“Podemos nos sentir orgulhosos”, destaca Loftus-Cheek sobre desempenho do Chelsea

Apesar da eliminação dolorida na Liga dos Campeões, o Chelsea voltou para Londres com o sentimento de orgulho depois de uma grande exibição no Santiago Bernabéu.

Para Ruben Loftus-Cheek, titular na partida, a sensação interna ainda é de decepção. Porém, ele também reconheceu o esforço que o time teve na busca pela classificação:

“Nosso desempenho foi excelente na maior parte do tempo. Estamos orgulhosos, mas o sentimento dominante, no vestiário, é definitivamente de decepção por causa do início que tivemos. Estávamos jogando contra um time de ponta, que pode punir você, e foi o que aconteceu na prorrogação”.

“Tivemos algumas chances, mas isso é futebol. A decepção está em primeiro plano, agora, porque é difícil aceitar que estamos fora da Liga dos Campeões depois de jogar tão bem. Quando as coisas acabarem, acho que todos nos sentiremos orgulhosos pela maneira como nos apresentamos”, disse o atleta formado em Cobham (via site oficial do Chelsea).

Próximos desafios

Mesmo que a eliminação para o Real Madrid ainda siga na memória, Loftus-Cheek sabe que neste ponto da temporada é importante se manter concentrado.

Até porque ainda tem a Copa da Inglaterra que representa a maior chance de título para os Blues na temporada. Ademais, a Premier League segue em disputa e o terminar no top 4 é essencial.

“Temos outro grande jogo para nos prepararmos – uma semifinal da FA Cup – e temos que estar prontos para isso. Tentamos não pensar muito nas coisas fora do campo para ser honesto, especialmente quando você tem uma partida dessa magnitude para se concentrar”, ressaltou o camisa 12.

“A partir de agora e até o final da temporada, temos alguns grandes jogos chegando e não podemos nos dar ao luxo de pensar em outras coisas. Vamos permanecer firmes como grupo e é por isso que somos capazes de nos concentrar na tarefa que temos pela frente e apresentar performances fortes como mostramos recentemente”, concluiu Loftus-Cheek.

O próximo jogo do Chelsea, válido pela semifinal da FA Cup, será no domingo (17), às 12h30. Logo, os Blues vão enfrentar o Crystal Palace, em Wembley.

