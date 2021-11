Pela Champions League, Chelsea Women atropela suíças fora de casa

Pela 3ª rodada da fase de grupos da Women’s Champions League, o Chelsea foi até a Suíça enfrentar o Servette. De forma tranquila, as Blues conquistaram a segunda vitória na competição europeia. O time de Emma Hayes não tomou conhecimento das mandantes e fizeram uma performance dominante para vencer por 7 a 0.

No entanto, o maior destaque vai para o retorno de Maren Mjelde. Após uma séria lesão na final da Conti Cup 2020-21, em março desse ano, a norueguesa ficou fora por oito meses. Hoje, a defensora voltou a jogar e recebeu aplausos de suas companheiras.

Primeiro tempo alucinante

Logo no início, Fran Kirby perdeu duas chances incríveis. Primeiro, a inglesa chutou para defesa da goleira e, na sequência, acertou o travessão. Aos sete minutos, Melanie Leupolz recebeu de Millie Bright e, após driblar a marcadora, chutou forte para marcar um golaço.

O time do Chelsea continuou a pressão e, aos 16′, Sam Kerr tocou de calcanhar para Kirby se redimir. A camisa 14 arrancou com a bola e ampliou. Em seguida, aos 18′, Leupolz recebeu cruzamento de Guro Reiten, tocou para Kerr, que mandou pro gol. Apenas um minuto depois, Kirby retribuiu o favor, ao tocar para a australiana fazer seu segundo na partida.

Aos 25′, Kirby recebeu de Jessie Fleming, parou e fez o quinto gol. Já no final da primeira etapa, a inglesa tocou para a camisa 17, que, mesmo sem ângulo, fez o sexto.

Uma segunda etapa calma

O segundo tempo, por outro lado, foi mais tranquilo. Reiten fez o sétimo logo no início, após passe de Kerr. A partir daí, pouco aconteceu. Em alguns momentos, o Chelsea deixou o Servette com a bola. Dessa forma, os maiores destaques foram o retorno de Mjelde e a estreia da jovem Jorja Fox na Champions League.

Pedreira à frente

Agora, o Chelsea volta à Inglaterra para jogar a Women’s Super League. No domingo (14), enfrenta o Manchester City, às 9h (Brasília). Recentemente, as Blues venceram o City por 3 a 0 nas semis da FA Cup. Entretanto, o adversário é sempre difícil, ainda mais jogando no Academy Stadium (casa do Manchester).

