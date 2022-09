Pré-jogo: Tuchel avalia novas contratações e comenta sobre a temporada

O Chelsea recebe o West Ham amanhã, às 11h, pela Premier League. O clube vem de derrota contra o Southampton (2-1) e busca uma recuperação no torneio. A partida terá transmissão do Star+.

Em coletiva disponível no site oficial do clube, Tuchel comentou sobre o fim da janela de transferências (um dos temas do último Bluecast) e falou o que espera do jogo e da temporada em si após a definição do elenco.

“Podemos discutir infinitamente se gastamos demais, mas os jogadores que conseguimos são ótimos atletas e pessoas. Tudo foi muito necessário para reconstruir o grupo. Fizemos excelentes contratações. Não ajuda se falarmos de preço. Isso é como o mercado foi para nós, não foi culpa de ninguém pela situação, mas os jogadores que conseguimos encaixam perfeitamente e estou muito feliz por trabalhar com esse grupo”.

Ao comentar sobre a contratação do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, com quem trabalhou no futebol alemão, Tuchel destacou o desejo do gabonês de retornar à Premier League. “Espero que ele possa ser bom daquele jeito outra vez. Estamos muito felizes que fizemos acontecer. Ele rendeu em todo lugar que jogou, Gols, mas principalmente velocidade e dedicação. É um grande conjunto que ele pode trazer ao nosso grupo”,

“Ele tem um bom coração, muito caráter. Estou 100% certo de que ele vai se encaixar no vestiário e influenciar o grupo de forma muito positiva. É assim que lembro de Auba e é como me senti quando o encontrei em Londres quando ele jogava pelo Arsenal. É o que esperamos dele”, finalizou.

Tuchel também comentou sobre a contratação do zagueiro Wesley Fofana, que vem do Leicester City.

“Ele é jovem, rápido, muito forte nas bolas paradas defensivas e ofensivas e era um dos nossos primeiros alvos. É o tipo de perfil que identificamos cedo como substituto do Toni (Rudiger) e do Andreas (Christensen). Estamos muito felizes pela paciência, felizes que Todd e Behdad foram implacáveis com isso e nunca desistiram, conseguindo concluir a transferência”.

Por fim, ao falar do meio-campista Denis Zakaria, o treinador destacou que ele ainda não estará disponível para a partida de sábado pelo tempo curto e a necessidade de adaptação, mas é possível que o suíço seja relacionado para o confronto de terça, pela Champions, e contra o Fulham, no sábado seguinte.

Foco no futebol: um “novo” começo

Com todas as transferências da janela finalizadas, Tuchel agora pode voltar a sua concentração para o futebol. O Chelsea não faz grande temporada e ocupa a 10ª posição na Premier League, com duas derrotas consecutivas fora de casa. A última, contra o Southampton, preocupou o alemão. Agora que o elenco está fechado, o treinador espera melhores desempenhos contra o West Ham e nos próximos meses.

“Usaremos a estabilidade para crescer, construir um grupo e nos influenciar de forma positiva. Vi uma reação ontem e hoje tivemos um bom treino. As cartas estão na mesa. Usaremos isso como um recomeço, é necessário. Temos a chance de começar a temporada de outra forma amanhã, um jogo em casa, com os jogadores que estão disponíveis. Sinto que todos estão prontos”.

“Caso a gente não tenha firmeza, seremos punidos. Mostraremos uma reação. Já foi provado o que podemos fazer com esse grupo. Temos que achar o espírito e a atitude para as partidas. Vamos mostrar uma nova face”, finalizou.

