Pré-jogo: Tuchel e Havertz comentam sobre o primeiro dérbi londrino dos Blues na temporada

O Chelsea recebe o Tottenham neste domingo (14), às 12h30, pela 2ª rodada da Premier League. Será o primeiro jogo da temporada em casa e o primeiro contra os Spurs em um mês de agosto desde a temporada 2008/09. O técnico Thomas Tuchel, em coletiva disponível no site do clube, falou a respeito do confronto.

Com o time vindo de uma vitória fora de casa contra o Everton, por 1-0, Tuchel mencionou que gostaria de ter mais algumas partidas antes de se preparar para um jogo grande como esse, mas não escondeu a empolgação para o confronto.

“Acho que os treinadores preferem jogar essas partidas mais tarde, mas é muito empolgante ao mesmo tempo porque você sente a tensão e a animação. As pessoas estarão animadas para assistir e acompanhar, mas no geral gostaríamos de ter um pouco mais de tempo, só que não temos. Você não tem tempo no futebol, então precisamos estar prontos a cada semana e em breve duas vezes por semana para sermos competitivos e poder chegar novamente ao nível que costumamos estar”.

“Tentamos achar soluções para vencer esse jogo e estar no nosso melhor nível. Também pode ser útil ter um grande jogo assim tão cedo, isso te dá mais confiança e dá um empurrão que às vezes é necessário”, continuou.

O treinador dos Blues também falou sobre como os reforços de Antonio Conte para a temporada, ressaltando que o Tottenham pode buscar novas pretensões nesse novo período.

“Eles aproveitaram a situação estável no clube. Chegaram à Champions League e aproveitaram isso para reforçar o elenco bem cedo, algo bem direto. Tiveram uma pré-temporada calma, no esquema deles e com funções claras, então eles parecem estar um pouco na nossa frente nesse começo. Mas não quer dizer que você ganha a corrida se largar na frente”, finalizou.

Kai Havertz comenta atmosfera do confronto

Em entrevista disponibilizada no site do clube, Kai Havertz também falou a respeito do jogo.

“O estádio é ótimo, os fãs são muito legais. A atmosfera é boa, estão sempre torcendo por nós. Acho que será bom. É nosso primeiro jogo da temporada em Stamford Bridge, é contra o Tottenham em uma tarde de domingo. Não poderia ser melhor, então espero que a gente possa vencer”.

O camisa 29 também falou sobre a concentração necessária em partidas assim:

“Não é só sobre jogar futebol, é sobre tudo na partida. Ganhar duelos, correr, imposição física. Acho que é o que os fãs esperam, então acredito que podemos fazer um bom trabalho domingo”, finalizou.

Por fim, a partida será transmitida na ESPN e no Star+.

