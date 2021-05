Quem são os Blues convocados para a Euro 2020

A grande competição entre seleções da Europa está prestes a começar. Desta forma, vários jogadores do Chelsea estão convocados para representar seus países.

Veja a lista dos Blues relacionados em cada grupo:

Grupo A – Turquia, Itália, País de Gales e Suíça

A seleção italiana soltou uma pré-lista com 33 nomes para jogar um amistoso de preparação no dia 28 de maio. Porém, Jorginho e Emerson, que costumam ser convocados, não estão presentes, devido à final da Champions League no dia seguinte.

Já o País de Gales, ainda não soltou a lista oficial. A expectativa é de que Ethan Ampadu esteja entre os convocados. Os outros dois países não têm representantes no elenco do Chelsea.

Grupo B – Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia

Repleta de velhos conhecidos da torcida Blue, a Bélgica contará com Michy Batshuayi na competição. Além dele, Courtois, Eden e Thorgan Hazard, De Bruyne e Lukaku são ex-jogadores que compõem o elenco da seleção.

Já a Dinamarca ainda não divulgou a lista, mas é provável que Andreas Christensen esteja no elenco, já que é constantemente convocado. Entretanto, não existem jogadores russos ou finlandeses no elenco do Chelsea.

Grupo C – Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte

Neste grupo não existem jogadores do Chelsea, apenas alguns velhos conhecidos, como Nathan Aké e Andriy Shevchenko, atual treinador da seleção ucraniana.

Grupo D – Inglaterra, Croácia, Escócia e República Checa

Ao contrário do anterior, é possível ver muitos jogadores do Chelsea neste grupo.

Inicialmente, a seleção inglesa divulgou uma pré-lista com Ben Chilwell, Reece James e Mason Mount. Já a seleção escocesa, terá Billy Gilmour como opção no meio campo.

Já a atual vice-campeã do mundo contará com Mateo Kovacic. Terra do ídolo Petr Cech, a República Checa não conta com nenhum jogador dos Blues atualmente.

Grupo E – Espanha, Suécia, Polônia e Eslováquia

De volta à seleção espanhola, Cesar Azpilicueta será o único representante do Chelsea neste grupo. Foi a primeira convocação do defensor desde 2018.

Grupo F – Hungria, Portugal, França e Alemanha

Finalmente, o “grupo da morte”. Nas seleções de França e Alemanha, seis jogadores representam o Chelsea ao todo. Portanto, Kurt Zouma, N’Golo Kanté e Olivier Giroud no time francês, enquanto Antonio Rudiger, Kai Havertz e Timo Werner são os representantes alemães.

