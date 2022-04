“Precisei de muito chocolate”, revela Tuchel após rever primeiro jogo contra o Real Madrid

Chelsea e Real Madrid voltam a se enfrentar nesta terça-feira (12), pela Champions League. Mesmo jogando em casa, o time de Londres viu a equipe comandada por Carlo Ancelotti abrir uma vantagem considerável ao garantir a vitória por 3 a 1, em Stamford Bridge. O revés foi um duro golpe para o técnico alemão, Thomas Tuchel, que disse ter precisado apelar ao chocolate para amenizar sua análise da derrota:

“Eu assisti [ao jogo] quando cheguei em casa e no meio da noite. Na manhã seguinte, assisti aqui [em Cobham] e fiquei com raiva de novo. Eu sentei lá no meio da noite e a quantidade de chocolate que eu precisava era imensa para que eu pudesse passar pela partida novamente. Não foi legal”.

“Em algum momento você avança e assiste em velocidade dupla para que passe mais rápido. Mas, às vezes, você tem que parar e dar uma volta pela cozinha, pela sala, voltar e se acalmar. É bom vê-lo de novo porque faz você processá-lo e então faz você entender claramente qual deve ser a mensagem”, disse o treinador (via site oficial do Chelsea).

Análise dura e necessária

O comandante dos Blues também admitiu que a derrota em casa para os Merengues o fez perder o sono, já que ele passou um bom tempo se dedicando em buscar entender os problemas apresentados por sua equipe no primeiro jogo. Tuchel, por outro lado, entende que essa análise pode servir como um estímulo para uma nova perspectiva nesta quarta.

“Cheguei a dormir bem tarde, mas não é a primeira partida ruim que analisamos. Às vezes é necessário mergulhar nisso. Caso contrário, não teria sido possível dormir porque eu estava muito envolvido emocionalmente”.

“Ajuda muito assistir de novo, mesmo que você não goste. Você entra, assiste novamente com sua equipe e compartilha seus pensamentos e impressões. Temos uma reunião e fazemos um treinamento e acho que essa é a melhor coisa a fazer. Na tarde seguinte, você tenta dormir o que perdeu”, finalizou o técnico do Chelsea.

O jogo de volta entre as equipes acontece nesta tarde, às 16h, no horário de Brasília. O jogo terá transmissão, em rede aberta, pelo SBT. Na TV fechada, o confronto será transmitido pelo canal TNT. Ainda será possível acompanhar também através da plataforma HBO Max.

