversário na velocidade. Por outro lado, sua velocidade permite que ele volte para ajudar na marcação. Da mesma forma, suas características defensivas ficam evidentes em seu posicionamento diante dos atacantes rivais – travando chutes, interceptando passes e desarmando.

James também é um jogador muito físico, assim ele consegue resistir à pressão da marcação individual. Com uma simples disputa corpo a corpo ou com uma mudança de direção, ele deixa o oponente para trás. Isso fica evidente em seus cruzamentos e em suas finalizações, que vêm de descidas pela direita.

Quando se trata de defender, o camisa 24 também se utiliza de seu físico para ganhar vantagem sobre os oponentes. Nesse ínterim, é uma ferramenta versátil para tomar a frente dos atacantes para retomar a bola ou fazer a proteção para a saída na linha de fundo ou para a aproximação do goleiro.

Enfim, essas práticas exigem consistência. Por algumas vezes, espaços ficam abertos quando ele desce ao ataque. Além disso, James também precisa se afastar um pouco mais em algumas jogadas ao invés de utilizar sua fisicalidade. Isso, pois, em alguns casos, adversários mais rápidos conseguem cortá-lo.

Habilidade técnica

De acordo com Frank Lampard, ex-técnico dos Blues, o defensor é um cruzador natural da bola. E acertou em suas considerações! Assim como Trent Alexander-Arnold no Liverpool, ele oferece uma ameaça consistente na ala direita, capaz de colocar as bolas no meio com uma variedade de técnicas. Resultado? A variedade de posições.

Portanto, o que muitas vezes torna as jogadas de James tão perigosas é o quão cedo ele faz um cruzamento após receber a bola. Em questão de segundos ele levanta a cabeça para achar seu alvo após o primeiro toque, e logo em seguida realizar o cruzamento. Na sequência, ele mantém o ritmo de ataque do time tirando tempo de preparo dos defensores adversários.

Desse modo, sua habilidade técnica se estende às cobranças de falta diretas e até mesmo escanteios. O camisa 24 mantém a precisão com sua técnica, até mesmo quando chuta com força. Ele não possui o mesmo nível de ameaça de bola parada que Alexander-Arnold, mas há semelhanças positivas entre eles como jogadores que atuam em posições similares. Mais ainda, com classe para jogar no meio-campo e excelente habilidade de cruzamento.

Antes contestado, agora elogiado

Em resumo, a fase do defensor inglês é especial dentro do clube. Mas se formos voltar na época de Frank Lampard, Reece James teve muitas dificuldades em se manter na equipe principal do Chelsea pelas atuações oscilantes. Sendo assim, o camisa 24 passou de um lateral direito inseguro, para um ala direito extremamente temido para a defesa adversária.

Além disso, nesta temporada da Premier League, apenas Mohamed Salah, Michail Antonio e Jamie Vardy participaram diretamente de mais gols que James. Portanto, o inglês ajudou em termos de gol e assistências em sete gols do Chelsea na competição, ajudando aos Blues seguirem na liderança da Premier League.

Formulário Power Rankings

O jogador de 21 anos é praticamente um dos pilares dos Blues em todas as competições da temporada. Nessas circunstâncias, Reece James está no topo do formulário Power Rankings da Sky Sports, que fez um levantamento dos últimos cinco jogos da PL. A emissora, então, calcula suas classificações a partir de 35 estatísticas diferentes, incluindo: gols, assistências, bloqueios e tackles.

No período em questão, James marcou três vezes, bem como ajudou no gol de Kai Havertz contra o Burnley. Ademais, ele teve sua participação no hat-trick de Mason Mount contra o Norwich e ajudou o Chelsea a manter três clean sheets.

Em entrevista recente para a Sky Sports, ele comentou sobre o momento em que está passando e sobre como suas performances no clube podem ser essenciais para que ele siga sendo convocado por Gareth Southgate para defender a Seleção Inglesa:

“Eu diria que este é o melhor momento que eu tive na carreira até aqui e os resultados e desempenhos recentes provavelmente mostraram isso também […] Quando você joga regularmente, você joga melhor e o time tem uma performance melhor. Assim, garantir clean sheets e ganhar jogos com certeza ajudam todos a ter mais confiança“.

Foco na Premier League e Champions

Após a data FIFA, o Chelsea terá duelos decisivos para definir o futuro da equipe na temporada. Pela Liga Inglesa, os Blues encaram fora de casa o Leicester no próximo dia 20 de Novembro. Pela Champions League, a equipe, em duelo direto pela liderança de grupo, encara a Juventus, no próximo dia 23 de Novembro em Stamford Bridge. Reece James é muito Chelsea e que sua qualidade siga em evidência para o resto da temporada!

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp