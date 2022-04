“Precisávamos de uma vitória”, destaca Mount sobre goleada contra o Southampton

Depois de resultados ruins, o Chelsea reencontrou o caminho da vitória neste último sábado. Com gols de Marcos Alonso, Kai Havertz, Timo Werner (2) e Mason Mount (2), os Blues venceram o Southampton por 6 a 0, fora de casa. Mount, aliás, com os dois tentos anotados contra os Saints, chegou a 10 gols nesta temporada pela Premier League. Após o jogo, o meia inglês falou sobre a partida.

“Foi uma performance brilhante. Precisávamos de uma vitória. Isso era tudo o que estava em nossa mente. Não importava quem estivesse contra nossa equipe, íamos dar tudo depois de dois resultados decepcionantes. Você podia ver em nosso desempenho que havia um pouco de frustração e uma implacabilidade para punir um time”.

“Os primeiros gols ajudaram. Nós continuamos e a partida logo estava definida. Você podia ver o que isso significava para nós. Isso nos dá confiança para voltar a vencer e ter aquela sensação de vitória. Precisamos levar isso adiante. Sinto que estamos de volta aos trilhos e precisamos continuar assim”, disse o camisa 19 (via site oficial do Chelsea).

Crédito para Timo Werner

Durante a entrevista coletiva depois do jogo, Mount valorizou a participação de outro companheiro de equipe, que também marcou dois gols contra o Southampton: Timo Werner. O alemão se movimentou bastante no jogo e só não anotou mais vezes porque a trave e o goleiro adversário estiveram no caminho.

“Quando ele marca gols, então é brilhante. Estou muito feliz por ele também. Ele acertou a trave algumas vezes, mas Timo é alguém que sempre trabalha duro. Ele não se preocupa com as chances que perde. Timo sabe que vai ter outras oportunidades e que vai colocar no fundo da rede. Crédito para ele que está sempre tentando entrar na área e marcar gols”, finalizou Mount.

O Chelsea volta a jogar já nesta próxima terça-feira (12). Logo, o próximo compromisso do time de Londres é o jogo de volta das quartas de final da Champions League contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu. No primeiro jogo, os Blues foram derrotados, em Stamford Bridge, por 3 a 1.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp